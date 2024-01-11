51歲胡慧沖被指與脹爆蘇永康撞樣 多年前模仿影片再被翻出引熱討
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56歲的蘇永康日前在ViuTV劇集《法與情》中，飾演劉浩龍的代表律師「林大狀」，不過卻因為一身脹爆的身形而嚇親網民，更被指與51歲的「泰國通」胡慧沖非常似樣成為一時佳話。其實蘇永康胡慧沖傻傻分不清這個話題，時不時都經常被網民拿出來討論，而胡慧沖的陳年模仿蘇永康影片，亦再次被人拿出來討論！
胡慧沖6年前惡搞《越吻越傷心》
蘇永康與胡慧沖過往曾經多次被網民指外形相似，胡慧沖於2018年時，更曾邀請製作團隊幫他自資拍MV，將蘇永康的經典歌曲《越吻越傷心》，惡搞成為食版本《越食越開心》，胡慧沖為了模仿亦花上幾千元訂造一副與蘇永康所戴嘅墨鏡相似嘅款式，加上假髮神還原蘇永康嘅造型。
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胡慧沖認有人讚佢同蘇永康似樣：不過佢應該高大同靚仔過我
胡慧沖也有在「東方新地」專頁中回覆自己與蘇永康撞樣一事，他寫道：「其實一直以來都有好多人話我好似佢⋯不過佢應該高大同靚仔過我」。
蘇永康《法與情》變脹爆大狀
蘇永康雖然早就在《法與情》第11集出場，當時她與謝安琪打官司時有過激烈爭論的場面，當時穿上大狀袍的他已經被指身形脹了不少。去到第15集，蘇永康再次因藥廠案登場，擔任劉浩龍代表律師的他脫去一身大狀袍和律師假髮，僅僅以西裝造型登場，更加突顯他的身形變化，短髮示人、戴上黑色粗框眼鏡的蘇永康更被網民指激似「泰國通」胡慧沖：「個樣搞到咁」、「成隻豬」、「肥到呢」、「肥到鼻都大埋」、「那誰？」。不過，亦有網民為蘇永康平凡，大讚久違復出拍劇的他演技有進步：「又演得幾自然！」
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圖片來源：ViuTV影片截圖、TVB影片截圖、FB@胡慧沖