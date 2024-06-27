胡定欣陳展鵬上海同台現身 前緋聞情侶世紀再同框 原來未破冰？
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陳展鵬2017年撻著老婆單文柔，令當時和他盛傳拍拖的胡定欣被指癡心錯付傷透心，陳展鵬亦被指借胡定欣搏宣傳，兩人自此未曾合作過，近日兩人於TVB在上海舉行的發布會上被發現同台現身，不過原來兩人近月來已非第一次同台，上次更被指係世紀破冰！
胡定欣 陳展鵬 世紀再同框神情嚴肅
胡定欣和陳展鵬日前在上海《Hello Hong Kong 你好TVB》發布會上同台現身，被指係世紀同框，台上胡定欣神情嚴肅，但都有和陳展鵬交流，不過到台下二人分開坐時，表情就輕鬆得多。
陳展鵬 宣傳TVB藝員訓練班
當日陳展鵬與胡定欣、高海寧及張振朗同台宣傳TVB藝員訓練班，陳展鵬表示：「之前有記者問我，你讀完書之後就喺TVB，到而家都仲係TVB，你嘅感受係點？我嘅演藝生涯差唔多有超過40個角色，所以我覺得我蠻期待同幸運。」
今年3月曾破冰拖手12秒
但原來胡定欣和陳展鵬近月來並非第一次同台，早在今年3月由薛家燕帶隊到馬來西亞登台時，二人已破冰拖手12秒，合唱了一小段《城寨英雄》片尾曲《從未知道你最好》，是二人相隔7年再世紀同框，粉絲都大讚回憶返晒嚟！
胡定欣趁機為《巾幗梟雄4》賣廣告
當時胡定欣更趁機為新劇賣廣告：「呢套劇最近喺香港重播呀，不過我啱啱同黎耀祥拍完《巾幗梟雄4之懸崖》，希望大家都多多支持啦！」今次胡定欣在發布會上，亦有重提09年拍《巾幗梟雄》，是因為姚嘉妮懷孕，才讓她有機會執二攤，參演這個系列作。
重溫胡定欣怨上錯「賊船」 被陳展鵬傷透心
胡定欣和陳展鵬自主演2016年《城寨英雄》時已傳出撻著，當時二人在人前人後都sweet到爆，2017年拍《同盟》時更有多場激情戲，被人認為兩人已是一對。不過煎Pang後來被影到與落選港姐單文柔山頂密會，為免被標籤成負心漢，煎Pang急撇清關係，表示從來冇同胡定欣拍拖，胡定欣食了個大檸檬，自責無帶眼識人，上錯「賊船」，心已傷透。
撰文：東方新地圖片來源：TVB娛樂新聞台、新傳媒照片庫、IG@nwuuu、IG@rucochan、小紅書