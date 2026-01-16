前港姐季軍再覓第三春 離婚不足兩月火速認愛高調放閃

43歲前港姐胡家惠離婚僅兩個月火速開展第三春戀情！這位2002年香港小姐季軍去年11月才正式宣布與第二任丈夫離婚，豈料回復單身不到兩個月，便於踏入2026年之際高調認愛20年好友，更在社交平台頻頻放閃曬恩愛，一張依偎在男友臂彎的甜蜜合照徹底暴露新戀情，網民紛紛驚呼她的感情復原能力驚人！

胡家惠第二段婚姻突然告終丈夫一句話提離婚

胡家惠與第二任丈夫於去年11月正式公布離婚消息，結束6年情分，當時她突然發文「Call me Ms WU」，透露丈夫以「照顧任務已完成」為由提出離婚，轉而去追求個人理想。離婚一事突如其來，令曾患躁鬱症的她一度痛哭，但她表示在親友支持下情緒穩定，並決意與兩名女兒展開人生新一頁。這段婚姻的結束對胡家惠來說無疑是重大打擊，畢竟她已經歷過兩次婚姻失敗，外界都擔心她能否重新振作。

離婚兩個月即曬「霸氣總裁」臂彎高調認愛

豈料在宣布離婚不到兩個月，恢復單身的胡家惠近日便在IG貼出一張依偎在男士強壯臂彎的溫馨照，並感性寫道「珍惜你的人，你甚麼也不用做，他也會好好保護你」。她更打上「#謝謝你20年來的守護」、「從好朋友開始原來是這樣的」及「#霸氣總裁的臂彎」等標籤，暗示新歡是相識多年的好朋友，多年來一直默默守候在側，繼而發展而成的新戀情。這個突如其來的公開認愛令網民大感意外，沒想到她的感情復原能力如此驚人。

胡家惠上海旅行曬「男友視角」美照甜蜜放閃

連日來，胡家惠分享多張於上海旅行的「男友視角」美照，又首次公開與男友的合照，相中的她笑容燦爛，更甜蜜表示自己擁有了專屬髮型師，完全走出了離婚陰霾。從她分享的照片可見，新男友對她呵護備至，不但陪她到上海旅行，更親自為她打理髮型，這種貼心舉動令胡家惠重新綻放笑容。她在社交平台上的每一張照片都洋溢著幸福感，與離婚時的憔悴模樣形成強烈對比。

網民祝福胡家惠第三春戀情望修成正果

不少網民祝福Cathy的新戀情，紛紛留言恭喜她終於遇上真正懂得呵護她的人，希望她這一段由20年友情昇華而成的愛情能夠修成正果。有網民留言「終於等到一個真正愛你的人」、「20年朋友變情人最穩陣」、「希望今次可以幸福到老」等祝福說話。亦有網民感嘆她的感情復原能力驚人，「離婚兩個月就有新戀情，真係好快手」、「佢真係好識搵到好男人」等留言不絕於耳，可見大家都希望這位前港姐能夠在第三春找到真正的幸福。

胡家惠 前港姐 （圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
（圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
胡家惠 前港姐 （圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
（圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
胡家惠 前港姐 （圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
（圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
胡家惠 前港姐 （圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
（圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
胡家惠 前港姐 （圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
（圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
胡家惠 前港姐 （圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
（圖片來源：IG@cathy_wukarwai）
胡家惠 前港姐 胡家惠20年前參選港姐時，只得19歲，曾被封為最醜港姐之一，她亦直言自己當年能夠贏得季軍，唔係因為靚，而係因為有智慧同口才，表現夠淡定。（圖片來源：FB@Cathy Wu）
胡家惠20年前參選港姐時，只得19歲，曾被封為最醜港姐之一，她亦直言自己當年能夠贏得季軍，唔係因為靚，而係因為有智慧同口才，表現夠淡定。（圖片來源：FB@Cathy Wu）
胡家惠 前港姐 胡家惠選美期間曾被傳媒形容爲「女版許願」。（圖片來源：J2提供）
胡家惠選美期間曾被傳媒形容爲「女版許願」。（圖片來源：J2提供）

《因為愛情》胡家惠 曾獲封「人生勝利組」

現年40歲的胡家惠在2002年奪得港姐季軍後，曾在娛樂圈嘗試過兩年主持工作，因為樣子標緻、性格開朗活潑，年輕時愛情路一直順風順水、從不孤單，到2011年結婚後，大家更覺得她是「人生勝利組」代表，將會過著童話公主般幸福生活，但其後她卻由「100到0」跌至谷底，在懷上第二胎時懷疑當時丈夫有外遇，但為了兩名女兒，胡家惠選擇啞忍，最終換來的不是對方被感動，而是對方一再無理剝削。

