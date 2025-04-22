胡杏兒首孖「擁抱者」老公全家出遊 李乘德1表情出鏡曝光夫妻真實狀態

45歲視后胡杏兒老公李乘德早前被爆於夜店「攬女兼咀面」，隨即引起網民關注。事件發生後，李乘德以「我是擁抱者」回應，試圖平息風波。雖然胡杏兒亦在社交媒體上點讚支持，不過佢就一改往日習慣，鮮少分享家庭溫馨照，甚至連小兒子生日也僅上傳工作照片，引發網民猜測。近日有網民在社交平台分享胡杏兒一家現身長隆嘅影片，不過李乘德全程心不在焉嘅表情就再度引起熱議……