前港姐季軍再覓第三春 離婚不足兩月火速認愛高調放閃
胡家惠第二段婚姻突然告終丈夫一句話提離婚
胡家惠與第二任丈夫於去年11月正式公布離婚消息，結束6年情分，當時她突然發文「Call me Ms WU」，透露丈夫以「照顧任務已完成」為由提出離婚，轉而去追求個人理想。離婚一事突如其來，令曾患躁鬱症的她一度痛哭，但她表示在親友支持下情緒穩定，並決意與兩名女兒展開人生新一頁。這段婚姻的結束對胡家惠來說無疑是重大打擊，畢竟她已經歷過兩次婚姻失敗，外界都擔心她能否重新振作。
離婚兩個月即曬「霸氣總裁」臂彎高調認愛
豈料在宣布離婚不到兩個月，恢復單身的胡家惠近日便在IG貼出一張依偎在男士強壯臂彎的溫馨照，並感性寫道「珍惜你的人，你甚麼也不用做，他也會好好保護你」。她更打上「#謝謝你20年來的守護」、「從好朋友開始原來是這樣的」及「#霸氣總裁的臂彎」等標籤，暗示新歡是相識多年的好朋友，多年來一直默默守候在側，繼而發展而成的新戀情。這個突如其來的公開認愛令網民大感意外，沒想到她的感情復原能力如此驚人。
胡家惠上海旅行曬「男友視角」美照甜蜜放閃
連日來，胡家惠分享多張於上海旅行的「男友視角」美照，又首次公開與男友的合照，相中的她笑容燦爛，更甜蜜表示自己擁有了專屬髮型師，完全走出了離婚陰霾。從她分享的照片可見，新男友對她呵護備至，不但陪她到上海旅行，更親自為她打理髮型，這種貼心舉動令胡家惠重新綻放笑容。她在社交平台上的每一張照片都洋溢著幸福感，與離婚時的憔悴模樣形成強烈對比。
網民祝福胡家惠第三春戀情望修成正果
不少網民祝福Cathy的新戀情，紛紛留言恭喜她終於遇上真正懂得呵護她的人，希望她這一段由20年友情昇華而成的愛情能夠修成正果。有網民留言「終於等到一個真正愛你的人」、「20年朋友變情人最穩陣」、「希望今次可以幸福到老」等祝福說話。亦有網民感嘆她的感情復原能力驚人，「離婚兩個月就有新戀情，真係好快手」、「佢真係好識搵到好男人」等留言不絕於耳，可見大家都希望這位前港姐能夠在第三春找到真正的幸福。
《因為愛情》胡家惠 曾獲封「人生勝利組」
現年40歲的胡家惠在2002年奪得港姐季軍後，曾在娛樂圈嘗試過兩年主持工作，因為樣子標緻、性格開朗活潑，年輕時愛情路一直順風順水、從不孤單，到2011年結婚後，大家更覺得她是「人生勝利組」代表，將會過著童話公主般幸福生活，但其後她卻由「100到0」跌至谷底，在懷上第二胎時懷疑當時丈夫有外遇，但為了兩名女兒，胡家惠選擇啞忍，最終換來的不是對方被感動，而是對方一再無理剝削。
憑一張附屬咭揭發前夫有外遇
胡家惠在節目中除了詳述當時經歷的多重內心掙扎， 又講到靠一張「附屬咭」終極揭發當時老公「外遇」。她憶述前夫當時既不想離婚，又不想跟第三者斬纜：「佢話『我同你已經冇晒愛情，不過我唔捨得你，因為你真係好好呀，你對呢個屋企付出咗好多，好幫得手，我覺得我唔可以冇咗你呢個屋企人…』」最終胡家惠勇敢走上離婚及單親的道路，並因受盡離婚官司及女兒撫養權事宜等困擾及折磨，陷入情緒黑洞多次嘗試自殺。