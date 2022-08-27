沖遊泰國7｜「泰國通」胡慧沖節目被臨時抽起 自爆曾險掉入緬甸高薪陷阱
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「泰國通」胡慧沖主持的《沖遊泰國7》因為近日一連串的販賣人口事件，而被J2臨時抽起。曾經拍片表示認為販賣人口一事為詐騙案的胡慧沖，早前大爆自己亦曾經差點掉入緬甸高薪陷阱，非常驚險！
胡慧沖《沖遊泰國7》被J2臨時抽起
「泰國通」胡慧沖主持的《沖遊泰國》系列一直受到觀眾愛戴。今期《沖遊泰國7》更到曼谷、清邁、芭提雅等地取景，為觀眾帶來最新潮的泰國資訊。可惜因為近期「賣豬仔」事件猖狂，J2決定臨時抽起該節目，延後播出檔期。胡慧沖對此表示尊重公司決定，並且強調《沖遊7》是以最新資訊為主，所以押後播出並不會帶來有太大影響。
自爆曾獲邀請到緬甸推廣當地旅遊
談到近日鬧得沸沸騰騰的「高薪陷阱」一事，胡慧沖亦表示自己亦有相關的經驗。胡慧沖回憶道自己在幾年前曾經獲邀到緬甸推廣當地旅遊，對方更表示酬勞可以再商討。胡慧沖表示自己當時沒有在緬甸發展的想法，而且訊息是以簡體字發出，所以婉拒了對方的邀請。胡慧沖表示幸好自己當時不貪錢，否則便有可能遇上不幸的事情。
曾於柬埔寨遇上驚心動魄事件
此外，胡慧沖亦曾經在柬埔寨遇上驚心動魄的事件。胡慧沖透露自己曾經為了停留於泰國，選擇在臨近的柬埔寨入境。在入境當時，自己花心大意地將自己的護照隨意交給了一個穿制服的陌生人，對方亦在收到護照後遲遲未有露面，令胡慧沖當時擔心不已。幸好對方最後還是有出現，免胡慧沖淪落與柬埔寨街頭。
一度拍片對「販賣人口事件」提3大質疑
胡慧沖在「販賣人口事件」一事剛浮上水面的時候，曾經拍片質疑案件的可信性。他提出了3大反駁，他表示當時不但沒有受害者家人在網上發聲，台灣駐泰國代表亦早已為事件作澄清，而且如果是因為金錢而綁架，亦理應向當地比較有錢的外國人下手，而不是旅客。
相關影片上傳一個禮拜之後，因為販賣人口事件變得越來越嚴重，胡慧沖亦因此將相關影片下架，並上傳多條分享求助方法的影片，務求能夠協助更多受害者。