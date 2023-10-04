泰國槍擊案︱胡慧沖商場嘆咖啡直擊槍聲 疏散期間堅持拍片惹爭議
胡慧沖商場直擊槍擊案
從胡慧沖上傳的影片中可見，大批顧客都在保安員的協助下急急離開商場。胡慧沖就邊拍片邊離開現場，他指自當時在商場內嘆咖啡，但突然聽到一下槍聲，方知有事發生就即刻打開相機邊走邊拍攝。胡慧沖更影到現場報案不斷向旅客大叫「quick、quick」、「Follow me」，示意遊客盡快從後樓梯離開現場。雖然現場情況混亂，但胡慧沖竟然仲可以淡淡定定拍片直擊現場，認真大膽。
胡慧沖：轉右行多幾步就係
其後有記者致電胡慧沖了解更多，他就表示事發當時剛剛收工，剛好在商場四樓嘆咖啡休息，因為「心思思未想返屋企住」，所以就遇上今次事件。胡慧沖指當時碳咖啡的位置與發生槍擊事件的三樓傢私鋪非常相近，仲話「轉右行多幾步就係」，情況非常牙煙。
胡慧沖拍片捱轟：拍片緊要過自己條命咩？
今次胡慧沖遇上槍擊案依然淡定在疏散期間堅持拍片，有部分網民大讚胡慧沖夠專業又搏命，不過都係安全要緊；亦有網民狠批胡慧沖自私，為咗拍片仲施施然慢慢行，隨時會影響埋其他保安人員和遊客們的生命安全：「睇佢條片都真係嚇死，明明聽到槍聲都繼續影，拍片緊要過自己條命咩？」、「叫你走又唔走，要死咪累人丫嘛」、「完全睇唔出佢惶恐……..」、「拍片真係咁緊要？」等。
胡慧沖事後認衰 自稱反面教材
據知胡慧沖昨日之所以會出現於泰國曼谷暹羅百麗宮購物，是為了幫《今日睇真D》做採訪工作，親自上陣放蛇偷拍扒手和換錢黨的活動情況，在樓上咖啡室休息之際遇上槍戰。事後接受傳媒訪問的胡慧沖自認為反面教材，呼籲大家加入遇上同類事件，應該盡快離開，千萬不要學自己原地拍片。
胡慧沖亦在昨晚在社交平台出Po保平安：
多謝大家的關心，我冇事已經安全回家了，只是今次事件導致三死五傷，希望死者可以安息，受傷者早日康復，兇徒可以得到應有的懲罰！但願悲劇不再發生。
認為是個別事件：香港都發生過荷李活廣場斬人事件
胡慧沖在接受傳媒訪問時，表示認為今次槍戰事件為個別事件，並指「正如香港都發生過荷李活廣場斬人事件」，暫時未有見到泰國街頭人流變少。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！