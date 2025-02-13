盤點7位愛上醫生TVB女神！胡定欣元宵節公開醫美男友合照
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去年宣佈「脫單」的胡定欣，日前公開同醫生男友的合照，惹來大批網民討論。其實TVB內都有不少女神同醫生拍拖、結婚，以下就為大家盤點其中7對！
1 | 胡定欣元宵節公開醫生男友合照
現年43歲的視后胡定欣去年一度宣佈「脫單」，今日（12日）突然上傳同男友的合照，大方放閃。據知胡定欣男友家境唔錯，更是一位年輕有為的醫美醫生！
2 | 官恩娜嫁混血醫生淡出幕前
官恩娜2015年與法籍老公結婚，先後誕下一子一女，之後她淡出娛樂圈做全職媽咪，將所有時間心機放在家庭上。官恩娜老公是中法混血醫生，家底十分豐厚，不但擁有愛爾蘭皇家內外科醫學院執照，更出身於英國倫敦大學碩士，學歷一流，家族於法國更有萬呎別墅。
3 | 鍾嘉欣同脊醫老公相識過程超Sweet
鍾嘉欣同脊醫老公Jeremy婚後仍恩愛如初，原來二人的根雖然源自加拿大，但相識於香港。Jeremy早就認識鍾嘉欣家姐，剛巧來港旅行探親，便在香港一間Coffee shop認識了鍾嘉欣，其後他們拍拖九個月便結婚，更誕下三個可愛小寶寶。
4 | 陳煒再婚醫生老公超恩愛
陳煒在2022年九月同醫生男友陳國強（Aldous）結婚，兩人結婚接近三年依然非常恩愛。陳煒時不時都會上傳二人合照放閃。
5 | 朱慧敏情路坎坷終遇上醫生真命天子
朱慧敏（Queenie）同EO2成員Eddie（彭懷安）離離合合多年，終於在2021年同心臟科專科醫生陳良貴入紙註冊結婚。兩人非常恩愛，朱慧敏更曾經在直播中，講到結婚後的感受是多次哽咽和落淚，亦頻頻感激陳醫生對自己的愛護。
6 | 朱千雪嫁青梅竹馬有米醫生
12年港姐季軍朱千雪，在2019年同醫生男友Justin Ng結婚，據知兩家人是世交，與Justin是青梅竹馬的好朋友，一出世就識，對方是能令她完全放下戒心的人，又更大讚男友是個好男仔，真係讚口不絕。
7 | 馮盈盈曾同10優男友愛得火熱
馮盈盈原來都曾經與醫生有段情。馮盈盈自入行以來，一直不諱言地提到自己是有名醫生男朋友。馮盈盈當年同醫生男友超煙韌，不僅在街頭咀咀，更被爆疑似瞞住父母貼首期幫男友做業主，不過最後兩人都在2019年分手收場。
圖片來源：IG@nwuuu、IG@koonella、IG@chungkayanlinda、IG@alicechanwai、IG@queeniechu422資料或影片來源：原文刊於新假期