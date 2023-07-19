26歲前新聞主播胡瀞詩升呢女強人罕曬比堅尼福利照 獲網民勁讚靚過唐海汶
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前Now TV新聞主播胡瀞詩（Ceci），自2018年加入Now TV，由港聞記者做到新聞主播，到2021年離巢，後轉做Slasher，兼任節目主持及活動司儀等工作，去年更創立了自家公司接job，升呢做女強人！
胡瀞詩 開關後飛不停
胡瀞詩離開Now TV後，仍不時在社交網分享自己近況，近日她就講到早前在「開關後飛不停」，更影落不少靚相，其中就有她飛到台灣著比堅尼浸溫泉的福利照，由於胡瀞詩平時都好少曬泳衣照，今次po相令網民都大感驚喜，狂讚：「不得了！第一次見到妳泳衣照！」、「嘩，索到呢」、「禾稈冚珍珠」、「有馬甲線喎」、「太正了吧」等等。
網民力撐選港姐「一定攞冠軍」
有不少網民都建議胡瀞詩去參選香港小姐，力撐她「一定攞冠軍」，睇翻今年港姐的年齡要求為17至27歲，現年26歲的胡瀞詩，到明年仍有機會去參選。有網民更提到前TVB財經主播唐海汶早前亦罕有地在社交網大派比堅尼福利照，直指胡瀞詩仲「靚過唐海汶」！
浸會傳理系畢業
胡瀞詩曾就讀於香港浸會大學傳理系，主修廣播新聞專業，期間曾獲獎學金遠赴英國倫敦西敏寺大學及美國俄亥俄大學交流，2018年未畢業已加入Now新聞台，由港聞記者開始做起，到2019年大學畢業後，更正式擔任NowTV的新聞及財經主播，至2021年離巢。此外胡瀞詩又曾在港台主持過《香港故事》、《科學為民》、《抗疫快訊》、《自在8點半》等多個節目。
轉型做Slasher
現時胡瀞詩已轉為Slasher（斜槓族），兼任電視台、電台及網媒節目主持，以及三語活動司儀、配音員等工作，同時又做埋演講導師，除了開講座之外，又為不同企業舉辦培訓課程。去年胡瀞詩更創立了自家公司接job，並擔任Director，升呢做女強人，不時在社交網分享溝通技巧。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]