胡杏兒傳與大仔關係疏離致抑鬱 堅持帶二仔北上掘金慰藉心靈

胡杏兒去年陀住第三胎，依然無懼全球疫情未受控，帶住當時1歲半的二仔李奕霖北上參與真人騷《演員請就位2 》，咁博無非都係為賺人仔。今年4月生完細仔李奕宏，坐滿月冇幾耐胡杏兒即北上復工，今次都係帶住二仔，有傳是因為大仔Brendan唔黐佢，令她一度崩潰抑鬱，所以她堅持帶二仔在身邊陪開工慰藉心靈。

撰文：東方新地 圖片：東方新地、胡杏兒微博、李乘德微博