胡杏兒與王祖藍大爆秘密 重提曾與某男演員拍咀戲後即嘔
廣告
由王祖藍擔任主持、一連八集的全新綜藝節目《大班冰皮月餅呈獻：有個閨密叫祖藍》，昨晚（7日）十點半在無綫翡翠台播出第二集，當集嘉賓胡杏兒（Myolie）除了例牌與主持祖藍玩遊戲外，更自爆過去經歷，指自己在某套時裝劇中同某男演員拍咀戲，結果胡杏兒被咀完後即場嘔餐懵，諗起都尬尷。
胡杏兒似隻「牛」
在節目上，王祖藍談起胡杏兒，指對方「牛」性甚重，更讚不絕口：「佢好勤力、好顧家、好錫老公、好錫小朋友。佢都話辛苦，就真係好辛苦架喇。」二人在Mike主持的「閨密任務之問答環節」中，又齊齊回顧處女及處男大碟趣事；當中最搶鏡的是祖藍昔日靚仔樣，對此祖藍笑指自己當年「偽林峯」Image好難頂；杏兒對於祖藍當年比現在瘦足幾個碼，亦嘖嘖稱奇。
大爆被黃浩咀後即嘔
問到「最差一次接吻戲經驗」時，杏兒苦思良久後，想到08年拍《當狗愛上貓》時的經歷，當時黃浩然咀完胡杏兒後，胡杏兒唔知係個胃唔舒服定點，被錫完後即嘔，黃浩然自然嚇到半死，當時的幕後工作人員也取笑黃浩然錫嘔對方。
在「祖藍廚房」中大展廚藝，挑戰「Truth or Dare」
杏兒與祖藍在唱歌環節後轉戰廚房，杏兒煮碗仔翅，祖藍主攻咖哩魚蛋，祖藍對杏兒手勢讚口不絕，對此杏兒笑言有想過退休後賣碗仔翅，祖藍聞言即舉腳贊成。二人邊食邊玩「Truth or Dare」，並先後面對製作組設計的一連串刁鑽問題，例如「最驚收到邊個TVB藝人朋友嘅電話」，王祖藍隨即拖李思捷落水，令胡杏兒開懷大笑。
「偶像」是曾比特（Mike） 大仔聽歌聽到喊
而在myTV Gold的加長版節目中，胡杏兒在製作組安排下以對戰形式與Mike合唱《現代愛情故事》，還額外獻唱了《千言萬語》，笑指大仔曾聽到落淚：「我老公好鍾意呢首歌，大仔一歲時我唱過呢首歌畀佢聽，我唱到佢流淚，好似好感動咁，唔知係咪我唱得難聽呢？哈哈！」
最不滿的劇集胡杏兒談到自己最不滿意一套劇集時，直認「好多都唔滿意」：「我最唔滿意《衝上雲霄》，因為算係第一次戲份咁重，我嗰時真係唔知自己做緊乜，因為第一次覺得自己要有角色嘅鋪排，我覺得好迷惘同好驚，所以永遠回望番都覺得自己可以做得更好。」
睇睇胡杏兒講得有幾繪形繪聲！