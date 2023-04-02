23歲J2女神著吊帶背心化濃妝體驗荷蘭紅燈區生活 直認：呢個行業好需要勇氣
胡敏芝體驗荷蘭性工作者生活
在首兩集最特別行程，絕對是胡敏芝親身落場體驗荷蘭的「紅燈櫥窗」。穿著吊帶背心、身穿短褲的胡敏芝難得在鏡頭前展示性感，塗上鮮紅色口紅坐在櫥窗前體驗當地紅燈區性工作者生活。鼓起極大勇氣才能揭開櫥窗窗䈴的胡敏芝，雖然只是坐了一會，但面對途人眼光的洗禮，Karen坦言難受，事後更一臉嚴肅受訪直認難過：
我入到間房，望住塊鏡，我諗佢哋心情都係一化咗妝就要入咗做嘢嘅模式，我覺得有啲沉重。我本身係帶住輕鬆嘅心情去體驗，因為呢啲體驗唔係咁易有，但一入到嚟因為覺得太真實，所以我認為唔係一件可以笑嘅事。
Karen直指整個體驗過程十分緊張：「做呢個行業係好需要勇氣，要唔介意畀人望。」
胡敏芝因而登上荷蘭報章
雖然一有客人敲門性工作者便要開工，但她們不但有選擇客人的權利，還有工作人員及救命鐘保障她們安全，而工作間設備亦相當齊全，除了性用品，還有不少衛生防護措施，完全感受到當地人對性工作者的尊重。CJ續指一般情況下，紅燈區不可進行拍攝或影相，製作組是經過重重難關才成功申請是次拍攝。三人拍攝當日還吸引了當地傳媒採訪，胡敏芝因而登上荷蘭報章，相當威水。
胡敏芝同拍擋嘈交
頭兩集行程已相當豐富，三人先後體驗了以環保作主打的咖啡義工、直立板義工隊，及野外荷蘭式蝸居，還到了擁有悠久歷史的荷蘭傳統節慶體驗當地人熱愛的芝士運送戰。三人體驗「直立板義工隊」、邊划艇邊執垃圾期間發生小插曲，胡敏芝的艇仔因受到Alan撞擊，以致胡敏芝整個人掉了下水慘變落湯雞，胡敏芝除了全程嗌到拆天，更將恨意發洩在Alan身上。
曾自爆同嬲友嘈交嘈到Call警察
現年23歲的胡敏芝就讀香港中文大學新聞及傳理系，畢業後便報考無綫電視藝員訓練班，隨後正式簽約做無綫藝員。2021年入行的她參演了電視劇《愛·回家之開心速遞》，不過也是做一些閒角。而現時胡敏芝主攻拍綜藝做主持，《冇人性教育》、《不正常愛情研究所》、《荷蘭Pop Guide》等。胡敏芝曾喺節目自稱是「嗌交KOL」的胡敏芝，自問鬧勻港九新界各地區，試過同男朋友在家嘈交，搞到警察上門調解。
現時胡敏芝的IG粉絲人數約有接近3萬人Follow，在她的IG中，經常發布一些甜美動人的照片，更不時穿著一些小背心派發福利給一眾網友。
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