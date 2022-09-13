胡慧中獨女何嘉珍為圓明星夢 入無綫新聞部做PT 兼打散做老臨
胡慧中獨女想繼承母業
近年不少星二代想繼承父親業加入娛樂圈，曾是80年代台灣四大美女之一的胡慧中都有位氣質獨特的囡囡何嘉珍，早前22歲的何嘉珍因與內地網店老闆梁勇的戀情曝光而聲名大噪，旋即成為傳媒焦點。雖然何嘉珍沒有遺傳了母親的顏值，但她依然擁有一顆做星的心，再加上父母自小栽培，何嘉珍唔止有學識，就連畫畫、游水、拉小提琴、跳舞樣樣精，自信滿滿的她原來一心想繼承母業。
為無綫劇做臨記
據知何嘉珍很想做演員，曾在無綫劇《四十二章經》及《回歸》做臨時演員，即使得一、兩場過鏡戲份都唔介意，日前她更現身無綫新劇《黯夜守護者》的宣傳活動，與陳煒影合照。何嘉珍更在社交網與網民大玩「你問我答」，當網民問她「你的職業」時，何嘉珍自爆已加入無綫做兼職，據消息人士透露她目前正在無綫新聞部工作，她更不諱言喜歡幕前的表演工作，看來在無綫做兼職只是入行第一步。
睇埋何嘉珍童年萌照：
梁勇晒與胡慧中合照
早前一位叫梁勇的網民在社交平台晒出多張情侶照，相中所見他攬着何嘉珍，並寫道：「回老家，順便晒個胖胖的香港小公主，有她每天生活都超甜蜜的 ＃戀愛日常 ＃情侶＃我們倆」，梁勇還晒出同何嘉珍十指緊扣的照片，表現甜蜜，之後又post同胡慧中的合照，已經見家長！
公佈戀情3日極速分手
梁勇上月晒出多張情侶照，高調宣佈與何嘉珍的戀情，但想不到這段戀情不但不被睇好，反而惹來外界質疑他「食軟飯」，面對網民的謾罵，何嘉珍未有為對方澄清，戀情曝光3日火速宣佈分手，甚至對網民狠批男方的評論表示認同。相隔半個月，何嘉珍在社交平台晒出多張近照，似乎已經走出分手陰霾，但梁勇仍未放下舊情。
梁勇指錯的是胡慧中母女
梁勇上載了一段影片，並寫道：「針對這件事本人最後一次回應，謠言止於智者，愛沒有錯，錯的可能是人。#何嘉珍 #胡慧中」他表示自從與何嘉珍拍拖後，遭受無數攻擊辱罵，嚴重影響到他的生活，為了維護自己的名譽，他決定將事件真相公之於眾，同時也希望大家不要再人身攻擊。
強調未花過何嘉珍一分錢
梁勇強調與何嘉珍拍拖期間，從未花過何嘉珍一分錢，平時約會的支出都是他給錢，而且女方還頻頻索要禮物，而何嘉珍只送過一頂價值幾十元的帽子給他，但梁勇反而被指是「軟飯男」，令他不堪言論壓力，情緒一度抑鬱。對此，何嘉珍不但無動於衷，反而還跟網民一起鬧他，梁勇透露他曾聯繫過何嘉珍，希望她出面為自己澄清，但對方一直不回覆，「真的是心碎了！」
梁勇指何嘉珍玩弄感情
直至梁勇揚言要將雙方的聊天記錄曝光，何嘉珍才回覆會考慮一下為他澄清，不過第二天何嘉珍就將梁勇封鎖。梁勇表示自己從頭到尾對這段感情都是真誠的，反而何嘉珍起初聲稱自己從未拍過拖，但事實上拍過三次拖，梁勇認為自己被何嘉珍玩弄感情，而他拍片的主要目的是再次澄清，希望外界還他一個公道。
男方曾參加相親節目
何嘉珍身形圓潤，她曾透露自己體重175斤（約193磅），因而有不少人覺得她與梁勇外形不合襯，認為梁勇只是看中何嘉珍的家世，甚至指他「食軟飯」。還有網民發現梁勇曾參加內地相親節目《非誠勿擾》，當時他與其中一位女嘉賓配對成功，不過在節目播出後不久，他就對外宣稱單身。
