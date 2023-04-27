胡杏兒素顏演出受讚賞！3子之母零包袱「女兒」只細8歲

43歲視后胡杏兒已是3子之母，但事業心仍相當重，積極北上發展，除了參演多個綜藝如《演員請就位2》、《乘風破浪》外，近日前她有份主演的內地電視劇《今生也是第一次》播出，亦叫好叫座！她在劇中更是近乎素顏演出，絲毫未見演員包袱，獲內地網民激讚。