前港姐季軍再覓第三春 離婚不足兩月火速認愛高調放閃

43歲前港姐胡家惠離婚僅兩個月火速開展第三春戀情！這位2002年香港小姐季軍去年11月才正式宣布與第二任丈夫離婚，豈料回復單身不到兩個月，便於踏入2026年之際高調認愛20年好友，更在社交平台頻頻放閃曬恩愛，一張依偎在男友臂彎的甜蜜合照徹底暴露新戀情，網民紛紛驚呼她的感情復原能力驚人！