胡杏兒老公李乘德被爆夜店攬女風波未平息 為細仔慶生竟獨缺1人

現年45歲的視后胡杏兒自2015年與李乘德結婚後一直恩愛，更先後誕下三名兒子，然而早前李乘德被爆出在夜店與多名索女又攬又錫，雖然事後李乘德以「我是擁抱者」作解釋，但事件似乎至今未平息，李乘德今日（4月1日）曬出細仔慶生照，就被發現一家五口獨欠一人！