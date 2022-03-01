胡定欣、馮盈盈、戴祖儀先後確診 陳豪極度恐慌戒備升級住露台

受到疫情第五波影響，無綫開始失守，先後有多位藝員確診，繼《愛回家》群組後，今次到花旦群組，正為新劇《破毒強人》拍攝的視后胡定欣確診，馮盈盈與戴祖儀亦告染疫，無綫宣布暫停拍劇至下周一，不過就除咗播足七日的《愛回家》！