43歲胡定欣醫生男友真身曝光 男方顏值竟掀網民兩極討論

43歲視后胡定欣自去年11月宣布脫單後，感情生活備受關注。今年元宵佳節，她更大方公開與男友的甜蜜滑雪合照，幸福放閃。早前與好友聚餐時，胡定欣主動標籤「陳醫生」，足見二人感情穩定甜蜜。近日，胡定欣男友嘅真身就被爆出，原來男方係外科醫生陳健華（Akin），引來唔少網民熱議！