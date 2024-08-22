胡杏兒馬爾代夫度假曬泳衣靚相 10字分享保養祕訣
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44歲胡杏兒上月與家人前往馬爾代夫享受了一週的假期，隨後她與丈夫李乘德前往意大利參加好友婚禮。回到香港後，她終於抽空在社交平台分享一系列泳照，大騷fit爆身材，讓人難以相信佢已經係生過3個BB嘅媽咪！
胡杏兒側身晒有料上圍！
在馬爾代夫假期中，胡杏兒一家享受了各種水上運動，她也不忘記捕捉和分享這些美好時光的照片，胡杏兒身穿多套不同顏色的泳衣，包括黑色、白色和綠色，每一套都好出色！其中一張她穿著性感的黑色泳衣，側身晒有料上圍，真係好吸引！
胡杏兒10字分享保養祕訣
胡杏兒在社交媒體上發問，詢問粉絲最喜歡哪種顏色的泳衣，引發了網民的熱烈討論。許多網民讚美她的身材，並詢問她的保養祕訣：「點解你生完三個小朋友都仲咁fit皮膚又咁好真係要分享吓俾大家知？」胡杏兒分享了她的保養祕訣：「健康飲食、心情愉快、睡眠。」這些簡單卻有效的方法顯然幫助她保持了良好的身材和狀態。
5年前 胡杏兒又係去馬爾代夫 deep V上陣大騷長腿
其實胡杏兒5年前有同胡定欣、姚子羚、胡蓓蔚、李施嬅去咗馬爾代夫旅行show off！胡杏兒以deep V 泳衣上陣大騷長腿，當時仲係兩子之母，未生第3個BB，估唔到去到2024年仲keep得咁fit，係索嘅！
圖片來源：IG@myoliemyolie