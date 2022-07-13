乘風破浪3｜胡杏兒衰自私遭內地網民離棄 狂轟：你也只是個殘餘成員
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胡杏兒、薛凱琪等人參與內地綜藝節目《乘風破浪3》（前名《乘風破浪的姐姐3》）於內地人氣急升，原本表現平平的胡杏兒終於成為焦點，網民狂她行為自私。
胡杏兒為爭表現 嚇親音樂總監
胡杏兒在《乘風破浪3》 在以往三次表演未算突出，風頭不及其他歌手出身的參賽者，胡杏兒為爭取在第四次表演突圍，卻惹起內地網民反感﹗最新一集《乘風破浪3》眾人重新分組，胡杏兒開聲到想加入最強的譚維維組，不過對方並沒答允，最終加入于文文組。胡杏兒隊友全都是專業歌手、舞蹈員，包括：許茹芸、趙夢、張薔、唐詩逸。胡杏兒開會時自薦爭取演出機會，指自己過去三次公演未能展現「powerful的」歌唱實力，希望今次可以突圍咁話。音樂總監聽見佢咁講一臉驚訝，仲表示唔鍾意花巧，只想要實力。
胡杏兒遭內地網民狂轟「自私精」
胡杏兒此舉嚇親音樂總監之餘，更被內地網民狠批她太自私，動機是為了自己免被淘汰，而非考慮全隊人。內地網民留言狂轟胡杏兒：「自私鬼討厭死」、「胡杏兒也太自我，也太自私吧，這是團體賽並非個人賽」、「你也只是個殘餘成員，哪有資格去要求？」、「那英隊都不肯收留她，還好意思去為難平易近人的于文文」、「你好自私，趁早淘汰，快踢出局」、「一向沒人緣，現在反感加一。」等等。
胡杏兒為自保唱反調 于文文就範痛哭
胡杏兒其後同隊長于文文的對話，火上加油焫著網民，由於公演要選擇跟那英組還是寧靜組對決，隊長于文文過往跟寧靜同組有著深厚感情，故不想倒戈相對，決定與那英組對決。不過新入組的胡杏兒卻意見多多，更唱反調堅持要對決寧靜組，向來「順得人」的于文文尊重她意見，無奈只好跟寧靜對戰。賽前于文文跟寧靜互相擁抱，更忍不住落淚，畫面令網民心痛，紛紛鬧爆胡杏兒不顧別人感受，留言說：「新來的，好意思指指點點！」、「文文跟寧靜之前是同一組的，感情特別好！」、「胡杏兒真不顧別人的感受﹗」、「胡杏兒真是很自私的一個人」等等。事後胡杏兒解釋不想得失那英，但此舉卻犧牲了于文文與寧靜的感情。