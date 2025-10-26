胡定欣結婚「胡說八道姊妹」未獲邀 胡杏兒呼籲「好搵我」網民：係朋友點會唔知情
胡杏兒大氣電波呼籲胡定欣主動聯絡
胡杏兒在開鏡儀式上表示，下個月生日很想約班好姊妹出來聚餐，因為已經很久沒有見面。她更在現場公開呼籲胡定欣主動聯絡，笑說：「唉！我等緊佢搵我丫，我知佢琴日有出event，我諗佢又好忙，又唔想轟炸佢。而家我喺大氣電波呼籲，你好搵我啦！」她表示知道胡定欣很忙碌，大家都想與她慶祝，等她主動聯絡。胡杏兒更笑稱胡定欣「佢一定有啲原因咁神秘」，顯示對好友突然秘婚的理解。
胡杏兒未準備結婚禮物 笑指金價太貴成考量
被問到有否準備結婚禮物時，胡杏兒坦言：「未呀，係咪要打對戲鳳鈪畀佢，最近金價好貴喎！」她表示不知道胡定欣會否在香港補擺喜酒，但了解對方向來怕麻煩的性格。胡杏兒強調：「唔緊要啦，佢需要我幫手就隨時開聲，必定盡我所能幫手。佢一定有啲原因先咁神秘，我哋又明嘅。」展現出對好友的支持和理解，同時也透露了她們之間的深厚友誼。
李施嬅感情路被形容為「問題多多」
談及李施嬅與前夫車崇健一起上內地節目的情況，胡杏兒直言二人「問題多多」。她表示：「咁其實佢哋一齊都好耐，都略略知道，兩個人最終一齊定係分開，係佢哋本身嘅問題。」胡杏兒透露李施嬅希望透過這個節目了解自己是什麼人，強調「點都好，佢哋都係好人嚟嘅」。面對網民一面倒勸李施嬅不要復合，胡杏兒表示這是很難回答的問題，但最終決定權在李施嬅手上，最重要是他們開心。
網民質疑胡杏兒真實想法引發熱議
報道一出，網民對胡杏兒的說法提出質疑。有網民暗嘲：「係朋友點會唔知情呀」、「分明唔想邀請佢哋搞禍自己嘅party啦」。亦有網友猜測：「又或者佢以前啲戀情都係見光死怕，呢次都有所謂嘅姊妹同傳媒爆料所以咪唔俾佢哋知」。網民的反應顯示對於胡杏兒聲稱不知情胡定欣秘婚一事存有懷疑，認為作為好友應該會事先知道這麼重要的消息。
2025年10月6日宣布婚訊
44歲視后胡定欣自去年11月宣布脫單後，感情生活備受關注。今年元宵佳節，她更大方公開與男友的甜蜜滑雪合照，幸福放閃。10月6日早上無預警在社交平台投下震撼彈，宣布與醫生男友陳健華（Akin）已經結婚！並上載多張在雪山下拍攝的唯美婚照，畫面甜蜜滿瀉！
愛情細節曝光 車位藏甜蜜線索
據報道，身高6呎、蓄著鬍鬚的Akin在尖沙咀一間診所執業，其專用車位更竟有兩個登記車牌，分別為Akin的「AK」字頭及胡定欣的「NW」字頭，似是特意為女友泊車提供便利。為了保護這段感情，二人外出時相當低調，在人多場合會戴上口罩及鴨嘴帽，甚至刻意分開行走，對戀情十分低調。
胡定欣男友陳健華11年8次前線奔波
翻查資料，Akin在過去11年間，先後8次參與救援任務，足跡更遍及巴基斯坦、敘利亞以及南蘇丹難民營等。2016年，黃子華擔任無國界醫生日榮譽行動大使得知Akin在前線的救援事蹟後，更大讚對方係「男性典範」。
Akin曾於受訪時分享立志做無國界醫生嘅心路歷程：「以前可能會覺得自己係一個經濟唔係咁好嘅環境已經好慘，但係喺唔同嘅途徑，會見到譬如非洲或者中東一啲戰亂嘅地方，啲人比我哋慘十倍百倍千萬倍。」
網民熱議胡定欣男友外貌