胡家惠 前港姐 胡家惠曾透露當年參選時壓力非常大，令她由96磅跌到得返89磅，更試過發燒發到104度，意外暈倒入院，差點就退選，但她覺得有多達數千人參加初選，她能夠成功入圍絕不容易，因此她懇求父母讓她繼續選下去，結果成功贏得季軍。（圖片來源：J2提供）
胡家惠曾透露當年參選時壓力非常大，令她由96磅跌到得返89磅，更試過發燒發到104度，意外暈倒入院，差點就退選，但她覺得有多達數千人參加初選，她能夠成功入圍絕不容易，因此她懇求父母讓她繼續選下去，結果成功贏得季軍。（圖片來源：J2提供）
胡家惠 前港姐 胡家惠當年奪得港姐季軍及國際小姐選舉的友誼小姐獎後，曾簽約無綫18個月，期間主持過兒童節目《精靈智多kid》。約滿後胡家惠卻選擇淡出娛樂圈，去進進修酒店管理學位，之後曾做過空姐、公關及市場銷售等工作。（圖片來源：J2提供）
胡家惠當年奪得港姐季軍及國際小姐選舉的友誼小姐獎後，曾簽約無綫18個月，期間主持過兒童節目《精靈智多kid》。約滿後胡家惠卻選擇淡出娛樂圈，去進進修酒店管理學位，之後曾做過空姐、公關及市場銷售等工作。（圖片來源：J2提供）
胡家惠 前港姐 2002年的港姐三甲胡家惠（左）、林敏俐（中）和左慧琪（右），曾一齊拍過無綫2003年月曆。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2002年的港姐三甲胡家惠（左）、林敏俐（中）和左慧琪（右），曾一齊拍過無綫2003年月曆。（圖片來源：新傳媒照片庫）

憑一張附屬咭揭發前夫有外遇

胡家惠在節目中除了詳述當時經歷的多重內心掙扎， 又講到靠一張「附屬咭」終極揭發當時老公「外遇」。她憶述前夫當時既不想離婚，又不想跟第三者斬纜：「佢話『我同你已經冇晒愛情，不過我唔捨得你，因為你真係好好呀，你對呢個屋企付出咗好多，好幫得手，我覺得我唔可以冇咗你呢個屋企人…』」最終胡家惠勇敢走上離婚及單親的道路，並因受盡離婚官司及女兒撫養權事宜等困擾及折磨，陷入情緒黑洞多次嘗試自殺。

胡家惠 前港姐 2011年胡家惠創業做老闆，又在同年嫁給了拍拖多年的室内設計師邱仲平（Allen），並先後誕下兩女Charlotte和Christy。但到了2016年，胡家惠陀著細女時，卻發現老公出軌，令她一度患上躁鬱症，並曾多次企圖自殺，最後她選擇以自然療法治癒，並於2018年與當時老公離婚。（圖片來源：新傳媒資料庫）
2011年胡家惠創業做老闆，又在同年嫁給了拍拖多年的室内設計師邱仲平（Allen），並先後誕下兩女Charlotte和Christy。但到了2016年，胡家惠陀著細女時，卻發現老公出軌，令她一度患上躁鬱症，並曾多次企圖自殺，最後她選擇以自然療法治癒，並於2018年與當時老公離婚。（圖片來源：新傳媒資料庫）
胡家惠 前港姐 胡家惠早前出海參加船P，和閨密慶祝其40歲生日，更大曬多張泳衣照，盡展Fit到漏的身形，獲網友大讚她踏入4字頭身形仍然Fit到漏。（圖片來源：FB@Cathy Wu）
胡家惠早前出海參加船P，和閨密慶祝其40歲生日，更大曬多張泳衣照，盡展Fit到漏的身形，獲網友大讚她踏入4字頭身形仍然Fit到漏。（圖片來源：FB@Cathy Wu）
胡家惠 前港姐 胡家惠分享自己踏入40歲的新體會，包括需要學習放下，不再翻舊帳，同時亦要學習好好愛錫和關心自己。（圖片來源：FB@Cathy Wu）
胡家惠分享自己踏入40歲的新體會，包括需要學習放下，不再翻舊帳，同時亦要學習好好愛錫和關心自己。（圖片來源：FB@Cathy Wu）

