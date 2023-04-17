香港電影金像獎2023｜91歲胡楓獲終身成就獎 幽默生鬼講感言自嘲「漏口」
精靈幽默講感言
胡楓可愛地跳跳紮出場，發揮佢一向精靈伶俐嘅本色。佢一個人於台上講約20分鐘感言，風趣幽默嘅言詞令台下一眾後站立拍爛手掌。胡楓聽到台下熱烈掌聲都感動到眼泛淚光，佢於感言中講到21歲時入電影圈到現在經已70年啦，雖然時間真係好長，但係回首一望，就好似係幾個月前一樣。
當年21歲嘅修哥見到報章上招考演員，更曾被電影公司工作人員話佢堅稱拍戲時不會漏口。修哥話「個導演就話乜你拍過戲啦咩？我話我未拍過，佢個表情就話畀我聽『未曾拍過戲，又知自己拍戲唔漏口嘅呢』。」風趣幽默嘅言論配上生鬼表情使修哥獲得全場大笑聲。入行後佢拍盡當時全行當紅女星，包括方艷芬、陳寶珠、蕭芳芳、嘉玲及薛家燕等。佢亦好自豪地表示「喺粵語片時代，個個（女星）都同我拍過，所以呢樣嘢我係值得自豪㗎！」更笑指現時有人想破佢紀錄十分困難。修哥亦感恩自己人緣好好，更有多達16位契仔女，他自言從不跟人爭排名、劇本，事關他深信有麝自然香。
薛家燕登場為胡楓頒獎
家燕姐為修哥頒獎時倆人繼續於台上引發觀眾笑聲，家燕姐話當年8歲入行就有幸同胡楓合作拍電影，而她反串演難角做修哥個仔，到佢長大就演胡楓女朋友，大讚胡楓為娛樂圈長青樹。修哥亦笑稱「而家我又叫佢做媽媽，家燕媽媽！」家燕姐又大讚修哥開到5次個人紅館演唱會好犀利，更指修哥每日都會練歌「雖然佢漏口，但佢日日都要練歌」,十分惹笑.胡楓接過獎座後話契仔張家輝曾經講過大會早就應該將終身成就獎頒比佢，但佢就認為想得呢個獎係要排隊「嘅然我攞到呢個獎，係順序嘅話，我係『序』有應得㗎！」
獲獎後表示會繼續向前 下次或得最佳男配角
胡楓於後台接受訪問時透露會同家人同朋友慶祝獲獎，有朋友笑言會燒炮仗賀他。至於一班契仔契女有無表示？修哥稱「唔知張學友知唔知我攞獎，我提吓佢；張家輝去咗第二度拍戲，話返嚟先搵我；林憶蓮就喺遙遠嘅哪方，佢祝我得到呢個獎。」並指「呢個終生成就獎並唔代表結束，係代表繼續向前，將來我演戲，或者會得到最佳男配角呢！」
即睇胡楓全段台上感言：
「呢啲獎聲同紅館掌聲係一樣，紅館嘅掌聲就令到我好興奮，而家呢到嘅掌聲令我好感動，請坐。因為你地呢啲掌聲，全部都係電影圈入面最精英嘅掌聲，所以我就好感動喇。
21歲開始入電影圈，到而家足足做左70年，哈哈哈。時間真係好長，但係回首一望，就好似係幾個月前一樣，當初睇報紙招考演員，我就去考，去面試，同老闆大家一齊傾偈，傾傾吓老闆就話，胡先生，乜你漏㗎？我話係呀，我係漏口㗎。佢就話漏口唔做得主角㗎，漏口可以做西瓜刨。我話唔係，我拍戲時候唔會漏口㗎喇。導演就話，乜你拍過戲㗎咩，我未拍過呀，佢表情話畀我聽，未曾拍過戲就知道自己拍戲唔漏口？結果，漏口嘅胡楓終於去試鏡，當時來講，有二十幾人一齊試鏡，我編號一號，一號同二號試完鏡之後，二號就走，一號留返係到，三號試完鏡，三號走，同四號試鏡一樣如此類推，到左八九個就覺得自己得左，真係得左。再睇左導演表情，佢都好滿意，佢意思真係你拍戲唔漏口。
時間問題，一跳，呢個鏡頭跳到我接到一個劇本，當時女主角係花旦王芳豔芬，當年想同芳豔芬拍戲都非常之難，仲有丑生王梁醒波，仲有一個好紅嘅叫鄭碧影，我一路睇落去，我個角色原來係男主角。結果男人心呢個戲就面世喇。既然面世，好開心，我睇咗好多次，睇下自己演成點。
另外一樣呢，就係有個紀錄，呢個紀錄，係我創嘅，就算係乜野人都唔可以破得到，係粵語片時代，我所有女主角，個個都同我拍過，所以呢樣野我係值得自豪架。
有好多人話，胡楓人緣好，當然胡楓人緣真係好好，我唔同人地爭排名，我又唔同人地爭戲做，人地話點樣，我就點樣，我有幾個朋友就話，阿修係呢個名利圈裡面你乜野都唔爭，點夠人鬥呀，我話有麝自然香，唔洗同人爭嘅。
粵語片一路漸漸式微，漸漸式微冇主角做，既然冇主角做，咁點呢，係十字路口係到徘徊緊，應該行一條咩嘅路呢，如果如果我唔做，我永遠都係主角，如果我做，我將來一定會做配角。我係到諗，我太太同我講，主角係一個名涵姐，只要你自己鍾意，自己鍾意做嘅話，你就去做啦，點醒咗我，所以我行一條路，呢條路我就繼續做落去。
原來我做落去，係非常之好，令到我自己好開心，我係電視入面識左好多同事，好多朋友，因為我圈子廣闊左，識左好多好多朋友，個個朋友都對我好好，最難得就係我唔知點解忽然間會有16個契仔契女，如果唔係我冇咁多契仔契女，佢地個個都對我好好。
在座各位都係電影界精英，我希望大家各位用你哋嘅努力繼續沖出亞洲，衝向世界，兼且大放異彩。」
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