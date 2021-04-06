41歲胡杏兒誕第三胎宣告封肚 回顧玄學家吳佩孚神預測？
撰文：東方新地 圖片：東星圖片、新傳媒圖片、岑麗香IG圖片、胡杏兒IG圖片、蕭正楠IG圖片、陳凱琳IG圖片
胡杏兒順產誕8磅肥B
杏兒在13：14這個時間網絡平台公布喜訊，第三位小公子駕臨李家，一生一世也是他和老公想要表達愛護三個小孩一生一世的寓意；杏兒表示其實生男或女不打緊，最緊要就是他們身體健康、快樂成長。雖然三胎都是仔，但曾經揚言想生夠四個的杏兒坦言：「收山了，唔會再追，始終需要時間悉心照顧、教導，培養孩子們。」
吳佩孚神預測杏兒追女失敗
年初玄學家吳佩孚預測圈中數對夫妻牛年運程，當中蕭正楠同黃翠如結婚三年都一直只聞樓梯響，而去年11月新婚的袁偉豪與張寶兒亦經常被催生B，究竟他們在牛年運程如何？能否成功中獎？多位大肚女星生仔定生女等。
1.蕭正楠牛年未能圓生仔夢
43歲的蕭正楠恨做爸爸恨到發燒，39歲的黃翠如曾停工唔接劇，休養成年都見有好消息。吳佩孚：「從蕭正楠個命格嚟睇呢，佢係好鍾意細路仔，同埋佢都好急嘅！但係黃翠如嘅命格似乎仲未有小朋友嘅跡象，佢哋要到2022年至2023年先有機會喇！」
2.袁偉豪張寶兒搵錢至上
去年11月袁偉豪迎娶張寶兒，被指成為億萬女婿，有豪宅揸手錢途無限，至於會唔會生個含住金鎖匙出世的牛B，吳佩孚就話機會好微：「袁偉豪同張寶兒今年事業星都好強好旺，暫時睇嚟係唔會生仔住，佢哋喺牛年嘅工作運明顯會好啲！」
3.陳凱琳事業星旺
陳凱琳於18年與拍拖3年的鄭嘉穎在印尼峇里島舉行婚禮，19年2月剖腹誕下大仔鄭承悅（Rafael Cheng），20年7月再誕下二仔鄭承亮（Yannick），現在細仔只有6個月大，早前再傳出陳凱琳極速懷上第三胎，不過陳凱琳已否認，對於她會否在牛年追女成功，吳佩孚說：「從陳凱琳流年運嚟睇，佢牛年事業運有事業星，所以今年唔會再生B住，佢會喺工作上面專注啲！」
4.胡杏兒追女失敗
41歲的胡杏兒跟商人李乘德於2015年結婚，婚後先後誕下大仔奕霆（Brendan）和細仔奕霖（Ryan），去年聖誕節胡杏兒宣布再懷第三胎，有指她一直希望追個女，亦有不少網民大讚胡杏兒這胎陀得好靚，大家都估她今次腹中塊肉是B女，不過吳佩孚說：「照胡杏兒嘅命格嚟講，佢再生仔嘅機會好大！」
5.岑麗香誕下小公主
36歲岑麗香19年3月誕下囝囝Jacob，囝囝未夠兩歲她宣布再次懷孕，更公開一家四口的靚靚家庭照，已知BB的性別的岑麗香表示希望保持神秘感，因為有部份家人仍未知BB是男是女？不過吳佩孚就批她能湊個「好」字：「依香香個命格嚟睇，佢今胎生女嘅機會大！」