胡杏兒與王祖藍大爆秘密 重提曾與某男演員拍咀戲後即嘔

由王祖藍擔任主持、一連八集的全新綜藝節目《大班冰皮月餅呈獻：有個閨密叫祖藍》，昨晚（7日）十點半在無綫翡翠台播出第二集，當集嘉賓胡杏兒（Myolie）除了例牌與主持祖藍玩遊戲外，更自爆過去經歷，指自己在某套時裝劇中同某男演員拍咀戲，結果胡杏兒被咀完後即場嘔餐懵，諗起都尬尷。