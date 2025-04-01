胡杏兒老公李乘德被爆夜店攬女風波未平息 為細仔慶生竟獨缺1人
胡杏兒曬時裝周靚相李乘德分享細仔生日照
胡杏兒與李乘德結婚已有十年，早前李乘德在其52歲生日前夕被發現獨自一人前往夜店，並有與女性親密接觸的行為被媒體捕捉到。對此，李乘德解釋說：「我是擁抱者」來拆彈，並強調擁抱的好處。對於丈夫的解釋，老婆胡杏兒亦有讚好以示支持。
其後胡杏兒在社交媒體上發布了一系列照片，這些照片是她早前參加米蘭時裝周時所拍攝。相中的她笑容滿面，看起來心情很好。不過外界就猜測她這是為了保持面子，實際上正在朋友圈中緝兇，企圖尋找洩露消息的人。
李乘德貼背影照：估下邊個贏咗？
事隔兩星期，到了胡杏兒與李乘德的細仔Liam慶祝4歲生日的日子，不同於以往，李乘德這次只在限時動態中分享了Liam的個人照，以及他被兩個哥哥親吻的照片，沒有往常一家五口的全家福，引來網民猜測。
李乘德在帖文中寫道：「Happy 4th birthday to our incredibly funny, always cheeky, non stop energetic, and generous Liam.May you have a year of health, love, good progress at school, (and your favourite McDonald’s in moderation)」
儘管李乘德有Tag胡杏兒，但她只是點了讚，並未有留言，亦沒有貼出任何相關的帖文或照片。此外在3月30日時，李乘德曾貼出疑似杏兒與兩名兒子打機背影照，更寫下一句：「估吓邊個贏咗？」（Guess who won?），未知是否有所暗示。
李乘德曾為攬女解話：熟悉我人都知道我是個擁抱者
李乘德與胡杏兒昨日整天未有任何回應，直至今日上午約10時30分，李乘德針對背著妻子夜店摟女一事作出澄清。他在Instagram上載了一張印有「A Hug a Day Keeps the Doctor Away」字樣的卡通圖片，並以英文留言解釋。
李乘德話，佢今朝醒來見到一個陽光燦爛嘅美好日子，佢呼籲大家同屋企人、朋友同同事攬一攬，送上真誠嘅擁抱。「攬你嘅屋企人、朋友同同事！長時間、真誠嘅擁抱。無論係男人定女人，男朋友定女朋友！丈夫同太太！」（原文：Hug all your family, friends and colleagues! Long sincere hugs. BOTH Men AND women, boyfriends AND girlfriends! Husbands AND wives!）
佢提到，自己生日嗰晚喺一間酒廊酒吧同親近嘅家人、朋友同同事一齊慶祝時都有咁做，因為好多人都會喺咁嘅地方同摯親好友飲杯酒慶生。 佢仲話，如果有機會，佢會再做一次，因為熟悉佢嘅人都知佢係一個「擁抱者」（big hugger）。「任何人只要好了解我，都知我係一個擁抱者」（原文：anyone who knows me well also knows I’m a big hugger），仲喺呢度用咗笑臉同心心符號表達自己嘅心情。佢又搞笑咁問自己點解要寫呢篇文，之後話可能係想鼓勵大家今日都互相攬一攬，甚至連一啲唔友善嘅人亦都包括在內，因為佢哋可能最需要呢份溫暖。最後，佢祝大家有個愉快嘅一日。
最後，他還在帖文補充一段，指出照片的角度極具誤導性（Photos angles are VERY misleading. Might even make you look like you’re doing something you’re not ），可能令人誤以為你在做一些實際上並未發生的事情。
胡杏兒有回應 1舉動對丈夫支持
對於李乘德的行為，胡杏兒選擇了支持丈夫，她在社交平台上對李乘德的帖文按讚。這顯示出夫妻之間的深厚感情，也反映了胡杏兒對家庭的重視和對丈夫的信任。
胡杏兒好友姚子羚亦開聲力撐：「Everyone needs a hug~ all of us know that you are a kind and loving person! My dear bro~ 下次我哋都會比個溫暖嘅hug 比你❤️🙌」其他胡說八道會成員胡定欣、李施嬅亦按讚支持李乘德。
其他網民意見就認為：「都話風度」、「重點係 擁抱對象同地點」、「唔用解釋，明啦！擁抱者嘛！」