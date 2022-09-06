90歲胡楓確診新冠肺炎 原訂中秋節紅館騷將取消並安排退票
胡楓無大礙 非常精神
據傳報報道所指，確診的修哥身體並無大礙，大致上與平常無異，不過他受訪時就表示喉嚨有不適而且比平時更想瞓覺，不過狀態依然精神。但由於修哥已年屆90歲，所以決定取消周六的演唱會，明天（7日）將會公布退票安排。
胡楓一夜成名 縱橫影視圈70載人緣極佳
原來胡楓（原名：胡繼修）童年曾在西關生活，其後到香港長大，家族從他的爺爺起已從事古董生意。21歲，他考入電影公司，開始電影生涯。他雖然有武打基礎，最終沒有成為武打明星，卻曾是李小龍、成龍的演技導師。藝名胡楓，源於以楓樹一年四季是紅色，寓意可在娛樂圈「長紅」的意思，事實證明，胡楓的首部作品《男人心》就令他一夜成名。之後他夥拍多位當紅女星合作，事業可謂一帆風順，人氣高企，是當時粵語片的當紅小生。60年代後期，他更聯同蕭芳芳合作不少歌舞片，因舞藝精湛而被封為「舞王修」。
隨著粵語片式微，胡楓開拓電視圈發展，70年代於麗的電視拍劇，88年正式加入TVB，演過不少著名電視劇，飾演多套慈祥但執著的爺爺，如《一屋老友記》。
他在影視圈縱橫接近70載，因為性格平易近人，風趣幽默又亳無架子，樂於教導後輩，所以廣受演藝圈人士尊重，契仔契女多達14個，當中更是娛樂圈的天王天后，如張學友、黎明、林憶蓮等：「我都係普通人咋，何來可以有架子呢？而且每個契仔契女都好錫我，我已經覺得自己賺咗好多，好幸福㗎啦。」
第一代發展地下情的藝人 感激初戀太太持家有道
胡楓做人做事都令人尊重，更是好男人的榜樣，以身作則。他曾在聖誕派對上報佳音，從而邂逅初戀呂詠荷並相戀。他加入演藝圈，曾遭女方父母反對，但獲得呂詠荷全力支持。入行後，他轉戰地下情﹐以保建立的電影小生形象，最終兩人於1957年秘密結婚，他更笑言自己是「第一代發展地下情的藝人」。他獨愛髮妻呂詠荷一人，雖然合作對象多不勝數，但潔身自愛，多年來沒有緋聞。
回想當年，他 的事業起步不久便迎娶「修嫂」呂詠荷，他坦言年輕時先後生下五個兒女，為養活一家七口，他很少參與家庭生活，幸有愛妻在背後打點一切：「嗰陣我日夜唔喺屋企，佢都無半點投訴，因為她知我好熱愛做嘢。」他表示自己能夠擁有五個兒女，六個孫、兩個曾孫。可謂四代同堂，最大功臣全靠妻子。受訪時更表示話最喜歡愛妻從不「日哦夜哦」的性格。
鶼鰈情深半世紀 至今仍靠冷衫惦記亡妻
結婚59年， 胡楓與太太一直感情深厚，公開現身時更十指緊扣「放閃」，而他對太太的愛更表露無遺，不但攬到實，更公開送吻。他更分享夫妻兩人之間的相處點滴，他表示自己不是個浪漫的男人，從來未有送過一支花給太太。他表示用心對待，花時間相處陪伴，勝過一切物質和將「我愛你」三個字掛在口邊。
可惜，太太於2016年患病，當時他本來要與一衆演員齊齊到台灣取景拍攝TVB台慶節目《一屋老友記去旅行》，但因當時太太在醫院情況不太樂觀，所以主動向TVB「請辭」節目， 選擇陪伴在太太身邊，照顧她及陪她度過最後的歲月。受訪時，可見他眼紅紅十分感觸，相信他至今仍相當想念愛妻！
最後太太因病去世，胡楓曾接受訪問時表示一生中最重要的人就是她，未能在晚年路上與她多行幾年，很遺憾：「太太嘅離開我當然非常傷心，佢係我一生摯愛，我有個咁好嘅家庭都係太太一手造成，可惜人算不如天算。」他表示每年冬天都會穿上太太親手做的「溫暖牌」冷衫，即使鮮紅色的毛冷已褪色及起毛粒，但對十分重要仍然珍而重之，可見他對太太的手作極為愛惜，至今很惦記對方。
一招維持身體健康 絕不言休
胡楓坦言好幸運，能寄情於工作之餘，閒時又能弄孫為樂。雖然他高齡，但自問很熱愛演戲，聲稱永不然休會繼續演下去，他更表示自己已沒甚麼遺憾，會保重自己：「希望可以同曾孫玩多啲，佢哋一見到我叫太公、太公！走埋嚟攬住我錫我，呢樣嘢已經足夠囉！我幾乎每日都同哋玩，好開心，小朋友真係好得意。不過工作係我生活一部分，我好享受，所以唔會退休。」
早前他分享長壽的秘訣就是要多走路，為保持血液循環，站著時不忘會動動手、提提腳，不要經常坐著睇電視，要多郁動。所以修哥在拍戲中場休息時亦不會錯過步行的機會，會在片廠周圍不斷步行，又謂最高紀錄一天行了16小時。
90歲開演唱會 打破自己創下的紀錄
現年90歲的胡楓，在影視圈打滾逾70年，地位崇高、人緣極佳，TVB於80歲大壽時就為其舉行《人生80勁楓Show》慶祝，多名影視明星及名人亦有到來撐場。
胡楓於18年年尾以86歲高齡，在紅磡體育館開兩場演唱會，成為樂壇史上最高齡登館的藝人。該項紀錄在21年時被他再度打破，年資達70年的胡楓再度登上紅館，更首次「四代同堂」的環節表演，他的孫女、曾孫和曾孫女也現場演唱，而子女則網路連線一起合唱。
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