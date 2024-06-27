胡定欣陳展鵬上海同台現身 前緋聞情侶世紀再同框 原來未破冰？

陳展鵬2017年撻著老婆單文柔，令當時和他盛傳拍拖的胡定欣被指癡心錯付傷透心，陳展鵬亦被指借胡定欣搏宣傳，兩人自此未曾合作過，近日兩人於TVB在上海舉行的發布會上被發現同台現身，不過原來兩人近月來已非第一次同台，上次更被指係世紀破冰！

