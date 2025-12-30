胡杏兒結婚10周年 老公李乘德貼婚照放閃 竟被網民重提「擁抱者」事件
李乘德雪地放閃稱胡杏兒為女王
李乘德昨日在Instagram貼出與胡杏兒的多張恩愛照片，包括婚紗照、滑雪照及在漫天飛雪中持蛋糕的慶祝照。他以英文深情寫道：「祝我的女王LP（老婆）十週年快樂！今年我們決定在雪地裡慶祝，就像10年前蜜月旅行的第一站。過去的十年轉瞬即逝，真是一段美好的旅程。我希望接下來的10年也能繼續帶給我們全家健康和幸福。」胡杏兒亦在老公帖文下以啜啜表情符號和數字「10」回應，夫妻恩愛盡顯。
胡杏兒同步曬雪山慶祝照甜蜜回應
胡杏兒同樣在社交平台分享與老公一同滑雪的相片，並寫著「我們又在雪山上慶祝結婚紀念日啦，LG（老公）十週年快樂！」兩人選擇重返蜜月首站雪山慶祝，別具意義。自2015年結婚以來，這對夫妻已育有三名兒子，分別8歲、6歲及4歲，一家五口向來以幸福美滿形象示人。照片中可見兩人在雪地中緊緊相擁，完全是熱戀中情侶的甜蜜模樣。
網民重提夜場擁抱事件狂洗版提醒
兩人高調放閃隨即吸引大批網民留言，但反應並非一面倒表示羨慕。不少網民重提李乘德今年3月在夜店擁抱女生的爭議事件，紛紛在留言區「洗版」提醒他要疼愛及珍惜太太。有網民直接寫道「請老實，好好珍惜」、「真心對老婆，生三個孩子不容易的，不要搞這麼多花邊新聞」，措辭相當直接。另有網民表示「請不要怪粉絲的一些評論，只是大家都太愛杏兒，害怕杏兒受傷害，希望你們幸福快樂」，語氣中透露對胡杏兒的保護之意。
夜場風波曾引發婚變疑雲至今未平息
回顧今年3月，有報導拍到李乘德在夜店上攬女慶生，隨即引發一連串婚變疑雲，當時網上討論沸沸揚揚。雖然事後兩人已多次用行動證明感情堅固，包括高調慶祝生日和結婚周年，但顯然仍有部分網民對此事耿耿於懷。從今次結婚10周年的留言反應可見，這宗夜場風波對李乘德的形象確實造成一定影響，網民的提醒聲浪至今未有平息跡象。
胡杏兒老公︱李乘德為攬女解話：我是個擁抱者
李乘德針對背著妻子夜店摟女一事作出澄清。他在Instagram上載了一張印有「A Hug a Day Keeps the Doctor Away」字樣的卡通圖片，並以英文留言解釋。
李乘德話，佢今朝醒來見到一個陽光燦爛嘅美好日子，佢呼籲大家同屋企人、朋友同同事攬一攬，送上真誠嘅擁抱。「攬你嘅屋企人、朋友同同事！長時間、真誠嘅擁抱。無論係男人定女人，男朋友定女朋友！丈夫同太太！」（原文：Hug all your family, friends and colleagues! Long sincere hugs. BOTH Men AND women, boyfriends AND girlfriends! Husbands AND wives!）
佢提到，自己生日嗰晚喺一間酒廊酒吧同親近嘅家人、朋友同同事一齊慶祝時都有咁做，因為好多人都會喺咁嘅地方同摯親好友飲杯酒慶生。 佢仲話，如果有機會，佢會再做一次，因為熟悉佢嘅人都知佢係一個「擁抱者」（big hugger）。「任何人只要好了解我，都知我係一個擁抱者」（原文：anyone who knows me well also knows I’m a big hugger），仲喺呢度用咗笑臉同心心符號表達自己嘅心情。佢又搞笑咁問自己點解要寫呢篇文，之後話可能係想鼓勵大家今日都互相攬一攬，甚至連一啲唔友善嘅人亦都包括在內，因為佢哋可能最需要呢份溫暖。最後，佢祝大家有個愉快嘅一日。
李乘德強調：相片角度非常誤導
最後，他還在帖文補充一段，指出照片的角度極具誤導性（Photos angles are VERY misleading. Might even make you look like you’re doing something you’re not ），可能令人誤以為你在做一些實際上並未發生的事情。
胡杏兒有回應 1舉動對丈夫支持
對於李乘德的行為，胡杏兒選擇了支持丈夫，她在社交平台上對李乘德的帖文按讚。這顯示出夫妻之間的深厚感情，也反映了胡杏兒對家庭的重視和對丈夫的信任。
胡杏兒好友姚子羚亦開聲力撐：「Everyone needs a hug~ all of us know that you are a kind and loving person! My dear bro~ 下次我哋都會比個溫暖嘅hug 比你❤️🙌」其他胡說八道會成員胡定欣、李施嬅亦按讚支持李乘德。
其他網民意見就認為：「都話風度」、「重點係 擁抱對象同地點」、「唔用解釋，明啦！擁抱者嘛！」