Akin的身份曝光後，網上隨即掀起熱議，不少網民針對其外貌發表意見。有人留言指「古惑仔山蕃咁樣」、「搵個好樣啲嘅都搵唔到？！」、「靚女嘅眼光都係…」不過亦有網民反駁表示：「一個人嘅成就唔可以用個樣去決定」、「其實佢都唔差」、「人品重要過個樣！」
2017傳聞暗攤張振朗查無實證
最近一樁緋聞已經是2017年，傳佢疑似撻著年輕6年嘅張振朗。 胡定欣同張振朗合作拍攝新劇《包青天再起風雲》，當年3月就聯同姚子羚、袁文傑等去到橫店拍劇近兩個月，被指日對夜對擦出愛火花。 又有人傳出，張振朗31歲生日時收到嘅「展昭」造型蛋糕，係胡定欣專誠訂製。有粉絲認出，蛋糕由胡定欣嘅設計師好友設計。 對於此事，佢哋就齊齊否認緋聞。胡定欣話，同張振朗傳緋聞「好搞笑」，讚對方係好仔，不過男方冇追自己。
2004-2006 吳浩康
胡定欣未入大台前便已經與吳浩康地下情，兩人是在新秀節目撻著，胡定欣更搬到吳浩康寓所住，玩了幾年地下情，2004年才公開。之後吳浩康惹上了藏毒及打架官非，胡定欣都不離不棄，可惜在2006年吳浩康就移情莊思敏，兩人戀情結束。
2009近水樓台馬國明
2009年胡定欣同馬國明公開兩人的戀情，戀情的契機就是因為胡定欣搬到與馬國明住所相當近，兩人經常一起上下班，所謂近水樓台先得月，兩人日久生情而一起。不過後來有傳胡定欣嫌馬明太悶而且性格不合，拍拖2年就分開了，現時仍是好朋友。
2015《城寨英雄》上錯「賊船」陳展鵬
胡定欣和陳展鵬拍攝《城寨英雄》時被傳撻著，男方比女方大四年，人前人後sweet到爆，之後在《同盟》時更有多場激情戲，被人認為兩人已是一對。不過煎pan後來被影到與年輕13年的落選港姐單文柔山頂密會，胡定欣食了個大檸檬，自責「無帶眼識人」，上錯「賊船」，心已傷透。
2011年廣告公司闊少
2011有傳胡定欣與廣告兼開製作公司的闊少沈柏淳拍拖，拍拖兩年宣佈分手，男方被指偷食，雖然之後有想盡辦法箍煲，兩人去到談婚論嫁的階段，可惜最後都是分手收場。
2014年撻著音樂人
之後胡定欣被拍到與音樂人陳明道(Terry)拍拖，2016年情人節時陳明道更送給定欣一大束玫瑰花，不過劇情峰迴路轉，同年7月定欣就在Instagram上發文，指陳道明只是自己的朋友，有傳是有第三者介入兩人戀情，胡定欣唯有與姊妹去旅行療傷。
胡定欣 懵然不知被消費
胡定欣入行十九年，每次拍拖都不過三年，兩年前與音樂人陳明道分手後，她邊搏殺邊找尋Mr. Right，與陳展鵬拍《城寨英雄》時過從甚密，曾被影過在將軍澳電視城飯堂撐枱腳，人前人後打情罵俏，之後再拍《同盟》仍然keep住道熱情，正當全世界都以為二人有機發展時，陳展鵬卻被斷正媾掂16年港姐單文柔，並反轉豬肚與胡定欣劃清界線：「我從來冇同胡定欣拍拖。」胡定欣如夢初醒hurt到震。
據知情者透露：
「定欣對人好真，拍劇時煎Pang對佢好好，佢亦覺得呢個男仔唔差可以觀望吓，之後一齊拎視后視帝，大家都認定佢哋係一對，煎Pang從來冇提過有其他目標，每次出活動同出騷，佢都交足戲畀晒男友feel，咁定欣亦好自然投入咗感情，點知轉頭煎Pang畀人影到同單文柔一齊，定欣先知道自己一直被消費，佢班好姊妹都睇唔過眼，叫佢以後同煎Pang劃清界線，無謂再益佢。好多監製都知定欣唔想同煎Pang再合作拍劇，但出去登台出event嗰啲，唔使日對夜對一次性嘅，定欣睇錢份上會照做。」
前年《城寨》及《同盟》的監製文偉鴻想再原班人馬開新劇《唐人街》，最後演員名單有陳展鵬、姚子羚、陳山聰及伍允龍等，獨缺胡定欣，眾演員將會打到去泰國曼谷，一齊出埠當然好玩，據知胡定欣因不欲與鵬同行而激罕推劇。