胡定欣、馮盈盈、戴祖儀先後確診 陳豪極度恐慌戒備升級住露台
胡定欣宣布確診
香港第五波疫情嚴峻，近日確診再創新高，無綫的爆疫情況亦見嚴重，有消息指正為新劇《破毒強人》開工的視后胡定欣亦已告確診，為了感染其他台前幕後工作人員，無綫安排所有劇組繼續停工至3月7日，只有一星期播足七日的處境劇《愛．回家之開心速遞》要繼續拍攝。無綫亦發出聲明，指為保障職藝員同事安全及避免交叉傳播，電視城連日來已進行徹底消毒、深層清潔，確保絕對安全情況下才恢復拍攝。
馮盈盈戴祖儀亦中招
除了正在開劇的胡定欣，原來現時開拍《學是疫學非》的馮盈盈及戴祖儀都中招，當中戴祖儀就最忙，同時開拍劇集《回歸》《曙光》，未知是否受同劇已確診的周嘉洛和陳嘉慧等交叉感染而中招。
陳豪自我隔離
多位花旦先後染疫，最擔心的當然是近日曾與她們一起開工的藝員，出名謹慎的陳豪就更加恐慌，平時在家已戴口罩的他，日前二仔Nathan7歲生日，都要同家人分開用餐，自己一個出露台孤獨食，以免自己中招會禍及愛妻及兒女。陳豪與已確診的胡定欣在新劇中有大量對手戲，唔驚就假，他接受傳媒訪時坦言聽到劇組演員染疫，自己亦非常擔心，現時他24小時戴口罩，每天進行自我快速檢測，即使結果陰性亦自我隔離，睡覺會在獨立房間，飲食、家中活動都在露台。
贊成停工避疫
本來要復工開拍《法言人》廠景的馬國明，亦公開表示再延遲開工幾日是好事，因為疫情都話未到高峰期，不過如果公司覺得廠安全，他都要開工，不過因為胡定欣及多人確診，劇組已取消廠景拍攝。至於陳展鵬擔演的《隱門》亦繼續停工，陳展鵬回應傳媒時表示做演員戴唔到口罩，隨時會做咗帶菌者，呢個係公民意識，認同公司停拍的安排，希望快啲有效率方法抑制疫情。
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