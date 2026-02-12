美食新聞報道｜胡美貽帶黃嘉雯尋訪灣仔45年老店 試食爆奶忌廉筒揭失傳心酸原因！
廣告
在最新一集《美食新聞報道》中，胡美貽（Nicole）為滿足嗜甜的黃嘉雯（Carmaney），專程帶她尋訪一間位於灣仔、擁有超過45年歷史的老字號餅店，品嚐幾近絕跡的懷舊美食！兩人初嚐招牌「忌廉筒」，對其香脆爆奶的口感讚不絕口。然而，在美味背後，Nicole卻道出這款傳統西餅正「買少見少」的心酸真相，究竟是甚麼原因，令這份屬於香港人的集體回憶面臨失傳危機？
胡美貽黃嘉雯初嚐懷舊忌廉筒 激讚：好似食緊雪糕
節目所見，Nicole與Carmaney來到灣仔這間充滿歷史感的老餅店，對店內各式懷舊西餅充滿好奇。她們點了原味及開心果醬味的招牌忌廉筒，原來兩人都是首次品嚐。Carmaney一咬下去便露出滿足表情，而Nicole則形容口感極佳：「酥皮香脆，忌廉奶香很甜。」她更搞笑地比喻：「好似食緊雪糕，但係穊版（懶人版）。」簡單的滋味，卻勾起了濃濃的懷舊情懷，讓兩位靚女主持一試難忘。
Nicole揭忌廉筒買少見少 嘆製作費時恐失傳
品嚐美食過後，Nicole分享了對這款傳統美食的觀察，揭示了其背後令人擔憂的現況。她一臉認真地向Carmaney解釋為何現在很難再找到忌廉筒的蹤影，並道出關鍵原因：「她表示這類老式西餅已買少見少，因為製作太費時，很多餅店都不願意做。」一句話道出了傳統手藝在講求效率的現代社會中所面臨的困境，為這趟美食之旅增添了一份對文化傳承的思考，原來每一口香甜，都包含著老師傅的堅持與汗水。
灣仔老字號屹立45年 見證香港烘焙史
這間位於灣仔的老字號餅店，在區內屹立超過45年，是許多街坊的童年回憶。相對於連鎖店的標準化生產，這類家庭式小店仍然堅持每日新鮮手製，保留著最傳統、最有人情味的香港味道。從麵包到西餅，每一件出品都承載著數十年的烘焙經驗。而招牌忌廉筒，正是這種堅持的象徵，其繁複的工序和對火候的精準控制，都是機器無法取代的匠人精神，見證了香港烘焙業的時代變遷。
網民洗版大讚回憶返哂嚟：呢啲先係真香港味道
節目播出後，這間老字號餅店瞬間引起網民熱烈討論，不少人表示勾起了童年回憶，洗版留言大讚：「回憶返哂嚟！細個放學成日食！」、「呢啲先係真正嘅香港味道，唔係得個樣嘅甜品！」、「聽到話會失傳好心酸，一定要去幫襯支持下！」、「多謝Nicole介紹返，我哋要好好珍惜呢啲用心經營嘅老店。」更有網民表示要立即組團前往朝聖，希望能以實際行動支持，讓這份屬於香港的懷舊滋味得以傳承下去。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期