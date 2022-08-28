胡慧中22歲女兒戀情曝光3日極速分手 男友發誓：從沒花女人錢

現年64歲的胡慧中是台灣80年代著名女星，曾與林青霞、胡茵夢、周丹薇並稱「台灣四大美女」，拍過《福星高照》、《霸王花》等經典港產片，至1998年嫁給何志平後淡出娛樂圈。二人的獨生女何嘉珍（原名何淦璇）今年22歲，體重達175斤（約193磅），近日有網民高調公開戀情，女友正是何嘉珍，不過戀情曝光僅3日便分手！