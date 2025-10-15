絕命法官｜胡杏兒開槍打戲場面震撼 大仔Brendan成頭號粉絲

胡杏兒在最新港劇《絕命法官》中化身重案組高級督察，首集開場便展現驚人身手，開槍對付企圖襲擊張家輝飾演大法官的歹徒。連環動作戲加開槍場面功架十足，打得瀟灑俐落，令觀眾大呼意外。更有趣的是，胡杏兒大仔Brendan也成為頭號粉絲，坐定定追看媽咪的警察造型。