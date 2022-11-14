張學友驚喜現身紅館 當眾做一件事搞喊胡楓「除咗對老婆唔會做呢件事」

今年90歲的胡楓，日前（12日）假紅館舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，這次是他第三度創造最高齡登館演出藝人的紀錄，很多人圈中人都特意來支持他。他先後演唱契仔契女的的經典歌曲，之後歌神張學友驚喜現身，令胡楓大感驚喜，更一度落淚。