絕命法官｜胡杏兒開槍打戲場面震撼 大仔Brendan成頭號粉絲
胡杏兒在最新港劇《絕命法官》中化身重案組高級督察，首集開場便展現驚人身手，開槍對付企圖襲擊張家輝飾演大法官的歹徒。連環動作戲加開槍場面功架十足，打得瀟灑俐落，令觀眾大呼意外。更有趣的是，胡杏兒大仔Brendan也成為頭號粉絲，坐定定追看媽咪的警察造型。
胡杏兒首集開槍戲震撼登場
《絕命法官》首集播出後，胡杏兒飾演的重案組高級督察唐萱立即成為焦點。劇中她需要保護張家輝飾演的大法官，面對歹徒襲擊時毫不猶豫開槍應對。整個動作場面設計精彩，胡杏兒的演出亦相當到位，展現出專業警察的敏捷身手。觀眾紛紛留言表示驚喜，沒想到胡杏兒的動作戲演得如此有板有眼。
導演安排國家級教練特訓胡杏兒
為了讓胡杏兒能夠勝任這個充滿挑戰性的角色，導演蘇萬聰特意安排了專業訓練。胡杏兒透露：「以前我都有演過警察角色，但係今次所演的唔止一個具正義感的督察，而且仲要有唔少開槍同埋動作鏡頭，劇組事前安排咗一位國家一級嘅摔跤運動員李卓媚同我訓練身手。」經過這位身手不凡的導師悉心指導，令她在動作演出上表現敏捷靈活，成功應付各種高難度場面。
胡杏兒從小三角色轉型動作女警
近年胡杏兒在角色選擇上不斷求變，年初在《蠻好的人生》中飾演小三邱麗蘇，不但沒有惹來觀眾反感，更成為大家喜愛的角色。今次在《絕命法官》中再次挑戰新領域，從溫柔小三變身身手不凡的女警，展現了她作為演員的多元化能力。胡杏兒表示這場開槍戲只是前奏，後段還有更激烈的打鬥場面，包括與女殺手的對打戲份。
大仔Brendan成頭號粉絲追看媽咪劇集
胡杏兒透露兒子Brendan對她的新角色同樣充滿好奇心。她笑說：「Brendan知道我要做警察之後，不時好奇問我，我要唔要開槍㗎？係真槍定假槍？佢比我更期待呢套劇。」首播當晚，Brendan更是坐定定觀看媽咪的演出，一見到開槍場面就發出驚嘆聲，還認真地詢問媽咪是否真的受傷流血，展現出小朋友的純真好奇心。
