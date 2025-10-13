93歲胡楓黑面要求記者道歉 對方一句話激嬲修哥 網民轟：唔識人情世故
93歲胡楓（修哥）向來好脾氣，在圈中人緣極佳，但前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊出席郵輪碼頭剪綵儀式時，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面。修哥更即時要求該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，究竟發生甚麼事令一向和善的修哥如此動怒？
修哥憶亡妻突遭追問即時黑面
修哥接受記者訪問時，談及剛過去的中秋節家中有17名親友齊集，四代同堂過節，「成家人一齊過，好熱鬧、好熱鬧，好開心、好開心。但熱鬧之中就缺少咗一樣嘢，缺少咗啲嘢」。修哥言下之意，缺少的應是其於2016年離世的太太呂詠荷，縱使四代同堂過中秋，但團圓時不免憶起已仙遊的老伴。惟這時有女記者似不知情，再追問「缺少啲乜嘢？」修哥聽到後即時黑面，反應很大地望向該名女記者，「吖，仲使問嘅？你……你……唔准問呀。」
胡楓當場要求記者道歉才肯收貨
其他記者看到修哥似動真火，有人澄清不是自己發問，場面一度尷尬。修哥隨即叫該名女記者「嗱，講聲對唔住」。女記者亦立即道歉，修哥聽到後才放鬆表情，變得從容地笑了幾聲，然後說「哎，無錯啦」，似已原諒女記者的失言，繼續談笑風生。修哥表示自己身體狀況良好，經常做運動，社交生活亦很忙碌，「其實一個月起碼我有28日都係應酬、我係日日都有應酬」。
呂詠荷2016年離世修哥思念不減
修哥與太太呂詠荷結婚多年，感情深厚。呂詠荷於2016年離世，享年85歲，修哥當時非常傷心。多年來修哥在公開場合甚少主動提及亡妻，但每逢佳節團圓時刻，總會想起與老伴共度的美好時光。今次中秋節四代同堂，修哥雖然開心，但亦不禁感慨缺少了最重要的人陪伴。修哥透露有意在明年再度舉辦個人演唱會，但暫未知計劃能否成事。
網民狠批記者不做功課問傻問題
對於記者失言，網友紛紛批評「做下功課先去做訪問啦」、「娱記好鍾意問埋啲傻傻哋的不知所謂的問題」、「新一代有一部份人完全唔識人情世故，出嚟社會真係可以咁樣做人咩」。不少網民認為記者應該事前了解受訪者的背景，避免觸及敏感話題。亦有網民讚賞修哥雖然動怒，但在對方道歉後仍能寬容原諒，展現長者風範。
