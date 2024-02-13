胡鴻鈞新年惹官非 涉攜帶過百支加熱煙入境遭海關截查
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33歲歌手胡鴻鈞近日因涉嫌攜帶過量加熱煙回港最終被捕起訴。據悉，胡鴻鈞由廣州花都返回香港的行程中，被海關人員發現其攜帶數量超出法定限制的加熱煙，現正等待上庭。
胡鴻鈞北上賺錢遭遇官非
胡鴻鈞近年來不時北上內地參與各種商業活動。上月，他與陳慧嫻、草蜢及呂方等香港藝人一同出席了在廣州花都舉辦的《花都賀歲金曲》活動。然而，就在他滿載而歸的回程中，海關人員在檢查過程中發現了他攜帶的過百支加熱煙，這一行為在香港屬於違法。
胡鴻鈞回應傳媒 :幫朋友購買
面對媒體的追問，胡鴻鈞坦承自己確實攜帶了這些加熱煙回港，並解釋說這是為了幫朋友購買。他也承認自己對於加熱煙在香港的法律規定認知不足，原以為可以合法攜帶入境，因此才會購買。胡鴻鈞表示，他將吸取這次的教訓，未來絕不會再犯同樣的錯誤。
最高刑罰監禁6個月
胡鴻鈞目前正面臨法律的審判，根據香港法例第371章《吸煙（公眾衛生）條例》，旅客進口另類吸煙產品，包括器具，或其零件及配件，用於該器具以產生氣霧的任何物質，例如加熱煙枝、電子煙油，以及草本煙，即屬違法。一旦違法，最高刑罰是罰款港幣5萬元及監禁6個月。
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圖片來源：IG@hubertwu