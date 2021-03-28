胡鴻鈞搵《造星3》John拍跳舞片 網民驚呼撞樣：胡鴻鈞4sVS胡鴻鈞12pro max
文：東方新地 ｜圖：胡鴻鈞IG、東方新地
31歲的胡鴻鈞2010年參加《超級巨聲》入行，入行時方面型、腮骨凸現成了他的標記，不過樣貌隨住時間同步發展，胡鴻鈞的面型變化最明顯，由方面變成刀削尖面，變化之大被指如「削骨還父」，胡鴻鈎否認有做手腳只表示是瘦身成效及化妝上技巧，自嘲出道十年已進化至12代。
胡鴻鈞一手促成兩台合作
胡鴻鈞最近拍攝新劇《十月初五的月光》中擔演張智霖2.0，首次擔正男一，有人氣有地位自然有say，最近繼吳若若倒戈明撐 ViuTV《全民造星3》後，胡鴻鈞更跨台邀請《造星3》參賽者之一的林躍翰（John）拍跳舞片，胡鴻鈞指踏入新一年，想挑戰自己，故找來有「翻版胡鴻鈞」之稱的John學跳舞，並一起拍跳舞片，被指撞樣，胡鴻鈞留言「其實我先係翻版林躍翰」，又指二人是失散兄弟。
胡鴻鈞面型進化被嘲似iPhone型號不斷更新
胡鴻鈞搵《全民造星3》林躍翰合作引起網民熱話，有討論區更以「最新版胡鴻鈞12 Pro Max發佈會」開帖，網民瘋狂洗版指二人如孖生兄弟，有網民更指林躍翰是未進化前的胡鴻鈞，林的國字口面跟初出道時的胡鴻鈞激似，更以iphone型號來形容二人，指林躍翰是初出道的胡鴻鈞，故是早期型號4s，而胡鴻鈞的最新長相，則是最新型號12 Pro Max，網民洗版留言認同﹗
出道被指與李宇春撞樣
剛出道時的胡鴻鈞腮骨凸出，被指與內地紅歌手李宇春撞樣，剛巧二人同樣三月生日。
胡鴻鈞落九龍城執靚
出名貪靚嘅胡鴻鈞，以削面還父名震樂壇，除咗人貪靚，連部車都一樣要靚。早前換車牌咁小事，都親自同車房職員講完又講，然後人盯人睇住師傅換番個新牌上去裝到靚一靚，終於心滿意足畀錢埋單，臨走前，師傅要求附送集郵，胡鴻鈞亦冇say no，平易近人，呢個態度好抵讚。
雖然戴咗口罩遮咗大半邊面，不過睇吓兩腮，唔難認得出呢位去九龍城整車嘅正是胡鴻鈞本人。
終於大功告成，胡鴻鈞都好識做，除低口罩同車房師傅玩selfie。
胡鴻鈞早前出席《全球華語金曲獎頒獎禮》，佢自爆到澳門先發現冇安排梳頭化妝，惟有借老友吳若希澳門屋企廁所一用，順便黐餐。
跑步變刀削面
胡鴻鈞2010年於《超級巨聲2》奪得亞軍入行，向來賣歌喉唔賣樣嘅佢歌藝有冇進步就唔知，不過個樣就肯定唔同晒！
睇番初出道嘅相，當年佢個髪型遮住一隻眼，大家係咪覺得依家嘅胡鴻鈞靚仔咗好多！
由2010年嘅 1.0方形面，進化到中段時嘅V煞面 6.0，被網民戲稱「削骨還父」，同哪吒一樣咁孝順！對此胡生曾經解釋話︰「其實係跑步嘅成果，運動同節食雙管齊下，所以形象有所改變！」
胡鴻鈞 帶密友做個唱嘉賓
