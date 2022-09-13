胡慧中獨女何嘉珍為圓明星夢 入無綫新聞部做PT 兼打散做老臨

64歲的胡慧中是台灣80年代著名女星，早年拍的《福星高照》、《霸王花》等經典港產片為港人熟悉，至1998年嫁給何志平後淡出娛樂圈，二人的獨生女何嘉珍（原名何淦璇）今年22歲，體重達175斤（約193磅），早前被爆與內地網店老闆梁勇拍拖，但戀情曝光僅3日就宣佈分手，梁勇被質疑看中何嘉珍的家世，甚至「食軟飯」，日前他拍片反擊被何小姐抹黑。一宗感情糾紛令低調多年的何嘉珍人氣急升，這位星二代更被揭想入行做星，已加入無綫新聞部做兼職，又拍過兩套無綫劇，做臨記都肯。