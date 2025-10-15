絕命法官｜胡杏兒開槍打戲場面震撼 大仔Brendan成頭號粉絲

東方新地

胡杏兒在最新港劇《絕命法官》中化身重案組高級督察，首集開場便展現驚人身手，開槍對付企圖襲擊張家輝飾演大法官的歹徒。連環動作戲加開槍場面功架十足，打得瀟灑俐落，令觀眾大呼意外。更有趣的是，胡杏兒大仔Brendan也成為頭號粉絲，坐定定追看媽咪的警察造型。

胡杏兒首集開槍戲震撼登場

《絕命法官》首集播出後，胡杏兒飾演的重案組高級督察唐萱立即成為焦點。劇中她需要保護張家輝飾演的大法官，面對歹徒襲擊時毫不猶豫開槍應對。整個動作場面設計精彩，胡杏兒的演出亦相當到位，展現出專業警察的敏捷身手。觀眾紛紛留言表示驚喜，沒想到胡杏兒的動作戲演得如此有板有眼。

導演安排國家級教練特訓胡杏兒

為了讓胡杏兒能夠勝任這個充滿挑戰性的角色，導演蘇萬聰特意安排了專業訓練。胡杏兒透露：「以前我都有演過警察角色，但係今次所演的唔止一個具正義感的督察，而且仲要有唔少開槍同埋動作鏡頭，劇組事前安排咗一位國家一級嘅摔跤運動員李卓媚同我訓練身手。」經過這位身手不凡的導師悉心指導，令她在動作演出上表現敏捷靈活，成功應付各種高難度場面。

胡杏兒從小三角色轉型動作女警

近年胡杏兒在角色選擇上不斷求變，年初在《蠻好的人生》中飾演小三邱麗蘇，不但沒有惹來觀眾反感，更成為大家喜愛的角色。今次在《絕命法官》中再次挑戰新領域，從溫柔小三變身身手不凡的女警，展現了她作為演員的多元化能力。胡杏兒表示這場開槍戲只是前奏，後段還有更激烈的打鬥場面，包括與女殺手的對打戲份。

大仔Brendan成頭號粉絲追看媽咪劇集

胡杏兒透露兒子Brendan對她的新角色同樣充滿好奇心。她笑說：「Brendan知道我要做警察之後，不時好奇問我，我要唔要開槍㗎？係真槍定假槍？佢比我更期待呢套劇。」首播當晚，Brendan更是坐定定觀看媽咪的演出，一見到開槍場面就發出驚嘆聲，還認真地詢問媽咪是否真的受傷流血，展現出小朋友的純真好奇心。

胡杏兒 絕命法官 （圖片來源：大會提供）
胡杏兒 絕命法官 （圖片來源：大會提供）
胡杏兒 絕命法官 （圖片來源：大會提供）
胡杏兒 絕命法官 （圖片來源：大會提供）
胡杏兒 絕命法官 （圖片來源：大會提供）
胡杏兒 絕命法官 （圖片來源：大會提供）
胡杏兒 絕命法官 （圖片來源：大會提供）
胡杏兒 絕命法官 （圖片來源：大會提供）
胡杏兒 絕命法官 （圖片來源：大會提供）
胡杏兒 絕命法官 （圖片來源：大會提供）
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

