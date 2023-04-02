23歲J2女神著吊帶背心化濃妝體驗荷蘭紅燈區生活 直認：呢個行業好需要勇氣

熟悉荷蘭遊樂文化的香港人張震宇CJ，最近登陸J2，帶領兩名J2ers胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）拍攝全新綜藝節目《荷蘭Pop Guide》，實行試勻荷蘭特色食買住潮點，23歲的胡敏芝更親身落場體驗荷蘭的「紅燈櫥窗」，相當大膽！