94歲胡楓生日出席晚宴變祝壽派對 獲劉德華譚詠麟助慶 許願金句震全場

94歲娛樂圈長青樹胡楓昨晚出席藝能娛樂40周年及特高娛樂20周年晚宴，原本只是普通商業活動，豈料大會突然安排生日蛋糕為修哥預祝生日，瞬間變成星光熠熠的祝壽派對！劉德華、譚詠麟、黃日華等天王巨星齊聚一堂為修哥高歌慶生，場面之熱鬧程度堪比金像獎頒獎禮，連周潤發都現身支持，足見修哥在圈中的超然地位。