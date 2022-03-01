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胡定欣、馮盈盈、戴祖儀先後確診 陳豪極度恐慌戒備升級住露台

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受到疫情第五波影響，無綫開始失守，先後有多位藝員確診，繼《愛回家》群組後，今次到花旦群組，正為新劇《破毒強人》拍攝的視后胡定欣確診，馮盈盈與戴祖儀亦告染疫，無綫宣布暫停拍劇至下周一，不過就除咗播足七日的《愛回家》！

胡定欣 已為新劇《破毒強人》開工的胡定欣，在劇中的長髮造型，估唔到開工冇幾耐就確診。
已為新劇《破毒強人》開工的胡定欣，在劇中的長髮造型，估唔到開工冇幾耐就確診。（圖片來源：[email protected]
胡定欣 胡定欣在社交網蒲頭報平安，據知她於幾日前確診。
胡定欣在社交網蒲頭報平安，據知她於幾日前確診。（圖片來源：[email protected]

胡定欣宣布確診

香港第五波疫情嚴峻，近日確診再創新高，無綫的爆疫情況亦見嚴重，有消息指正為新劇《破毒強人》開工的視后胡定欣亦已告確診，為了感染其他台前幕後工作人員，無綫安排所有劇組繼續停工至3月7日，只有一星期播足七日的處境劇《愛．回家之開心速遞》要繼續拍攝。無綫亦發出聲明，指為保障職藝員同事安全及避免交叉傳播，電視城連日來已進行徹底消毒、深層清潔，確保絕對安全情況下才恢復拍攝。

胡定欣 早前過年胡定欣在桃花樹下求姻緣，不過姻緣未中先中Omicorn。
早前過年胡定欣在桃花樹下求姻緣，不過姻緣未中先中Omicorn。（圖片來源：[email protected]
胡定欣 日前胡定欣與林夏薇一齊上節目接受訪問，全程冇戴口罩。
日前胡定欣與林夏薇一齊上節目接受訪問，全程冇戴口罩。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

馮盈盈戴祖儀亦中招

除了正在開劇的胡定欣，原來現時開拍《學是疫學非》的馮盈盈及戴祖儀都中招，當中戴祖儀就最忙，同時開拍劇集《回歸》《曙光》，未知是否受同劇已確診的周嘉洛和陳嘉慧等交叉感染而中招。

胡定欣 消息指馮盈盈與戴祖儀亦先後中招。
消息指馮盈盈與戴祖儀亦先後中招。（圖片來源：[email protected]
胡定欣 較早前確診的周嘉洛與戴祖儀都有份拍劇集《回歸》《曙光》，未知是否受交叉感染而中招。
較早前確診的周嘉洛與戴祖儀都有份拍劇集《回歸》《曙光》，未知是否受交叉感染而中招。（圖片來源：[email protected]_）

陳豪自我隔離

多位花旦先後染疫，最擔心的當然是近日曾與她們一起開工的藝員，出名謹慎的陳豪就更加恐慌，平時在家已戴口罩的他，日前二仔Nathan7歲生日，都要同家人分開用餐，自己一個出露台孤獨食，以免自己中招會禍及愛妻及兒女。陳豪與已確診的胡定欣在新劇中有大量對手戲，唔驚就假，他接受傳媒訪時坦言聽到劇組演員染疫，自己亦非常擔心，現時他24小時戴口罩，每天進行自我快速檢測，即使結果陰性亦自我隔離，睡覺會在獨立房間，飲食、家中活動都在露台。

胡定欣 陳豪繼續高度戒備，二仔Nathan生日都戴口罩合照。
陳豪繼續高度戒備，二仔Nathan生日都戴口罩合照。（圖片來源：[email protected]_official）
胡定欣 生日會要分開用餐，由細女為陳豪送食物出露台。
生日會要分開用餐，由細女為陳豪送食物出露台。（圖片來源：[email protected]_official）
胡定欣 陳豪一家五口隔住玻璃繼續sweet。
陳豪一家五口隔住玻璃繼續sweet。（圖片來源：[email protected]_official）
胡定欣 陳豪唔知自己有冇事，所以在家一日三餐都在露台孤獨食。
陳豪唔知自己有冇事，所以在家一日三餐都在露台孤獨食。（圖片來源：[email protected]_official）

贊成停工避疫

本來要復工開拍《法言人》廠景的馬國明，亦公開表示再延遲開工幾日是好事，因為疫情都話未到高峰期，不過如果公司覺得廠安全，他都要開工，不過因為胡定欣及多人確診，劇組已取消廠景拍攝。至於陳展鵬擔演的《隱門》亦繼續停工，陳展鵬回應傳媒時表示做演員戴唔到口罩，隨時會做咗帶菌者，呢個係公民意識，認同公司停拍的安排，希望快啲有效率方法抑制疫情。

胡定欣 本來要開工拍廠景的《法言人》亦已停工，男主角馬國明非常贊成。
本來要開工拍廠景的《法言人》亦已停工，男主角馬國明非常贊成。（圖片來源：[email protected]
胡定欣 身為好爸爸的陳展鵬，亦每日撩鼻自我檢測，好好保護家人。
身為好爸爸的陳展鵬，亦每日撩鼻自我檢測，好好保護家人。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_official、[email protected][email protected]

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