胡杏兒馬爾代夫度假曬泳衣靚相 10字分享保養祕訣

44歲胡杏兒上月與家人前往馬爾代夫享受了一週的假期，隨後她與丈夫李乘德前往意大利參加好友婚禮。回到香港後，她終於抽空在社交平台分享一系列泳照，大騷fit爆身材，讓人難以相信佢已經係生過3個BB嘅媽咪！

