胡慧中22歲女兒戀情曝光3日極速分手 男友發誓：從沒花女人錢
男友晒與胡慧中合照
日前一位叫梁勇的網民在社交平台晒出多張情侶照，相中所見他攬着何嘉珍，並寫道：「回老家，順便晒個胖胖的香港小公主，有她每天生活都超甜蜜的 ＃戀愛日常 ＃情侶＃我們倆」，梁勇還晒出同何嘉珍十指緊扣的照片，表現甜蜜，之後又post同胡慧中的合照，已經見家長！
男方曾參加相親節目
何嘉珍身形圓潤，她曾透露自己體重175斤（約193磅），因而有不少人覺得她與梁勇外形不合襯，認為梁勇只是看中何嘉珍的家世，甚至指他「食軟飯」。還有網民發現梁勇曾參加內地相親節目《非誠勿擾》，當時他與其中一位女嘉賓配對成功，不過在節目播出後不久，他就對外宣稱單身。
梁勇強調沒花女人錢
面對網民的質疑，梁勇隨即回應指自己家境貧寒，但強調從來沒有花過女人的錢：「我是領兒童福利金長大的人，家境從小算貧寒，靠自己努力過上了自己想要的生活，我覺得我還算是有骨氣的人，我發誓從來沒花過女人錢，現在不會將來也不會，我們只是一對普通的小情侶，我就想着今晚簡單分享，沒想到引起爭議。」
何嘉珍感謝大家關心
梁勇聲稱一開始並不清楚何嘉珍的家境，雙方是偶然機會認識的，希望網民嘴下留情。不過依然有不少網民對梁勇進行人身攻擊，他拍片透露自己有點抑鬱，其後又將公開戀情及澄清的短片刪除。有網民在何嘉珍的社交平台留言勸她不要被騙，鼓勵她努力減磅，何嘉珍就回覆道兩人已經分手，多謝大家的關心，戀情僅公開3天就見光死。
胡慧中18歲加入娛樂圈 過江龍來港拍武打戲闖名堂
何嘉珍母親胡慧中原是台灣人，18歲的時候便加入娛樂圈，憑著文藝電影《歡顏》出道一炮而紅，並獲提名金馬獎最佳女主角。兩年後又憑《皇天后土》獲提名金馬獎最佳女主角。後來獲洪金寶打造成為武打明星又教她廣東話，而轉戰香港演藝圈，後來憑《霸王花》系列中颯爽英姿的女警形象令她成內地人最喜歡的香港女打星。而她的姐姐是內地著名演員孫儷的祖母，所以胡慧中是孫儷的姨奶奶。
為拍電影三成半皮膚燒傷 靠1招復出
其後因為1989年，33歲拍攝電影《獵魔群英》時，甚中一場爆破戲因為火藥過猛而導致胡慧中、呂良偉、李賽鳳被火焚身。胡慧中當時雖然沒有毀容，但有三成半皮膚嚴重燒傷，注射止痛藥碼啡時卻因為身體即時產生排斥而嘔吐，甚至連膽汁都吐出，需要靠安眠藥才能安睡。後來她憑意志力復出拍片，更令她的事業更上一層樓。
情定台灣幫派幫主 因悲劇原因分手
當年事業如日中天，但她情繫青梅竹馬北聯幫前幫主唐重生。二人本來從小便是鄰居，高中是曾經拍拖。但因為胡慧中父母不贊同而被迫分開。後來唐重生在黑道中混出名堂並且成為北聯幫幫主，而胡慧中則在36歲的時候答應和唐重生注冊結婚，但當唐重生正想設宴並向傳媒宣布喜訊時，胡慧中的母親再次強烈反對，因而令唐重生胡慧中二人大吵一場而分手。最後唐重生在胡慧中41歲的時候遭射殺，令胡慧中當年傷心欲絕。
終遇真愛減公開露面
胡慧中和唐重生分手後，胡慧中因為在內地拍戲而認識到當時到上海出席醫學活動著名眼科醫生，也就是曾任香港民政事務局局長的何志平，而何志平向胡慧中展向熱烈追求，胡慧中最後在在40歲的時候便嫁給何志平。婚後胡慧中因為怕何志平被人誤會借明星老婆出風頭而減少露面，並在42歲為何志平誕下一女何嘉珍。
胡慧中為何志平5頁紙求情
何志平後來因為被美國聯邦調查局指涉嫌為中國一家主要能源公司，以行賄方式賄賂政府高層人員官員以圖獲取當地的石油生意被捕。最後美國控告何志平違反《海外反腐败法》和清洗黑錢並且被12人組成的陪審團一致裁定何志平被控的8項控罪的其中7項罪名成立。當時胡慧中以中文親撰5頁求情信，信中形容丈夫是「飽學之士，心地善良而寬厚，是真心實意的正人君子」，並且傾盡家產請了最知名的律師為丈夫辯護。最後法官指何志平低層出身但熱心助人，只判囚三年，罰款40萬美元。
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