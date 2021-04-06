41歲胡杏兒誕第三胎宣告封肚 回顧玄學家吳佩孚神預測？

胡杏兒的第三個心肝寶貝李奕宏Liam，日前終於出世，跟爹哋媽咪和兩位哥哥一齊迎接開心的復活節。杏兒在老公李乘德（Philip）陪同下入產房順產誕下重八磅多的小Liam ，懷胎十月的她也沒想過BB這麼重磅，所以笑說這次分娩過程比較辛苦！但辛苦也值得。圈中不少已婚明星夫婦都被追問何時生B，不過唔係人人都好似陳豪同陳茵媺咁好生養，仔女一級級上，早前玄學家吳佩孚就預測杏兒追女失敗。

撰文：東方新地 圖片：東星圖片、新傳媒圖片、岑麗香IG圖片、胡杏兒IG圖片、蕭正楠IG圖片、陳凱琳IG圖片