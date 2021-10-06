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胡鴻鈞臉形疑再進化立體 竟然被指撞樣一位韓星？ 胡鴻鈞咁回應

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撰文：東方新地

歌手胡鴻鈞（Hubert）近日忽然暴瘦20磅，面形亦變得非常尖瘦，刀削面形惹來再度進化的疑雲，同時他亦被指「新樣貌」撞樣一位韓國男神，不過對於再度被傳變臉，胡鴻鈞不但毫不介意，更直言覺得係好事，還大讚被他撞樣的男神好正！

文：東方新地｜圖：胡鴻鈞IG、TVB娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫

胡鴻鈞 臉形疑再度進化

現年31歲的胡鴻鈞將於今年11月底在九展舉行兩場首次售票演唱會，近日他突然自爆暴瘦20磅，令人揣測是否為情所困，不過事後他解釋是為新戲演拳手而刻意減磅。突然消瘦的同時，胡鴻鈞面形亦變得更加似「刀削面」，引來他外貌再度進化的疑雲。

胡鴻鈞話在演唱會上將會表演跳舞，為此他近日更秘密練兵，希望屆時的演出不會太虐待大家眼睛。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
胡鴻鈞話在演唱會上將會表演跳舞，為此他近日更秘密練兵，希望屆時的演出不會太虐待大家眼睛。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
有網民質疑胡鴻鈞九展騷收紅館票價，VIP套票要價1,080元，胡鴻鈞覺得係物有所值，因為可以看他綵排及和他合照。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
有網民質疑胡鴻鈞九展騷收紅館票價，VIP套票要價1,080元，胡鴻鈞覺得係物有所值，因為可以看他綵排及和他合照。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
被問到會否邀請緋聞女友蔡思貝到場睇騷，胡鴻鈞大方話會邀請對方，希望對方屆時有時間到場。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
被問到會否邀請緋聞女友蔡思貝到場睇騷，胡鴻鈞大方話會邀請對方，希望對方屆時有時間到場。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

直認靠樣搵食

胡鴻鈞回答傳媒提問時，直認自己係「靠樣搵食」的偶像派，所以由出世到現在都好注重自己的外貌。而講到有網民指他近日的外貌變得激似韓國男神李棟旭，胡鴻鈞即開心表示自己有睇過韓劇《鬼怪》，大讚男主角之一的李棟旭好正！

正版李棟旭係韓國男神。（圖片來源：李棟旭IG）
正版李棟旭係韓國男神。（圖片來源：李棟旭IG）
但有網友直指「新版」胡鴻鈞外貌似足外星人。（圖片來源：胡鴻鈞IG）
對於再度惹來疑似整容的話題，胡鴻鈞笑言不論是對他的外表、歌藝或者工作，只要有討論都是好事，但他的「新樣」卻被網友直指似外星人！（圖片來源：胡鴻鈞IG）
胡鴻鈞突然消瘦20磅，被指為情所困！（圖片來源：胡鴻鈞IG）
胡鴻鈞近日突然消瘦20磅，有傳係因為蔡思貝被有米商人力追，令胡鴻鈞為情所困！（圖片來源：胡鴻鈞IG）
蔡思貝與胡鴻鈞戀情傳足三年，二人關係撲朔迷離。（圖片來源：胡鴻鈞IG）
蔡思貝與胡鴻鈞戀情傳足三年，二人關係撲朔迷離。（圖片來源：胡鴻鈞IG）

曾被指同內地歌手李宇春撞樣 胡鴻鈞自認係顏值擔當

胡鴻鈞曾指粉絲跟他一樣都是「外貌協會」，爆料指粉絲們迷戀他的外貌多於其歌藝，自覺是顏值擔當，不過卻被網民指「鍾意胡鴻夠孝順至真」，以揶揄他出道初時方角大臉，跟現在對比的變化之大令人震驚！

（圖片來源：胡鴻鈞IG）
胡鴻鈞被網民指同內地歌手李宇春撞樣。（圖片來源：胡鴻鈞IG）
胡鴻鈞指粉絲跟佢一樣係外貌協會，自信心十足﹗（圖片來源：胡鴻鈞IG）
胡鴻鈞指粉絲跟佢一樣係外貌協會，自信心十足！（圖片來源：胡鴻鈞IG）

重溫胡鴻鈞跑步變刀削面

胡鴻鈞2010年於無綫歌唱比賽節目《超級巨聲2》奪得亞軍入行，本來賣歌喉唔賣樣嘅佢歌藝有冇進步就唔知，不過個樣就肯定唔同晒！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

睇番8年前嘅相，當年胡鴻鈞個髪型遮住一隻眼，大家係咪覺得依家嘅胡鴻鈞靚仔咗好多！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

由2010年嘅方形面，進化到今時今日嘅V煞面，被網民戲稱「削骨還父」，同哪吒一樣咁孝順！對此胡生曾經解釋話︰「其實係跑步嘅成果，運動同節食雙管齊下，所以形象有所改變！」

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！
方面胡鴻鈞與羅孝勇。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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