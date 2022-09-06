90歲胡楓確診新冠肺炎 原訂中秋節紅館騷將取消並安排退票

現時90歲的胡楓（修哥）原訂於9月10日秋節當晚紅館舉行「修哥 90 迎金秋 無限楓騷演唱會」，是他第5度踏上紅館舞台，更預告當晚有逾80位嘉賓，是歷來陣容最鼎盛。但今日（6/9）卻收到消息指，胡楓因為確診新冠肺炎，中秋節當晚的演唱會將會取消。