胡杏兒老公李乘德被爆夜店攬女 貼身狂歡 盤點情史婚前被封港姐殺手

近年轉戰內地發展的45歲視后胡杏兒於2015年與圈外丈夫李乘德（Philip）步入婚姻殿堂，婚後二人先後迎來長子李奕霆（Brendan）、次子李奕霖（Ryan）及幼子李奕宏（Liam），組成溫馨的五口之家。胡杏兒與李乘德時常在社交平台分享家庭生活的點滴，例如早前便上載了一家大小前往丈夫祖村祭祖，以及到保良局捐贈玩具的片段。不少網友盛讚二人堪稱模範父母，將三個孩子教育得既有家教又懂禮貌，不過最近李乘德被影到夜店攬女畫面！