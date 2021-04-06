mywu

41歲胡杏兒誕第三胎宣告封肚 回顧玄學家吳佩孚神預測？

東方新地 - 娛聞

胡杏兒的第三個心肝寶貝李奕宏Liam，日前終於出世，跟爹哋媽咪和兩位哥哥一齊迎接開心的復活節。杏兒在老公李乘德（Philip）陪同下入產房順產誕下重八磅多的小Liam ，懷胎十月的她也沒想過BB這麼重磅，所以笑說這次分娩過程比較辛苦！但辛苦也值得。圈中不少已婚明星夫婦都被追問何時生B，不過唔係人人都好似陳豪同陳茵媺咁好生養，仔女一級級上，早前玄學家吳佩孚就預測杏兒追女失敗。

撰文：東方新地 圖片：東星圖片、新傳媒圖片、岑麗香IG圖片、胡杏兒IG圖片、蕭正楠IG圖片、陳凱琳IG圖片

與老公Philip育有兩名兒子，日前胡杏兒再為李家增添一名男丁，亦宣告追女失敗。
與老公Philip育有兩名兒子，日前胡杏兒再為李家增添一名男丁，亦宣告追女失敗。

胡杏兒順產誕8磅肥B

杏兒在13：14這個時間網絡平台公布喜訊，第三位小公子駕臨李家，一生一世也是他和老公想要表達愛護三個小孩一生一世的寓意；杏兒表示其實生男或女不打緊，最緊要就是他們身體健康、快樂成長。雖然三胎都是仔，但曾經揚言想生夠四個的杏兒坦言：「收山了，唔會再追，始終需要時間悉心照顧、教導，培養孩子們。」

榮升哥哥的Bremen和 Ryan對弟弟Liam愛護有加，不停錫錫大方送上香吻，盡顯兄弟情。
榮升哥哥的Bremen和 Ryan對弟弟Liam愛護有加，不停錫錫大方送上香吻，盡顯兄弟情。
杏兒形容孻仔的樣子完全是大哥和二哥的混合體。而中、英文名都是出自老公Philip手筆。
杏兒形容孻仔的樣子完全是大哥和二哥的混合體。而中、英文名都是出自老公Philip手筆。

吳佩孚神預測杏兒追女失敗

年初玄學家吳佩孚預測圈中數對夫妻牛年運程，當中蕭正楠同黃翠如結婚三年都一直只聞樓梯響，而去年11月新婚的袁偉豪與張寶兒亦經常被催生B，究竟他們在牛年運程如何？能否成功中獎？多位大肚女星生仔定生女等。

牛年運程
蕭正楠婚後一直話生仔順其自然，不過黃翠如個肚順到依家都未有聲氣。
牛年運程
吳佩孚預測蕭正楠今年仲未能如圓做爸爸。

1.蕭正楠牛年未能圓生仔夢

43歲的蕭正楠恨做爸爸恨到發燒，39歲的黃翠如曾停工唔接劇，休養成年都見有好消息。吳佩孚：「從蕭正楠個命格嚟睇呢，佢係好鍾意細路仔，同埋佢都好急嘅！但係黃翠如嘅命格似乎仲未有小朋友嘅跡象，佢哋要到2022年至2023年先有機會喇！」

牛年運程
玄學家吳佩孚批黃翠如要等多一、兩年先會有機會有B，黃翠如今年就40歲，即係要做高齡產婦。
牛年運程
未有得做爸爸，蕭正楠湊住愛犬小六實習一下先啦！

2.袁偉豪張寶兒搵錢至上

去年11月袁偉豪迎娶張寶兒，被指成為億萬女婿，有豪宅揸手錢途無限，至於會唔會生個含住金鎖匙出世的牛B，吳佩孚就話機會好微：「袁偉豪同張寶兒今年事業星都好強好旺，暫時睇嚟係唔會生仔住，佢哋喺牛年嘅工作運明顯會好啲！」

牛年運程
袁偉豪甚為介意被指是靠老婆發達，所以唔生仔住搏命搵錢都啱嘅！
牛年運程
張寶兒只得29歲，仲有大把時間生仔，都係享受二人世界先！

3.陳凱琳事業星旺

陳凱琳於18年與拍拖3年的鄭嘉穎在印尼峇里島舉行婚禮，19年2月剖腹誕下大仔鄭承悅（Rafael Cheng），20年7月再誕下二仔鄭承亮（Yannick），現在細仔只有6個月大，早前再傳出陳凱琳極速懷上第三胎，不過陳凱琳已否認，對於她會否在牛年追女成功，吳佩孚說：「從陳凱琳流年運嚟睇，佢牛年事業運有事業星，所以今年唔會再生B住，佢會喺工作上面專注啲！」

牛年運程
29歲的陳凱琳極速為51歲的鄭嘉穎開枝散葉。
牛年運程
大仔Rafael 都係得兩歲。
牛年運程
陳凱琳近年專注在家庭上，生完大仔開展了其化妝棉生意，幕前減產轉型從商。

4.胡杏兒追女失敗

41歲的胡杏兒跟商人李乘德於2015年結婚，婚後先後誕下大仔奕霆（Brendan）和細仔奕霖（Ryan），去年聖誕節胡杏兒宣布再懷第三胎，有指她一直希望追個女，亦有不少網民大讚胡杏兒這胎陀得好靚，大家都估她今次腹中塊肉是B女，不過吳佩孚說：「照胡杏兒嘅命格嚟講，佢再生仔嘅機會好大！」

牛年運程
胡杏兒連生兩個都係仔，所以她想追個女。
牛年運程
外界都估胡杏兒今次會生女，因為B女會令到媽媽嘅荷爾蒙有改變所以越陀越靚。

5.岑麗香誕下小公主

36歲岑麗香19年3月誕下囝囝Jacob，囝囝未夠兩歲她宣布再次懷孕，更公開一家四口的靚靚家庭照，已知BB的性別的岑麗香表示希望保持神秘感，因為有部份家人仍未知BB是男是女？不過吳佩孚就批她能湊個「好」字：「依香香個命格嚟睇，佢今胎生女嘅機會大！」

牛年運程
香香以「Cashew小腰果」來稱呼胎中BB，日前她出席公開活動，孕肚已經非常明顯。
牛年運程
老公Joshua（強強）同囝囝吳主軒（Jacob）都非常期待小生命的到來。
牛年運程
香香透露現時懷孕已經六個月，挺着巨肚的她肥肚唔肥身，四肢仍然纖幼。

讀者留言

熱門文章

 