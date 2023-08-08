前主播胡瀞詩著比堅尼參加潑水音樂節 濕身激鬥周秀娜楊洛婷及多位TVB小花
廣告
「S2O亞洲潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）」近日在香港開鑼，前Now TV新聞主播胡瀞詩（Ceci）即在社交網分享自己參加這個活動時的濕身靚相，當中更有比堅尼照，引來網民紛紛留言大讚她又派福利！同場仲有索人妻楊洛婷及多位TVB小花，包括陳欣茵、陳楨怡、譚嘉儀、何沛珈，以及周秀娜和疑似素顏的謝安琪等，一齊濕身狂歡！
胡瀞詩 再挑戰比堅尼Look 堅持冇飲醉
在NowTV做了近3年新聞主播的胡瀞詩，繼早前罕有地曬出在台灣浸溫泉的比堅尼照後，近日再度豪派福利，分享出自己第一次去S2O潑水音樂節的濕身靚相，其中更有她穿著比堅尼Top、拿著一個膠啤酒杯的照片，網民都笑指她是因為飲完啤酒所以放膽露本錢，不過胡瀞詩就解釋：「酒杯是用來斟水的。」力指自己冇飲醉！
陳欣茵、陳楨怡等多位TVB小花同場激鬥
同樣參加今次潑水音樂節的還有一班TVB小花，包括陳楨怡、譚嘉儀、何沛珈、陳茵欣，莊鍶敏、莊思明及莊思華三姊妹，小花譚杏藍，此外仲有曾參加《全民造星4》的中日混血兒坂部佩莎，亦有著吊帶背心和短裙現身音樂節，大騷纖腰加長腿。
楊洛婷興奮到紮紮跳
已離巢TVB的索人妻楊洛婷亦有參加今次潑水音樂節，連續兩日現身的她除了與胡瀞詩一樣穿著比堅尼Top外，更興奮到在噴水場地中不停紮紮跳，畫面非常養眼！
周秀娜玩濕身誘惑 謝安琪素顏包到冚
周秀娜和朋友一同到場，雖然在比堅尼Top外包上白裇衫，相對密實，但濕身後若隱若現，亦充滿誘惑。此外工程界KOL蔡苑婷（Tiffany）在參加潑水音樂節之餘，更不忘瘋狂集郵打卡，從她曬出的影片中，可以見疑似素顏的Kay謝安琪和老公張繼聰，以及黃德斌、Jeffrey魏浚笙、P1X3L成員Phoebus吳啟洋等人相繼現身，可惜的是他們都未有接受大會建議，穿著泳衣入場。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！