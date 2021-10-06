胡鴻鈞臉形疑再進化立體 竟然被指撞樣一位韓星？ 胡鴻鈞咁回應

歌手胡鴻鈞（Hubert）近日忽然暴瘦20磅，面形亦變得非常尖瘦，刀削面形惹來再度進化的疑雲，同時他亦被指「新樣貌」撞樣一位韓國男神，不過對於再度被傳變臉，胡鴻鈞不但毫不介意，更直言覺得係好事，還大讚被他撞樣的男神好正！

文：東方新地｜圖：胡鴻鈞IG、TVB娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