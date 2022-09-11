胡慧中女兒舊愛梁勇不忿被指軟飯王 反指何嘉珍大話精玩弄感情

現年64歲的胡慧中是台灣80年代著名女星，拍過《福星高照》、《霸王花》等經典港產片，至1998年嫁給何志平後淡出娛樂圈。二人的獨生女何嘉珍（原名何淦璇）今年22歲，體重達175斤（約193磅），早前被爆與內地網店老闆梁勇拍拖，但戀情曝光僅3日就宣佈分手，當時不少網民質疑梁勇只是看中何嘉珍的家世，甚至指他「食軟飯」，梁勇日前拍片痛斥何嘉珍故意抹黑自己！