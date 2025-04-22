胡杏兒首孖「擁抱者」老公全家出遊 李乘德1表情出鏡曝光夫妻真實狀態
廣告
45歲視后胡杏兒老公李乘德早前被爆於夜店「攬女兼咀面」，隨即引起網民關注。事件發生後，李乘德以「我是擁抱者」回應，試圖平息風波。雖然胡杏兒亦在社交媒體上點讚支持，不過佢就一改往日習慣，鮮少分享家庭溫馨照，甚至連小兒子生日也僅上傳工作照片，引發網民猜測。近日有網民在社交平台分享胡杏兒一家現身長隆嘅影片，不過李乘德全程心不在焉嘅表情就再度引起熱議……
胡杏兒風波後戴綠帽首孖老公同框
據網民上傳的影片，胡杏兒一家現身長隆飛船樂園，並坐在VIP觀眾席。胡杏兒當天素顏出鏡，頭戴綠色Cap帽，身穿淺綠色襯衫，笑容燦爛，與海豚互動時更顯輕鬆愉悅，展現滿滿的「鬆弛感」。同行還有家中長輩，場面溫馨。然而，坐在一旁的李乘德卻顯得格格不入，面無表情、眼神疲憊，與胡杏兒的活潑形成鮮明對比，似未完全投入這次家庭出遊。
網民揶揄：擁抱者累了？
胡杏兒頭上的綠色Cap帽意外成為網民焦點，不少人調侃「綠帽相當應景」。對於李乘德的表現，網民評論更是毫不留情，有人留言：「擁抱者是累了嗎？心不在焉的樣子」、「她老公那個表情…演都不演一下嗎…」，亦有人揶揄：「今天沒擁抱，狀態不佳」、「老公像外人，完全不投入」，令2人嘅感情狀態繼續成為焦點。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、ig@myoliemyolie、ig@hakkaphil資料或影片來源：原文刊於新假期