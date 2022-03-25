胡杏兒證實兩子確診 正在深圳醫院隔離 發文感謝內地醫護
胡杏兒證實兩名兒子染疫
胡杏兒早前返港一家團聚後，有指月初再帶兒子北上開工，今個月中胡杏兒老公李乘德Philip獨自在港過生日，日前行山身邊亦未見有小朋友同行，有指胡杏兒今次一拖三北上開工﹗不過胡杏兒未有透露是否帶三兄弟同行，但卻被內地網民踢爆，今年七月足3歲的二仔，以及下月才足1歲的細仔中招並於醫院隔離，又有網民留言指胡杏兒兩名兒子現於深圳第三人民醫院﹗
簡體字發文：感謝內地醫護
25日下午胡杏兒在微博透過工作室發文：「孩子已痊癒，目前正在按照我們國家的防疫相關規定隔離，謝謝醫療工作者的辛苦付出，也謝謝各位朋友的關心。」
胡杏兒傳與大仔關係疏離 堅持帶二仔北上掘金慰藉心靈
胡杏兒之前陀住第三胎，依然無懼全球疫情未受控，帶住當時1歲半的二仔李奕霖北上參與真人騷《演員請就位2 》，咁博無非都係為賺人仔。去年4月生完細仔李奕宏，坐滿月冇幾耐胡杏兒即北上復工，今次都係帶住二仔，有傳是因為大仔Brendan（李奕霖）唔黐佢，令她一度情緒崩潰，所以她堅持帶二仔在身邊陪開工慰藉心靈。
胡杏兒工作、家庭兩難全
今時唔同往日，胡杏兒北望神州賺到笑，辛苦拍港劇真係免得就免，不過北上工作衍生出另一個問題，就是令胡杏兒與囝囝的關係變得疏離。
與大仔Brendan關係疏離
胡杏兒與老公李乘德育有三子，大仔Brendan今年5歲，胡杏兒三年來都忙於工作，加上懷上第二及第三胎，花在Brendan的時間的確有限，有傳19年佢拍完內地劇《末代廚娘》返港後，發現當時只得歲幾嘅大仔Brendan寧願跟工人姐姐都唔黐佢，兩母子關係好疏離，令胡杏兒忍唔住爆喊，更一度情緒失控抑鬱。
細仔100日視像慶祝
胡杏兒去年4月誕下細仔李奕宏（Liam），餵緊人奶的她5月底再北上開工，跟之前一樣帶埋二仔李奕霖（Ryan）同行，此行要離港4個月，胡杏兒拍完廣告後，飛往北京及天津拍劇，大仔及細仔就交給老公李乘德及家人照顧，細仔Liam出世100日，都只能靠視像慶祝。
胡杏兒話傳聞莫名其妙
胡杏兒曾表示是老公李乘德提議她趁二仔Ryan年紀仍小，帶在身邊前往開工，工作之餘可增進母子感情。對於被傳曾有抑鬱立即澄清，胡杏兒回應說：「這個報道那麼莫名其妙，不知從哪裏來？我從來沒有抑鬱症，一直生活得好開心，只要在香港，我大部分時間都是自己湊小朋友，工人姐姐很少湊。」事實上這兩年胡杏兒在港的時間不多！
網民反應一致
胡杏兒選擇帶兩歲的二仔Ryan北上，有不少網民都議論紛紛，覺得胡杏兒這幾年攞苦來辛，甚至批評她眼中只有賺錢，根本冇好好照顧過三個仔。去年5月，生完仍在谷奶的胡杏兒火速修身帶埋二仔Ryan北上復工，拍完廣告轉往北京及天津拍劇，為了細仔繼續有人奶食，胡杏兒邊拍戲邊泵奶，再冰鮮人奶速遞返港。
胡杏兒聖誕宣布陀第三胎
胡杏兒在2020年聖誕佳節宣布陀第三胎，BB 2021年4月出世，成功「陀牛B」的胡杏兒，從內地工作返港，在酒店隔離時曾高興表示：
「聖誕節是一個同自己家人一齊歡渡的開心日子，所以特別揀這個日子同大家分享這個開心的消息！其實一直以來都希望有三個小朋友，現在如願以償都非常感恩。今次懷孕也算是計劃之內，生仔或生女也沒所謂，最緊要健康。預產期大約明年年頭、年中左右。」
內地工照開做埋產檢
杏兒又話：「之前在內地工作時也沒有跟劇組透露懷孕一事，自己不想有任何特權。我希望公平、公正下比賽，最後都攞到好成績也很開心，而且有BB同二仔Ryan一直陪着自己!因為已懷第三胎，所以好有經驗，沒有覺特別辛苦，基本上同其他懷孕女士一樣，工作時也沒甚麼影響。而每次陀B也剛巧有工作在身，今次也不例外，早已適應下來。而懷孕初期也沒特別現肚，沒人察覺！感謝BB好乖，我一直有在內地做檢查，好安全、好順利。但現時疫情下都會份外小心。也祝大家聖誕快樂！」
胡杏兒返港後即造人拒拍港劇增肥再減肥
胡杏兒15年離開娘家無綫後，事業與家庭雙線發展，與老公李乘德婚後三年抱三，大仔Brendan(李奕霆 )3歲半，二仔 Ryan(李奕霖 )2歲，細仔Liam(李奕宏)只有3個月大，杏兒產後仍要努力工作搵錢。
胡杏兒挾住無綫視后之名北上發展，事業繼續旺，過去十年拍過逾十部國內劇，再加上真人騷及綜藝節目，賺人仔已經豬籠入水。國內酬勞有幾可觀，要她再拍既困身又辛苦的港劇，有得揀當然耍手兼擰頭啦！