51歲胡慧沖被指與脹爆蘇永康撞樣 多年前模仿影片再被翻出引熱討

56歲的蘇永康日前在ViuTV劇集《法與情》中，飾演劉浩龍的代表律師「林大狀」，不過卻因為一身脹爆的身形而嚇親網民，更被指與51歲的「泰國通」胡慧沖非常似樣成為一時佳話。其實蘇永康胡慧沖傻傻分不清這個話題，時不時都經常被網民拿出來討論，而胡慧沖的陳年模仿蘇永康影片，亦再次被人拿出來討論！