梁勇強調沒花女人錢
梁勇上月被網民質疑「食軟飯」後，隨即回應指自己家境貧寒，但強調從來沒有花過女人的錢：「我是領兒童福利金長大的人，家境從小算貧寒，靠自己努力過上了自己想要的生活，我覺得我還算是有骨氣的人，我發誓從來沒花過女人錢，現在不會將來也不會，我們只是一對普通的小情侶，我就想着今晚簡單分享，沒想到引起爭議。」
何嘉珍感謝大家關心
梁勇聲稱一開始並不清楚何嘉珍的家境，雙方是偶然機會認識的，希望網民嘴下留情。不過依然有不少網民對梁勇進行人身攻擊，他拍片透露自己有點抑鬱，其後又將公開戀情及澄清的短片刪除。有網民在何嘉珍的社交平台留言勸她不要被騙，鼓勵她努力減磅，何嘉珍就回覆道兩人已經分手，多謝大家的關心，戀情僅公開3天就見光死。
胡慧中18歲加入娛樂圈 過江龍來港拍武打戲闖名堂
何嘉珍母親胡慧中原是台灣人，18歲的時候便加入娛樂圈，憑著文藝電影《歡顏》出道一炮而紅，並獲提名金馬獎最佳女主角。兩年後又憑《皇天后土》獲提名金馬獎最佳女主角。後來獲洪金寶打造成為武打明星又教她廣東話，而轉戰香港演藝圈，後來憑《霸王花》系列中颯爽英姿的女警形象令她成內地人最喜歡的香港女打星。而她的姐姐是內地著名演員孫儷的祖母，所以胡慧中是孫儷的姨婆。
為拍電影三成半皮膚燒傷 靠1招復出
1989年，33歲的胡慧中拍攝電影《獵魔群英》時，其中一場爆破戲因為火藥過猛，導致她與呂良偉、李賽鳳被火焚身。胡慧中當時雖然沒有毀容，但有三成半皮膚嚴重燒傷，注射止痛藥碼啡時卻因為身體即時產生排斥而嘔吐，甚至連膽汁都吐出，需要靠安眠藥才能安睡。後來她憑意志力復出拍片，更令她的事業更上一層樓。
情定台灣幫派幫主 因悲劇原因分手
當年胡慧中事業如日中天，但她情繫青梅竹馬北聯幫前幫主唐重生。二人從小便是鄰居，高中曾經拍拖。但因胡慧中父母不贊同而被迫分開。後來唐重生在黑道中混出名堂並且成為北聯幫幫主，胡慧中則在36歲時答應和唐重生註冊結婚，但當唐重生正想設宴並向傳媒宣佈喜訊時，胡慧中的母親再次強烈反對，因而令唐重生胡慧中大吵一場而分手。最後唐重生在胡慧中41歲時遭射殺，令胡慧中當年傷心欲絕。
終遇真愛減公開露面
胡慧中和唐重生分手後，胡慧中因為在內地拍戲而認識到當時到上海出席醫學活動著名眼科醫生，也就是曾任香港民政事務局局長的何志平，而何志平向胡慧中展向熱烈追求，胡慧中最後在在40歲的時候便嫁給何志平。婚後胡慧中因為怕何志平被人誤會借明星老婆出風頭而減少露面，並在42歲為何志平誕下一女何嘉珍。
胡慧中為何志平5頁紙求情
何志平後來因為被美國聯邦調查局指涉嫌為中國一家主要能源公司，以行賄方式賄賂政府高層人員官員以圖獲取當地的石油生意被捕。最後美國控告何志平違反《海外反腐败法》和清洗黑錢並且被12人組成的陪審團一致裁定何志平被控的8項控罪的其中7項罪名成立。當時胡慧中以中文親撰5頁求情信，信中形容丈夫是「飽學之士，心地善良而寬厚，是真心實意的正人君子」，並且傾盡家產請了最知名的律師為丈夫辯護。最後法官指何志平低層出身但熱心助人，只判囚三年，罰款40萬美元。
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