《超級巨聲》出身嘅胡鴻鈞出道後多次為無綫劇集唱主題曲，昨晚喺會展舉辦演唱會，去年佢首洗腦歌《到此一遊》橫掃多個獎項，好似最受歡迎劇集歌曲、微博給力電視劇主題曲、勁歌金曲獎等都畀佢包攬晒。
早排忙完拍攝劇集《救妻同學會》，Hubert就專心搞個唱。每次有男歌手開演唱會總會有歌迷想睇肌肉，Hubert講明唔會除衫騷肌，因為自知自己無嘢好曬。
早前好友許廷鏗同吳業坤開騷都有跳下舞，Hubert就話會加倍努力，坤哥做到嘅嘢畀咗好大信心佢！
《救妻同學會》 28歲胡鴻鈞擔正男一
而大台最新的愛情青春劇《救妻同學會》中，由胡鴻鈞和劉佩玥領銜主演，男主角胡鴻鈞在劇中飾演李恩朗，在聖誕前夕，他的妻子遭到綁架，「聖誕老人」要求他在72小時內把一億找回來，而他的唯一線索，就是與當年住過的青年宿舍有關。
劉佩玥（29歲）飾演趙卓穎（Jill）
《救妻同學會》播出後，網民反應兩極，因為一眾年近30的演員（平均年齡28歲），有人可能覺得佢哋扮青春，不過都有大批網民撐一班新演員，希望大家俾啲機會呢班新面孔喇！李恩朗的老婆，第一集遭到綁架，被犯人以此威脅胡鴻鈞找回一億。在青年宿舍生活時，經常帶著耳機聽歌就是她的特色。
朱智賢（32歲）飾演唐美蘭
李恩朗在大學時期的暗戀對象，之後成為拍檔，一起營救他的老婆。年近32歲的她在劇中的造型，很多時綁住「孖鞭」，一副青春無敵的樣子，好彩智賢本身都keep得唔錯，你又覺得佢襯唔襯到呢個look呢？
黃庭鋒（30歲）飾演張梓健
年有30歲的他曾經在nowTV 主持體育節目，2016年到無線電視，在《萬千星輝賀台慶2018》裡奪取「51萬元大獎」。這是他在無線參與的第二部電視劇，劇中性格比較好色，有一點賤。
黃美棋（29歲）飾演丁嘉敏
她早在1994年就已經加入無線電視，並且在《行運一條龍》中飾演「小芬女」而聞名，之後斷斷續續參與電視劇的拍攝，作為童星出身的她，相信在演技上可以給予很大的期待。在劇中，她是飾演暗戀Sun的叮噹，同時也是青年宿舍的樓主。
譚永浩（31歲）飾演徐嘉偉
他在2004年被星探發掘，之後出演青春偶像劇《赤沙印記@四葉草.2》，飾演梁志平而為人熟悉。現在年過30歲，再次參與青春劇，究竟還能不能展現出當年得青春呢？這次他飾演Pat Pat，與胡彩芝不打不相識，最後成為男女朋友。
劉溫馨（28歲）飾演胡彩芝
她曾經參與2013年香港小姐競選，並且成為大熱人選之一，在決賽中成為最上鏡小姐，雖然最後的名次只有第四，但是她的不斷努力，為她帶來《愛回家》的固定角色Amy。這次飾演的胡彩芝是一名腐女，看到男男互動會感到心動，之後與Pat Pat 成為男女朋友。
伍富橋（24歲）飾演梁曉揚 （Sun）
成年之後成為商業罪案調查科的探員，從大學開始就已經全身肌肉，還懂得震波，被丁嘉敏暗戀。他與李恩朗有著一種亦敵亦友的關係，宿舍生活（第一集）還是正常朋友，但成年後卻不信任李恩朗。他的真實年齡在劇中是最貼近青春。
不過，都有網民話其實近年已經好少有新面孔拍劇，應該俾啲支持，同埋有好多演員都挨咗咁多年，好應該俾啲機會佢哋呀！
預告片：