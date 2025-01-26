胡杏兒自爆回內地無女一演真相 網民反應冷淡：你估人人都係佘詩曼咩
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現年45歲的胡杏兒在2015年與李乘德結婚後誕下三子，並在近年主攻內地市場。日前胡杏兒一段4年前的訪問突然翻hit，胡杏兒在片中心酸已經再冇女主角演…
胡杏兒自爆再無女一演
胡杏兒4年前在內地節目《送一百位女孩回家》的片段翻hit，片段中可見胡杏兒自爆在內地沒有太多機會再演女主角：「有女一演了現在，我覺得很難。」
不過胡杏兒表示並不覺得需要演女一，願意替放低包袱演女配角：「我完全不覺得自己一定要去演女一，因為過去已經演過很多很乏味的女一（角色），那我情願去演一個很有趣的，女二女三我都覺得可以，哪怕你現在叫我化個老妝，我覺得也可以的。」
內地網民唔Buy：呢個年紀冇女一好正常
在訪問片段翻hit後，內地網民的反應都偏於冷淡，認為胡杏兒現年已經45歲，此年紀沒有女一做好正常：「你估人人都係佘詩曼咩，咁嗆歲數仲想做女一」、「本身又不靚，呢個年紀歎女一好正常」、「50了快，能成功轉型丈母娘也是好事」、「其實她的顏值類型，可能確實是沒有多少合適的女一的戲」、「想混內娛肯定沒什麼女一可以做了。回tvb就可以」等。
胡杏兒北上發展素顏演出扮阿媽
胡杏兒近年北上發展，從當年的女一到宜家乜都要演。早前在內地電視劇《今生也是第一次》中飾演只比她細8歲的王子文之母，因為要配合90年代的風格而幾乎素顏演出，更為了真實呈現老態而特別畫下老妝，毫無演員包袱。
獲讚發音標準 演技再升一層樓
香港北上的演員有一個通病便是發音不夠標準，不過胡杏兒仍無懼大膽以原聲演繹此劇，不但台詞功底扎實，更彷彿和劇中年代融為一體，令網民都不禁大讚她肯定下了不少苦功。
除了原音演繹獲讚標準，她的演技同樣得到網民認可。劇中其中一幕臨產戲中便可見她的情緒層層遞進，令人感同身受。而眼利觀眾更發現胡杏兒的額間更帶有汗珠，完全真實呈現，徹底擺脫以往被指浮誇的「囧樣」式演技。
圖片來源：《送一百位女孩回家》、IG@charmaine_sheh、《今生也是第一次》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期