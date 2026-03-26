電視城內｜94歲胡楓自爆身世！曾是古董店太子爺 竟因一言甘願放棄男主角？
從影壇巨星到電視綠葉 修哥揭轉捩點
修哥在訪問中憶述，1953年21歲的他對繼承古董店生意毫无興趣，反而膽粗粗投考演員並獲「大成公司」錄取，從此平步青雲。在50至70年代，他主演了超過200部電影，包括《難兄難弟》及《青青河邊草》等，是當時炙手可熱的一線小生。然而，60年代末粵語長片式微，事業面臨樽頸，幸得好友譚炳文牽線，為他開了另一扇門。修哥憶述：「某天我喺餐廳食飯，譚炳文突然走過嚟問我：『佢話你有冇興趣做電視呀？入面有三個高層想同你傾吓偈』。」當時修哥抱著一試無妨的心態與高層會面，對方直接邀請：「你做《歡樂今宵》好冇呀」，這個全新的嘗試讓他感到相當有興趣。
愛妻一言驚醒夢中人 胡楓甘願降格
從電影界的絕對男主角，到轉戰電視圈可能要演配角，修哥坦言當時亦曾猶豫。不過，太太的一番話徹底改變了他的想法，成為他演藝生涯中最重要的定心丸。修哥充滿感激地分享，太太當時對他說：
「我太太話，你既然鍾意做，又咁多年經驗，就唔好嘥咗佢，你鍾意做就做啦，冇所謂嘅，畀佢一言驚醒。」
這句話讓他茅塞頓開，從此不再介懷角色大小，無論是演爸爸還是其他配角，他都樂在其中。修哥強調：「我亦唔覺得自己無咗主角係一件好遺憾嘅事，我只係覺得有戲畀我做，我就盡量做好佢。」
回顧73年演藝路 胡楓曾是票房保證
修哥的演藝生涯橫跨超過70年，每個階段都充滿傳奇色彩。回顧其重要里程碑，可見他不斷順應時代變遷，調整心態，成就了「長青樹」的美譽。
**1953年**：年僅21歲的胡楓，放棄古董店太子爺的身份，投身演藝圈，憑首部電影即擔正男主角，展開璀璨星途。
**1950-1970年代**：成為粵語片首席小生，主演電影超過200部，產量驚人，是當時的票房保證，深受觀眾愛戴。
**1960年代末**：面對粵語片市場萎縮，在譚炳文引薦下毅然轉投電視圈，這個決定讓他接觸到更廣泛的觀眾，奠定了他日後在電視界的殿堂級地位。
網民激讚修哥專業：「真演員典範！」
節目播出後，網民對修哥的敬業樂業和豁達的人生觀表示由衷敬佩，紛紛留言大讚。討論區被正面評價洗版，不少人認為修哥是後輩的榜樣。
「修哥真係好犀利，由電影男主角變綠葉都冇怨言，呢啲先係專業！」
「原來修哥係太子爺！但完全冇架子，好貼地。」
「修哥太太好有智慧，一句說話成就咗一位電視圈嘅長青樹。」
「聽佢講返以前嘅事，好似上咗一堂歷史課，好尊敬佢！」
「真正嘅藝術家，唔會計較位置，只會做好本份。」