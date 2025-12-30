胡杏兒結婚10周年 老公李乘德貼婚照放閃 竟被網民重提「擁抱者」事件

46歲胡杏兒與老公李乘德迎來結婚10周年，兩人高調在社交平台大晒恩愛照片慶祝！李乘德更甜蜜稱呼胡杏兒為「My Queen」，並分享多張雪地慶祝照和婚紗照放閃。不過網民反應卻相當兩極，除了祝福聲外，更有大批留言重提今年3月李乘德夜場擁抱女生事件，紛紛提醒他要好好珍惜太太，場面一度相當尷尬！