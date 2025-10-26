胡定欣結婚「胡說八道姊妹」未獲邀 胡杏兒呼籲「好搵我」網民：係朋友點會唔知情

胡杏兒今日出席電影《第四幕》開鏡儀式時，被問及好姊妹胡定欣秘婚一事，她竟然在大氣電波公開呼籲胡定欣主動聯絡，更直言「佢一定有啲原因咁神秘」。同時談及李施嬅與前夫車崇健的感情問題，胡杏兒用了四個字形容對方情路，究竟她如何看待這兩位好友的感情狀況？