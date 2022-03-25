胡杏兒證實兩子確診 正在深圳醫院隔離 發文感謝內地醫護

胡杏兒近年主攻內地發展，為免與兒子分隔太耐，月初再帶仔北上開工，日前有內地網民指胡杏兒二仔及細仔正在深圳醫院隔離，該網民更上載一張影住電腦螢幕的相片，見到患者列表上有李奕宏及李奕霖，與胡杏兒二子及細仔同名﹗