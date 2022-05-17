乘風破浪的姐姐3｜42歲胡杏兒剪短髮出征 睇MV惡補舞技
胡杏兒與29位女藝人比併
42歲的胡杏兒繼年前參加綜藝節目《演員請就位2》憑精湛演技勇奪冠軍後，近日換上一頭型格爽朗的短髮迎戰《乘風破浪的姐姐3》，與其他29位來自中港台韓的女藝人，以唱、跳來一次精彩的比併。除了胡杏兒，香港代表還有薛凱琪、阿嬌鍾欣潼及阿Sa蔡卓妍。
胡杏兒廿年來第三次短髮
胡杏兒坦言向來喜歡短髮，這是她廿年來第三次剪短髮，第一次是02年拍無綫劇《律政新人王》，第二次短髮是十年前演出《衝上雲宵2》，剛巧每十年剪一次短髮見大家。
胡杏兒坦言唱跳非自己專長
剛在港拍竣劇集《獅子山下·情》的胡杏兒，行色匆匆返回內地為《乘風破浪的姐姐3》作準備，雖然時間上較倉卒，但她覺得這次的挑戰充滿正能量：「今次跟上次《演員請就位2》不同，並非自己專長及擁有多年演出經驗的演技，而是唱歌和跳舞，雖然當年在舊公司也出過唱片，間中在台慶節目中表演跳舞，但始終並非那回事，這個可以給30歲以上的藝人參與的綜藝節目，給自己挑戰才能，正好給大家一個正面訊息，即使已屆某一個歲數，無論已婚或未婚，甚至已為人母也好，仍可為自己的事業拼搏和挑戰，不要被一個身份框框限制著。」
胡杏兒睇MV偷師
面對其他29位30歲以上的強勁對手，胡杏兒抱住平常心：「雖然跳舞和唱歌對我來說未必及演戲來得熟練和專長，始終有廿多年的演戲經驗，但自己尚幸記舞步也不賴，這陣子也多看些喜歡的歌手MV補課，進度不錯。感覺這會是一次好玩的挑戰。也同時感激家人的支持，參與這個節目也要一段時間！無論怎樣最緊要享受舞台。」
內地粉絲狂讚
胡杏兒證實兩名兒子染疫
胡杏兒今年初返港一家團聚後，有指再帶兒子北上開工，3月中胡杏兒老公李乘德Philip獨自在港過生日，被目擊行山身邊亦未見有小朋友同行，有指胡杏兒一拖三北上開工﹗不過胡杏兒未有透露是否帶三兄弟同行，但卻被內地網民踢爆，今年7月才足3歲的二仔，以及4月足1歲的細仔中招並於醫院隔離，又有網民留言指胡杏兒兩名兒子現於深圳第三人民醫院﹗
胡杏兒簡體字發文：感謝內地醫護
今年3月25日，胡杏兒在微博透過工作室發文：「孩子已痊癒，目前正在按照我們國家的防疫相關規定隔離，謝謝醫療工作者的辛苦付出，也謝謝各位朋友的關心。」
胡杏兒傳與大仔關係疏離 堅持帶二仔北上掘金慰藉心靈
胡杏兒之前陀住第三胎，依然無懼全球疫情未受控，帶住當時1歲半的二仔李奕霖北上參與真人騷《演員請就位2 》，咁博無非都係為賺人仔。去年4月生完細仔李奕宏，坐滿月冇幾耐胡杏兒即北上復工，今次都係帶住二仔，有傳是因為大仔Brendan（李奕霖）唔黐佢，令她一度情緒崩潰，所以她堅持帶二仔在身邊陪開工慰藉心靈。
胡杏兒工作、家庭兩難全
今時唔同往日，胡杏兒北望神州賺到笑，辛苦拍港劇真係免得就免，不過北上工作衍生出另一個問題，就是令胡杏兒與囝囝的關係變得疏離。
胡杏兒與大仔Brendan關係疏離
胡杏兒與老公李乘德育有三子，大仔Brendan今年5歲，胡杏兒三年來都忙於工作，加上懷上第二及第三胎，花在Brendan的時間的確有限，有傳19年佢拍完內地劇《末代廚娘》返港後，發現當時只得歲幾嘅大仔Brendan寧願跟工人姐姐都唔黐佢，兩母子關係好疏離，令胡杏兒忍唔住爆喊，更一度情緒失控抑鬱。
細仔100日視像慶祝
胡杏兒去年4月誕下細仔李奕宏（Liam），餵緊人奶的她5月底再北上開工，跟之前一樣帶埋二仔李奕霖（Ryan）同行，此行要離港4個月，胡杏兒拍完廣告後，飛往北京及天津拍劇，大仔及細仔就交給老公李乘德及家人照顧，細仔Liam出世100日，都只能靠視像慶祝。
胡杏兒話傳聞莫名其妙
胡杏兒曾表示是老公李乘德提議她趁二仔Ryan年紀仍小，帶在身邊前往開工，工作之餘可增進母子感情。對於被傳曾有抑鬱立即澄清，胡杏兒回應說：「這個報道那麼莫名其妙，不知從哪裏來？我從來沒有抑鬱症，一直生活得好開心，只要在香港，我大部分時間都是自己湊小朋友，工人姐姐很少湊。」事實上這幾年胡杏兒在港的時間不多！
網民反應一致
胡杏兒選擇帶兩歲的二仔Ryan北上，有不少網民都議論紛紛，覺得胡杏兒這幾年攞苦嚟辛，甚至批評她眼中只有賺錢，根本冇好好照顧過三個仔。去年5月，生完仍在谷奶的胡杏兒火速修身帶埋二仔Ryan北上復工，拍完廣告轉往北京及天津拍劇，為了細仔繼續有人奶食，胡杏兒邊拍戲邊泵奶，再冰鮮人奶速遞返港。