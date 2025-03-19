胡杏兒8年前突擊檢查老公 表情管理揭真實婚姻狀況 網民：有跡可尋
胡杏兒8年前突擊檢查老公片段曝光
日前有網民翻出胡杏兒和其老公李乘德8年前的短片。當時李乘德到台北參加朋友婚宴，胡杏兒為了給老公驚喜，瞞住老公偷偷飛台北。一見到老公，胡杏兒就即刻從後錫咗老公一啖，李乘德當時正與友人交談中，仲未知道背後女人是誰，「黑人問號」狀態持續數秒，但都好自然咁接受咗呢個「突襲之吻」，直到回頭見到係自己老婆，先即刻彈起身攬住老婆錫返一啖！
胡杏兒新婚未夠1年即突擊檢查老公
網民所翻出胡杏兒突擊檢查老公李乘德嘅片段攝於2016年5月，當時36歲嘅胡杏兒已經離巢TVB，並轉戰內地市場拍劇及現身綜藝，落力在內地娛樂圈發展。而2016年5月胡杏兒與李乘德則結婚未滿1年，尚未懷孕，直至2017年才誕下長子李奕霆（Brendan）。
網民暗串李乘德表情管理：完全係交戲
不少網民在8年後睇翻呢條短片，都覺得李乘德的反應非常奇怪，認為明明未見到胡杏兒，就自然讓出臉頰俾人錫；此外亦有網民更感歎原來一切都有跡可尋：「可能本身摸緊隔離大脾」、「証明一向如是」、「之後既行為似係補鑊同交戲」、「全部啲friend喺度笑佢」、「有女人搭一搭膊頭，都側定面等人錫咁」、「之後既行為似係補鑊同交戲」、「後面個段 完全係交戲」等。
一起睇片：
李乘德被爆背妻攬女
有傳媒近日捕捉到李乘德在52歲生日前的慶祝派對上，難免多飲幾杯後，與場內一位性感女子自拍合照，其後更見他摟抱並身貼身親吻對方，似是玩得過於盡興。不過據報導，Philip縱使玩至深夜，仍有自制地返回家中，未有與該女子進一步發展。
涉足夜場生意
李乘德除經營獵頭公司外，亦涉足夜場生意，加上他與胡杏兒交往前曾與杏兒的好友李詩嬅有过一段情，因此多年來不乏負面評價。然而，過去亦有傳媒拍到他送孩子上學後忙於商務會議，會議結束即接孩子放學，家庭與事業兩頭兼顧。曾在海外留學的Philip依然重視傳統禮俗，曾於元宵節回到村中祠堂點燈，並能操一口流利的客家話。
盤點李乘德情史 曾與李施嬅、張曦雯傳緋聞
李乘德因其背景及過往感情經歷，多年來不時被捲入緋聞之中。他曾被媒體冠以「港姐殺手」的稱號，主要源於他在與胡杏兒交往前，曾與多位港姐出身的女星傳出過關係。其中，最為人知的是他與李施嬅的戀情，二人曾正式拍拖，但最終分手收場。此外，他亦曾與張曦雯傳出緋聞，雖然未有確鑿證據證實二人關係，但這些傳聞令他在娛樂圈中備受關注。