胡杏兒老公李乘德被爆夜店攬女 貼身狂歡 盤點情史婚前被封港姐殺手
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近年轉戰內地發展的45歲視后胡杏兒於2015年與圈外丈夫李乘德（Philip）步入婚姻殿堂，婚後二人先後迎來長子李奕霆（Brendan）、次子李奕霖（Ryan）及幼子李奕宏（Liam），組成溫馨的五口之家。胡杏兒與李乘德時常在社交平台分享家庭生活的點滴，例如早前便上載了一家大小前往丈夫祖村祭祖，以及到保良局捐贈玩具的片段。不少網友盛讚二人堪稱模範父母，將三個孩子教育得既有家教又懂禮貌，不過最近李乘德被影到夜店攬女畫面！
李乘德被爆背妻攬女
有傳媒近日捕捉到李乘德在52歲生日前的慶祝派對上，難免多飲幾杯後，與場內一位性感女子自拍合照，其後更見他摟抱並身貼身親吻對方，似是玩得過於盡興。不過據報導，Philip縱使玩至深夜，仍有自制地返回家中，未有與該女子進一步發展。
涉足夜場生意
李乘德除經營獵頭公司外，亦涉足夜場生意，加上他與胡杏兒交往前曾與杏兒的好友李詩嬅有过一段情，因此多年來不乏負面評價。然而，過去亦有傳媒拍到他送孩子上學後忙於商務會議，會議結束即接孩子放學，家庭與事業兩頭兼顧。曾在海外留學的Philip依然重視傳統禮俗，曾於元宵節回到村中祠堂點燈，並能操一口流利的客家話。
盤點李乘德情史 曾與李施嬅、張曦雯傳緋聞
李乘德因其背景及過往感情經歷，多年來不時被捲入緋聞之中。他曾被媒體冠以「港姐殺手」的稱號，主要源於他在與胡杏兒交往前，曾與多位港姐出身的女星傳出過關係。其中，最為人知的是他與李施嬅的戀情，二人曾正式拍拖，但最終分手收場。此外，他亦曾與張曦雯傳出緋聞，雖然未有確鑿證據證實二人關係，但這些傳聞令他在娛樂圈中備受關注。
圖片來源：IG@myoliemyolie、IG@hakkaphil、IG@selenaleelalee、IG@kelllycheung資料或影片來源：原文刊於新假期