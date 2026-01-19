94歲胡楓生日出席晚宴變祝壽派對 獲劉德華譚詠麟助慶 許願金句震全場
94歲娛樂圈長青樹胡楓昨晚出席藝能娛樂40周年及特高娛樂20周年晚宴，原本只是普通商業活動，豈料大會突然安排生日蛋糕為修哥預祝生日，瞬間變成星光熠熠的祝壽派對！劉德華、譚詠麟、黃日華等天王巨星齊聚一堂為修哥高歌慶生，場面之熱鬧程度堪比金像獎頒獎禮，連周潤發都現身支持，足見修哥在圈中的超然地位。
劉德華譚詠麟陪唱生日歌修哥客氣回應
穿著一身紅噹噹衫的修哥精神奕奕登台，面對眾星雲集的生日驚喜，他客氣地笑說「乜搞啲咁嘅嘢！」展現一貫的謙遜態度。譚詠麟更在台上公開表達對修哥的敬意，直言「你係最值得尊敬嘅長者，你仲開演唱會，係我目標嚟」，令全場氣氛更加溫馨。修哥連聲道謝，表示自己「叼光了」，隨後在眾人見證下許願切蛋糕，整個過程充滿溫情。
修哥許願望似兩個華仔精神爽利
許願後的修哥望著身旁的劉德華和黃日華，突然幽默地說出「好似兩個華仔一樣，精精神神，精神爽利」，這句話瞬間成為全場焦點！當修哥表示自己今日踏入94歲時，全場立即爆發熱烈掌聲，眾人齊聲大喊「生日快樂！身體健康！」，修哥則淡然回應「大家咁話啦！」，展現出長者的智慧和幽默感，令人深深感受到他在娛樂圈的德高望重。
網民熱議修哥長壽秘訣讚精神狀態一流
修哥94歲生日的消息在社交平台引發熱烈討論，網民紛紛留言「修哥真係長青樹，94歲仲咁精神」、「睇佢個樣完全唔似94歲，保養得好好」、「娛樂圈真正的傳奇人物，值得所有人尊敬」。更有網民好奇詢問修哥的長壽秘訣，認為他能夠在高齡仍然保持如此良好的精神狀態，絕對是圈中的典範。不少年輕藝人亦在留言中表達對修哥的敬意，希望自己將來也能像修哥一樣在演藝路上走得如此長遠。
