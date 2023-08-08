前主播胡瀞詩著比堅尼參加潑水音樂節 濕身激鬥周秀娜楊洛婷及多位TVB小花

「S2O亞洲潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）」近日在香港開鑼，前Now TV新聞主播胡瀞詩（Ceci）即在社交網分享自己參加這個活動時的濕身靚相，當中更有比堅尼照，引來網民紛紛留言大讚她又派福利！同場仲有索人妻楊洛婷及多位TVB小花，包括陳欣茵、陳楨怡、譚嘉儀、何沛珈，以及周秀娜和疑似素顏的謝安琪等，一齊濕身狂歡！