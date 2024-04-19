胡諾言陳琪細女暴風成長獲網民狂讚愈大愈靚女 但因一對逆天長腿惹誤會
胡諾言11歲細女Jacey 高過爸爸膊頭
陳琪自離巢TVB後轉型做KOL，Facebook粉絲仲多過胡諾言，近日她就在Facebook貼出胡諾言與細女Jacey的合照，透露他們兩父女已飛了去北京參加遊學團，而她則留港照顧大女Jay和細仔Jayden：
「Jacey 北京遊學團開始。。。。
爸爸陪同一起親子體驗中華文化。。。。
媽媽先回家湊囡湊囝。。。
因為屋企仲有兩個麻煩友🤣🤣🤣🤣🤣🤣
感謝學校安排！！！！」
相中年僅11歲、紮住一對孖辮的Jacey樣貌標誌，而且身型修長，身高已高過175cm高爸爸胡諾言的膊頭，並且與身邊的劉校長相差不遠，引來不少網民都誤會了她是胡諾言和陳琪的14歲大女Jay！
網民誤會Jacey係家姐 狂讚愈大愈靚女
網民紛紛勁讚Jacey：「家姐愈來愈靚女」、「星味濃」、「家姐好靚，又斯文」、「似爸爸多啲，好靚女」、「愈大愈靚，星二代」、「家姐愈大愈標緻」、「胡家有女初成長，家姐愈大愈靚」、「個女簡直係你兩個混合體，好靚女吖」等。
陳琪爆細女比家姐更貪靚
其實細女Jacey一向愛打扮，去年曾在影全家福時被發現化了眼妝，比素顏的家姐Jay更搶Fo，而引起網民熱議，對此陳琪笑指Jacey已開始步入少女階段，變得十分貪靚，甘願為了黐假眼捷毛而一早起身，並不斷在家練習。
胡諾言陳琪係隱形「村屋王」 家住西貢全棟村屋
胡諾言與陳琪一家人自住西貢的全棟3層村屋，面積超過2千呎，不但背山面海私隱度高，更有花園有天台，仔女房、學習間、工人房應有盡有唔使爭，居家湊仔上網開live無難度，尤其係抗疫期間，同三個仔女宅在家，胡諾言將天台改裝成私家健身室，陳琪就喺花園種菜種花，真係唔使出街都唔會叫悶！胡諾言更曾透露除了家住的村屋外，胡家在將軍澳區還有三層物業，總市值超過4千萬！
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