胡鴻鈞臉形疑再進化立體 竟然被指撞樣一位韓星？ 胡鴻鈞咁回應
歌手胡鴻鈞（Hubert）近日忽然暴瘦20磅，面形亦變得非常尖瘦，刀削面形惹來再度進化的疑雲，同時他亦被指「新樣貌」撞樣一位韓國男神，不過對於再度被傳變臉，胡鴻鈞不但毫不介意，更直言覺得係好事，還大讚被他撞樣的男神好正！
文：東方新地｜圖：胡鴻鈞IG、TVB娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫
胡鴻鈞 臉形疑再度進化
現年31歲的胡鴻鈞將於今年11月底在九展舉行兩場首次售票演唱會，近日他突然自爆暴瘦20磅，令人揣測是否為情所困，不過事後他解釋是為新戲演拳手而刻意減磅。突然消瘦的同時，胡鴻鈞面形亦變得更加似「刀削面」，引來他外貌再度進化的疑雲。
直認靠樣搵食
胡鴻鈞回答傳媒提問時，直認自己係「靠樣搵食」的偶像派，所以由出世到現在都好注重自己的外貌。而講到有網民指他近日的外貌變得激似韓國男神李棟旭，胡鴻鈞即開心表示自己有睇過韓劇《鬼怪》，大讚男主角之一的李棟旭好正！
曾被指同內地歌手李宇春撞樣 胡鴻鈞自認係顏值擔當
胡鴻鈞曾指粉絲跟他一樣都是「外貌協會」，爆料指粉絲們迷戀他的外貌多於其歌藝，自覺是顏值擔當，不過卻被網民指「鍾意胡鴻夠孝順至真」，以揶揄他出道初時方角大臉，跟現在對比的變化之大令人震驚！
重溫胡鴻鈞跑步變刀削面
胡鴻鈞2010年於無綫歌唱比賽節目《超級巨聲2》奪得亞軍入行，本來賣歌喉唔賣樣嘅佢歌藝有冇進步就唔知，不過個樣就肯定唔同晒！
睇番8年前嘅相，當年胡鴻鈞個髪型遮住一隻眼，大家係咪覺得依家嘅胡鴻鈞靚仔咗好多！
由2010年嘅方形面，進化到今時今日嘅V煞面，被網民戲稱「削骨還父」，同哪吒一樣咁孝順！對此胡生曾經解釋話︰「其實係跑步嘅成果，運動同節食雙管齊下，所以形象有所改變！」