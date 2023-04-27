胡杏兒素顏演出受讚賞！3子之母零包袱「女兒」只細8歲
胡杏兒北上發展默默耕耘 主演劇集無包袱獲讚
胡杏兒有份主演的內地電視劇《今生也是第一次》日前播出，劇中她飾演只比她細8歲的王子文之母，因為要配合90年代的風格而幾乎素顏演出，更為了真實呈現老態而特別畫下老妝，毫無演員包袱。
原聲演繹 獲讚發音標準
香港北上的演員有一個通病便是發音不夠標準，不過胡杏兒仍無懼大膽以原聲演繹此劇，不但台詞功底扎實，更彷彿和劇中年代融為一體，令網民都不禁大讚她肯定下了不少苦功。
演技再升一層樓
除了原音演繹獲讚標準，她的演技同樣得到網民認可。劇中其中一幕臨產戲中便可見她的情緒層層遞進，令人感同身受。而眼利觀眾更發現胡杏兒的額間更帶有汗珠，完全真實呈現。
事業心重因背後男人支持
胡杏兒積極開啟內地市場而無後顧之憂，全因背後有老公的支持。兩人結婚7年仍然恩愛，去年胡杏兒生日更撇甩3個兒子甜蜜遊大阪，二人不時在社交平台大方分享旅行點滴，可見他們除了到處食炸豬扒、拉麵、蛋包飯等美食外，相中亦不乏杏兒在名店行街購物的畫面，可見二人在這趟旅行食買玩得特別盡興！
胡杏兒與老公李乘德甜蜜婚姻羨煞旁人
有網民指，二人的婚姻甜蜜到十分令人羨慕，只因在李乘德鏡頭下的胡杏兒張張都笑得甜蜜，有時對著美食瞇起雙眼大笑，有時又雙手拿著戰利品對著老公甜笑。而在老公分享「馭妻術」後，胡杏兒亦有留言回應指：「Ok when is our next trip pls.（好，我們下次旅行幾時）」，獲不少網民大讚胡杏兒「嫁給了愛情」。
胡杏兒情人節曬恩愛 結婚多年甜蜜不減
去年情人節時，胡杏兒亦有在社交平台幸福放閃，曬出與老公李乘德（Philip）的合照。育有三子的兩人難得「撐枱腳」享受二人世界，胡杏兒在個人IG曬合照之餘，更甜蜜附文：「情人節快樂老公，很久沒有拍拖了，回到我們第一次拍拖的地方和結婚的同一個地點，真的有很多美好回憶。你說是我們拍拖88個月紀念，真好意頭，只要開心日日都是紀念日！多謝你，辛苦你，love you, many more to come！」感情深厚，不言而喻。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！