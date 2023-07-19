胡瀞詩

26歲前新聞主播胡瀞詩升呢女強人罕曬比堅尼福利照 獲網民勁讚靚過唐海汶

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前Now TV新聞主播胡瀞詩（Ceci），自2018年加入Now TV，由港聞記者做到新聞主播，到2021年離巢，後轉做Slasher，兼任節目主持及活動司儀等工作，去年更創立了自家公司接job，升呢做女強人！

胡瀞詩 胡瀞詩曾在NowTV任職近3年。
胡瀞詩曾在NowTV任職近3年。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 除了主持財經節目，胡瀞詩又主持過《Now早晨》、《環球時報》等新聞節目。
除了主持財經節目，胡瀞詩又主持過《Now早晨》、《環球時報》等新聞節目。（圖片來源：[email protected]

胡瀞詩 開關後飛不停

胡瀞詩離開Now TV後，仍不時在社交網分享自己近況，近日她就講到早前在「開關後飛不停」，更影落不少靚相，其中就有她飛到台灣著比堅尼浸溫泉的福利照，由於胡瀞詩平時都好少曬泳衣照，今次po相令網民都大感驚喜，狂讚：「不得了！第一次見到妳泳衣照！」、「嘩，索到呢」、「禾稈冚珍珠」、「有馬甲線喎」、「太正了吧」等等。

胡瀞詩 網民大讚胡瀞詩「禾稈冚珍珠」。
網民大讚胡瀞詩「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 胡瀞詩去台北旅遊時，除了浸溫泉，仲影咗唔少靚相。
胡瀞詩去台北旅遊時，除了浸溫泉，仲影咗唔少靚相。（圖片來源：[email protected]

網民力撐選港姐「一定攞冠軍」

有不少網民都建議胡瀞詩去參選香港小姐，力撐她「一定攞冠軍」，睇翻今年港姐的年齡要求為17至27歲，現年26歲的胡瀞詩，到明年仍有機會去參選。有網民更提到前TVB財經主播唐海汶早前亦罕有地在社交網大派比堅尼福利照，直指胡瀞詩仲「靚過唐海汶」！

胡瀞詩 呢張胡瀞詩仲大曬長腿同靚腳趾。
呢張胡瀞詩仲大曬長腿同靚腳趾。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 背面原來係真空大露背！
背面原來係真空大露背！（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 唐海汶 近日又曬出到西貢海灘遊玩的靚相。
前TVB財經主播唐海汶早前曾曬出到西貢海灘遊玩的靚相，大受網民喜愛，但卻被指不及胡瀞詩。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 不過有心水清嘅網民，就記得胡瀞詩以前都著過同一款嘅泳衣！
不過有心水清嘅網民，就記得胡瀞詩以前都著過同一款嘅泳衣！（圖片來源：[email protected]

浸會傳理系畢業

胡瀞詩曾就讀於香港浸會大學傳理系，主修廣播新聞專業，期間曾獲獎學金遠赴英國倫敦西敏寺大學及美國俄亥俄大學交流，2018年未畢業已加入Now新聞台，由港聞記者開始做起，到2019年大學畢業後，更正式擔任NowTV的新聞及財經主播，至2021年離巢。此外胡瀞詩又曾在港台主持過《香港故事》、《科學為民》、《抗疫快訊》、《自在8點半》等多個節目。

胡瀞詩 胡瀞詩離巢前在NowTV新聞中心嘅Logo前留影。
胡瀞詩離巢前在NowTV新聞中心嘅Logo前留影。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 又同一眾前同事大合照。
又同一眾前同事大合照。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 前新聞主播丘靜雯亦在去年離巢NowTV，兩人由同事變好友，仍不時相約聚會。
前新聞主播丘靜雯亦在去年離巢NowTV，兩人由同事變好友，仍不時相約聚會。（圖片來源：[email protected]

轉型做Slasher

現時胡瀞詩已轉為Slasher（斜槓族），兼任電視台、電台及網媒節目主持，以及三語活動司儀、配音員等工作，同時又做埋演講導師，除了開講座之外，又為不同企業舉辦培訓課程。去年胡瀞詩更創立了自家公司接job，並擔任Director，升呢做女強人，不時在社交網分享溝通技巧。

胡瀞詩 去年胡瀞詩自組公司擔任Director。
去年胡瀞詩自組公司擔任Director。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 做節目主持同股評人譚朗蔚合作，意外發現原來胡瀞詩係譚朗蔚外甥女嘅同學。
做節目主持同股評人譚朗蔚合作，意外發現原來胡瀞詩係譚朗蔚外甥女嘅同學。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 平日胡瀞詩熱愛運動和旅遊。
平日胡瀞詩熱愛運動和旅遊。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 仲會做瑜伽keep fit。
仲會做瑜伽keep fit。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 旗袍Look相當高衩。
旗袍Look相當高衩。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩 仲有運動Look。
仲有運動Look。（圖片來源：[email protected]
胡瀞詩
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]

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