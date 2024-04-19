胡諾言

胡諾言陳琪細女暴風成長獲網民狂讚愈大愈靚女 但因一對逆天長腿惹誤會

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TVB藝人胡諾言（Jack）近年主力做《流行都市》主持，已少有拍劇，他與已離巢TVB的陳琪（June）結婚15年，育有3名子女，近日陳琪透露胡諾言陪同細女Jacey去參加北京遊學團，並曬出了兩父女的合照，引來網民紛紛留言大讚囡囡愈大愈靚女！

胡諾言11歲細女Jacey 高過爸爸膊頭

陳琪自離巢TVB後轉型做KOL，Facebook粉絲仲多過胡諾言，近日她就在Facebook貼出胡諾言與細女Jacey的合照，透露他們兩父女已飛了去北京參加遊學團，而她則留港照顧大女Jay和細仔Jayden：

「Jacey 北京遊學團開始。。。。
爸爸陪同一起親子體驗中華文化。。。。
媽媽先回家湊囡湊囝。。。
因為屋企仲有兩個麻煩友🤣🤣🤣🤣🤣🤣
感謝學校安排！！！！」

相中年僅11歲、紮住一對孖辮的Jacey樣貌標誌，而且身型修長，身高已高過175cm高爸爸胡諾言的膊頭，並且與身邊的劉校長相差不遠，引來不少網民都誤會了她是胡諾言和陳琪的14歲大女Jay！

胡諾言 這張胡諾言與女兒的合照吸引了4千多人畀Like，兩父女身旁是女兒所讀的保良局蔡繼有學校劉筱玲校長。（圖片來源：FB@陳琪）
這張胡諾言與女兒的合照吸引了4千多人畀Like，兩父女身旁是女兒所讀的保良局蔡繼有學校劉筱玲校長。（圖片來源：FB@陳琪）
胡諾言 胡諾言與陳琪結婚15年，3名子女現在分別為14歲、11歲及7歲大。（圖片來源：IG@jackwu823）
胡諾言與陳琪結婚15年，3名子女現在分別為14歲、11歲及7歲大。（圖片來源：IG@jackwu823）

網民誤會Jacey係家姐 狂讚愈大愈靚女

網民紛紛勁讚Jacey：「家姐愈來愈靚女」、「星味濃」、「家姐好靚，又斯文」、「似爸爸多啲，好靚女」、「愈大愈靚，星二代」、「家姐愈大愈標緻」、「胡家有女初成長，家姐愈大愈靚」、「個女簡直係你兩個混合體，好靚女吖」等。

胡諾言 上月尾出席好友婚禮，陳琪為3名仔女悉心打扮後，驚訝笑言：「不經不覺原來我啲細路都好大喇！！！」（圖片來源：FB@陳琪）
上月尾出席好友婚禮，陳琪為3名仔女悉心打扮後，驚訝笑言：「不經不覺原來我啲細路都好大喇！！！」（圖片來源：FB@陳琪）
胡諾言 胡諾言與陳琪一家經常四出旅遊。（圖片來源：FB@陳琪）
胡諾言與陳琪一家經常四出旅遊。（圖片來源：FB@陳琪）

陳琪爆細女比家姐更貪靚

其實細女Jacey一向愛打扮，去年曾在影全家福時被發現化了眼妝，比素顏的家姐Jay更搶Fo，而引起網民熱議，對此陳琪笑指Jacey已開始步入少女階段，變得十分貪靚，甘願為了黐假眼捷毛而一早起身，並不斷在家練習。

胡諾言 細女Jacey曾被發現貪靚一面。（圖片來源：FB@陳琪）
細女Jacey曾被發現貪靚一面。（圖片來源：FB@陳琪）
胡諾言 細細個已識自己化眼妝！（圖片來源：FB@陳琪）
細細個已識自己化眼妝！（圖片來源：FB@陳琪）
胡諾言 一家三姊弟都好有表演慾，去年曾在暑假參加舞台劇表演。（圖片來源：IG@jackwu823）
一家三姊弟都好有表演慾，去年曾在暑假參加舞台劇表演。（圖片來源：IG@jackwu823）
胡諾言 胡諾言曾曬出細女努力為考試溫書的照片，獲網民大讚細女愈大愈有仙氣。（圖片來源：IG@jackwu823）
胡諾言曾曬出細女努力為考試溫書的照片，獲網民大讚細女愈大愈有仙氣。（圖片來源：IG@jackwu823）

胡諾言陳琪係隱形「村屋王」 家住西貢全棟村屋

胡諾言與陳琪一家人自住西貢的全棟3層村屋，面積超過2千呎，不但背山面海私隱度高，更有花園有天台，仔女房、學習間、工人房應有盡有唔使爭，居家湊仔上網開live無難度，尤其係抗疫期間，同三個仔女宅在家，胡諾言將天台改裝成私家健身室，陳琪就喺花園種菜種花，真係唔使出街都唔會叫悶！胡諾言更曾透露除了家住的村屋外，胡家在將軍澳區還有三層物業，總市值超過4千萬！

胡諾言 拍拖時期已經扎根西貢，胡氏兩口子細屋換大屋一層變兩層、兩層變三層，依家一家五口住喺西貢半山面海2千呎村屋。（圖片來源：新傳媒資料庫）
拍拖時期已經扎根西貢，胡氏兩口子細屋換大屋一層變兩層、兩層變三層，依家一家五口住喺西貢半山面海2千呎村屋。（圖片來源：新傳媒資料庫）
胡諾言 村屋勝在價錢公道實用率高，胡家地方大自然成為親戚朋友聚會首選地點，幾家人有大有細開個幾十人party 都不成問題。（圖片來源：新傳媒資料庫）
村屋勝在價錢公道實用率高，胡家地方大自然成為親戚朋友聚會首選地點，幾家人有大有細開個幾十人party 都不成問題。（圖片來源：新傳媒資料庫）
胡諾言 自家花園有胡太親自翻土播種每日打理。（圖片來源：新傳媒資料庫）
自家花園有胡太親自翻土播種每日打理。（圖片來源：新傳媒資料庫）
胡諾言 同唔少電視台藝人一樣，胡仔都愛上長跑又勤健身，自家天台亦被改建成私人健身室隨時有得操。（圖片來源：新傳媒資料庫）
同唔少電視台藝人一樣，胡仔都愛上長跑又勤健身，自家天台亦被改建成私人健身室隨時有得操。（圖片來源：新傳媒資料庫）
胡諾言 仔女房就好似兒童天地一樣。（圖片來源：FB@陳琪）
仔女房就好似兒童天地一樣。（圖片來源：FB@陳琪）
胡諾言 廚房大到影唔晒，有豪宅至有嘅中島設計，仲有雙門大雪櫃。（圖片來源：新傳媒資料庫）
廚房大到影唔晒，有豪宅至有嘅中島設計，仲有雙門大雪櫃。（圖片來源：新傳媒資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：FB@陳琪、IG@jackwu823、IG@chan_kei_june、新傳媒資料庫

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