電視城內｜94歲胡楓自爆身世！曾是古董店太子爺 竟因一言甘願放棄男主角？

現年94歲的「修哥」胡楓，在節目《電視城內》中罕有地剖白心路歷程，驚爆入行前竟是古董店太子爺，更由紅極一時的電影男主角，轉戰電視圈甘做綠葉。原來當年事業轉捩點，全因愛妻一句話點醒，究竟是甚麼金石良言，令修哥毅然放下身段，開創另一片天？