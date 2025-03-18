43歲胡定欣醫生男友真身曝光 男方顏值竟掀網民兩極討論
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43歲視后胡定欣自去年11月宣布脫單後，感情生活備受關注。今年元宵佳節，她更大方公開與男友的甜蜜滑雪合照，幸福放閃。早前與好友聚餐時，胡定欣主動標籤「陳醫生」，足見二人感情穩定甜蜜。近日，胡定欣男友嘅真身就被爆出，原來男方係外科醫生陳健華（Akin），引來唔少網民熱議！
愛情細節曝光 車位藏甜蜜線索
據報道，身高6呎、蓄著鬍鬚的Akin在尖沙咀一間診所執業，其專用車位更竟有兩個登記車牌，分別為Akin的「AK」字頭及胡定欣的「NW」字頭，似是特意為女友泊車提供便利。為了保護這段感情，二人外出時相當低調，在人多場合會戴上口罩及鴨嘴帽，甚至刻意分開行走，對戀情十分低調。
胡定欣男友陳健華11年8次前線奔波
翻查資料，Akin在過去11年間，先後8次參與救援任務，足跡更遍及巴基斯坦、敘利亞以及南蘇丹難民營等。2016年，黃子華擔任無國界醫生日榮譽行動大使得知Akin在前線的救援事蹟後，更大讚對方係「男性典範」。
Akin曾於受訪時分享立志做無國界醫生嘅心路歷程：「以前可能會覺得自己係一個經濟唔係咁好嘅環境已經好慘，但係喺唔同嘅途徑，會見到譬如非洲或者中東一啲戰亂嘅地方，啲人比我哋慘十倍百倍千萬倍。」
網民熱議胡定欣男友外貌
Akin的身份曝光後，網上隨即掀起熱議，不少網民針對其外貌發表意見。有人留言指「古惑仔山蕃咁樣」、「搵個好樣啲嘅都搵唔到？！」、「靚女嘅眼光都係…」不過亦有網民反駁表示：「一個人嘅成就唔可以用個樣去決定」、「其實佢都唔差」、「人品重要過個樣！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@nwuuu、AK Medical官網、youtube@無國界醫生、無國界醫生資料或影片來源：原文刊於新假期