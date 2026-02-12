美食新聞報道｜胡美貽帶黃嘉雯尋訪灣仔45年老店 試食爆奶忌廉筒揭失傳心酸原因！

在最新一集《美食新聞報道》中，胡美貽（Nicole）為滿足嗜甜的黃嘉雯（Carmaney），專程帶她尋訪一間位於灣仔、擁有超過45年歷史的老字號餅店，品嚐幾近絕跡的懷舊美食！兩人初嚐招牌「忌廉筒」，對其香脆爆奶的口感讚不絕口。然而，在美味背後，Nicole卻道出這款傳統西餅正「買少見少」的心酸真相，究竟是甚麼原因，令這份屬於香港人的集體回憶面臨失傳危機？