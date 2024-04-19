胡諾言陳琪細女暴風成長獲網民狂讚愈大愈靚女 但因一對逆天長腿惹誤會

TVB藝人胡諾言（Jack）近年主力做《流行都市》主持，已少有拍劇，他與已離巢TVB的陳琪（June）結婚15年，育有3名子女，近日陳琪透露胡諾言陪同細女Jacey去參加北京遊學團，並曬出了兩父女的合照，引來網民紛紛留言大讚囡囡愈大愈靚女！