張學友驚喜現身紅館 當眾做一件事搞喊胡楓「除咗對老婆唔會做呢件事」
胡楓 3度破自身紀錄 獲圈中人支持
該演唱會原定是中秋節舉行，但因為胡楓在開演唱會前確診而延期。在開表演前，胡楓、嘉賓和朋友更一起進行上香祈求順利演出，其中便包括《愛．回家》的演員、盧海鵬、肥媽、余安安等人到場支持。而再刷新自己最年長紅館個唱表演者紀錄的胡楓，開場便而一身桃紅西裝現身，奪目現身舞台。
張學友驚喜現身 胡楓一度落淚
在演唱《愛是永恆》時，契仔張學友便從升降台出現和胡楓一起合唱，而全場觀眾更一起歡呼，胡楓看著張學友更一度感動落淚。而張學友上主台前更向契爺胡楓跪下，向胡楓說「如果我有一日90歲喺度唱，我就心滿意足，係畀一個希望我哋後輩，我一生人唔會點向人跪，除咗跪老婆之外。」。
胡楓在上次2018《胡楓86破晒紀錄演唱會》便早已找張學友作登場作演唱會嘉賓。不過因為剛好和張學友的新加坡個唱撞期，所以未能成事。不過一向孝順的張學友則為了不要讓契爺失望，於是用通訊衛星「驚喜」為胡楓站台，但胡楓指當時花了張學友很多錢，所以都不好意思再找張學友。而今次張學友自薦向胡楓說要求做嘉賓，令胡楓非常感動。
胡楓直言不退休
除了張學友之外，契仔之一的張家輝也有上台和張學友胡楓合唱《情已逝》。而張學友更向胡楓表示下年91歲都要記得再開演唱會，自己會「夾埋一份」作支持。而最後胡楓率領四個曾孫及一眾圈中好友上台大合唱《朋友》，個唱最後完滿結束，他在訪問時透露自己沒有退休打算，更指希望可以再打破自身的紀錄。
常見問題
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