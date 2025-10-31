胡定欣婚後首現身腹部隆起孕味濃 胡杏兒豪贈六位數巨型龍鳳鈪

胡定欣婚後首度現身與好友聚餐，腹部明顯隆起引發網民熱議，紛紛猜測這位新婚人妻是否已有喜訊。好姊妹胡杏兒更豪氣送上價值六位數的巨型龍鳳鈪作賀禮，場面溫馨感人。不過最令人關注的，莫過於胡定欣一改往日苗條身材，孕味濃厚的模樣究竟是否暗示雙喜臨門？