胡定欣婚後首現身腹部隆起孕味濃 胡杏兒豪贈六位數巨型龍鳳鈪
廣告
胡定欣婚後首度現身與好友聚餐，腹部明顯隆起引發網民熱議，紛紛猜測這位新婚人妻是否已有喜訊。好姊妹胡杏兒更豪氣送上價值六位數的巨型龍鳳鈪作賀禮，場面溫馨感人。不過最令人關注的，莫過於胡定欣一改往日苗條身材，孕味濃厚的模樣究竟是否暗示雙喜臨門？
胡定欣婚後首聚餐腹部隆起超搶鏡
昨晚胡定欣終於與「胡說八道會」一眾好友聚餐報喜，包括胡杏兒夫婦、陳山聰夫婦、胡蓓蔚、單立文、張寶兒及袁偉豪等人齊聚一堂。相片中可見胡定欣身穿寬鬆上衣，打扮異常休閒，與平日精心打扮的形象截然不同。最令網民關注的是，一向身材纖瘦的胡定欣腹部明顯隆起，整個人看起來比以往豐滿不少，孕味相當濃厚。
胡杏兒豪贈六位數龍鳳鈪親自為好姊妹戴上
胡杏兒作為胡定欣的好姊妹，特意重金打造巨型流星錘龍鳳鈪作為新婚賀禮，價值高達六位數。片段中可見胡杏兒親自為胡定欣戴上這對貴重的龍鳳鈪，場面相當溫馨。胡杏兒更在胡定欣的Instagram留言表示：「能夠親自幫你戴起呢對龍鳳鈪，我真係好欣慰！」展現兩人深厚的友誼。胡定欣亦感動回應：「好姊妹果然係講得出做得到！佢真係打咗對龍鳳鈪俾我做禮！無論金價有幾高，我都會好好收藏！」
胡定欣秘密結婚好友全不知情引話題
回顧胡定欣於10月初突然宣布結婚喜訊，與醫生男友在紐西蘭酒莊舉行簡單婚禮，就連最親密的「胡說八道會」姊妹團都不知情。胡杏兒早前接受訪問時更公開喊話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」顯示對好友秘密結婚略有微言。如今胡定欣終於主動約見好友報喜，算是彌補了當初沒有邀請好友參與婚禮的遺憾。
網民熱議胡定欣疑似懷孕雙喜臨門
相片曝光後，眼利網民紛紛留意到胡定欣的身材變化，留言熱議：「胡定欣看上去懷孕了」、「穿得這麼隨意，估計有了」、「肚子對着桌角的時候下意識看了一下肚」。不少網民都認為胡定欣腹部隆起、衣著寬鬆的打扮，加上整個人散發出的孕味，很可能是懷孕的徵象。如果消息屬實，這位41歲的新婚人妻將迎來人生另一個重要里程碑，真正做到雙喜臨門。
圖片來源：IG@nwuuu、IG@wong_manman資料或影片來源：原文刊於新假期