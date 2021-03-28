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胡鴻鈞搵《造星3》John拍跳舞片 網民驚呼撞樣：胡鴻鈞4sVS胡鴻鈞12pro max

東方新地 - 娛聞

胡鴻鈞早前「跨台」邀請 ViuTV《全民造星3》十強止步、有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John) 拍跳舞片，引來網民熱話，不但是因倒戈撐友台之舉被指大膽，網民指方面型的John跟初出道時胡鴻鈞如餅印，多年來被指面型不斷進化的胡鴻鈞，曾自嘲進化至12代，網民笑指二人iPhone型號來形容二人是「胡鴻鈞4sVS胡鴻鈞12Pro Max」。

文：東方新地 ｜圖：胡鴻鈞IG、東方新地

31歲的胡鴻鈞2010年參加《超級巨聲》入行，入行時方面型、腮骨凸現成了他的標記，不過樣貌隨住時間同步發展，胡鴻鈞的面型變化最明顯，由方面變成刀削尖面，變化之大被指如「削骨還父」，胡鴻鈎否認有做手腳只表示是瘦身成效及化妝上技巧，自嘲出道十年已進化至12代。

30歲的胡鴻鈞搵《全民造星3》林躍翰一起拍跳舞片，二人被指撞樣似失散兄弟。
31歲的胡鴻鈞搵《全民造星3》林躍翰一起拍跳舞片，二人被指撞樣似失散兄弟。

胡鴻鈞一手促成兩台合作

胡鴻鈞最近拍攝新劇《十月初五的月光》中擔演張智霖2.0，首次擔正男一，有人氣有地位自然有say，最近繼吳若若倒戈明撐 ViuTV《全民造星3》後，胡鴻鈞更跨台邀請《造星3》參賽者之一的林躍翰（John）拍跳舞片，胡鴻鈞指踏入新一年，想挑戰自己，故找來有「翻版胡鴻鈞」之稱的John學跳舞，並一起拍跳舞片，被指撞樣，胡鴻鈞留言「其實我先係翻版林躍翰」，又指二人是失散兄弟。

髮型、妝容、樣貌及打扮都似到十足，唯一不同是面型。
髮型、妝容、樣貌及打扮都似到十足，唯一不同是面型。
兩個胡鴻鈞呀﹗
兩個胡鴻鈞呀﹗

胡鴻鈞面型進化被嘲似iPhone型號不斷更新

胡鴻鈞搵《全民造星3》林躍翰合作引起網民熱話，有討論區更以「最新版胡鴻鈞12 Pro Max發佈會」開帖，網民瘋狂洗版指二人如孖生兄弟，有網民更指林躍翰是未進化前的胡鴻鈞，林的國字口面跟初出道時的胡鴻鈞激似，更以iphone型號來形容二人，指林躍翰是初出道的胡鴻鈞，故是早期型號4s，而胡鴻鈞的最新長相，則是最新型號12 Pro Max，網民洗版留言認同﹗

有討論區以「最新版胡鴻鈞12 Pro Max發佈會」開帖，在網上引起熱話。
有討論區以「最新版胡鴻鈞12 Pro Max發佈會」開帖，在網上引起熱話。
網民以iPhone型號來揶揄胡鴻鈞的面型多年進化，更指「失散兄弟」林躍翰是4s型號，胡鴻鈞則是12 Pro Max。
網民以iPhone型號來揶揄胡鴻鈞的面型多年進化，更指「失散兄弟」林躍翰是4s型號，胡鴻鈞則是12 Pro Max。
連詩雅也留言指二人是孖生兄弟，胡鴻鈞回覆是失散兄弟。
連詩雅也留言指二人是孖生兄弟，胡鴻鈞回覆是失散兄弟。
John留言多謝胡鴻鈞的合作機會，胡鴻鈞亦回覆叫佢加油，有網民抵死留言問其實係咪自問自答﹗
John留言多謝胡鴻鈞的合作機會，胡鴻鈞亦回覆叫佢加油，有網民抵死留言問其實係咪自問自答﹗
不少網民對胡鴻鈞跨台撐《全民造星3 》感到很驚訝﹗
不少網民對胡鴻鈞跨台撐《全民造星3 》感到很驚訝﹗

胡鴻鈞搵《造星3》John拍跳舞片 網民驚呼撞樣：胡鴻鈞4sVS胡鴻鈞12pro max

出道被指與李宇春撞樣

剛出道時的胡鴻鈞腮骨凸出，被指與內地紅歌手李宇春撞樣，剛巧二人同樣三月生日。

37歲的李宇春，打扮中性，與胡鴻鈞撞晒樣。
37歲的李宇春，打扮中性，與胡鴻鈞撞晒樣。
李宇春微博
李宇春微博

胡鴻鈞落九龍城執靚

出名貪靚嘅胡鴻鈞，以削面還父名震樂壇，除咗人貪靚，連部車都一樣要靚。早前換車牌咁小事，都親自同車房職員講完又講，然後人盯人睇住師傅換番個新牌上去裝到靚一靚，終於心滿意足畀錢埋單，臨走前，師傅要求附送集郵，胡鴻鈞亦冇say no，平易近人，呢個態度好抵讚。
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雖然戴咗口罩遮咗大半邊面，不過睇吓兩腮，唔難認得出呢位去九龍城整車嘅正是胡鴻鈞本人。

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胡鴻鈞愛車愛到出晒面，整車牌咁少事都全程睇到實，人盯人保證師傅做完牌又裝到靚一靚。

早前開始年尾頒獎禮旺季，忙到甩轆，整個車牌幾個字時間，胡鴻鈞都不停聽電話回短訊。

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終於大功告成，胡鴻鈞都好識做，除低口罩同車房師傅玩selfie。

胡鴻鈞早前出席《全球華語金曲獎頒獎禮》，佢自爆到澳門先發現冇安排梳頭化妝，惟有借老友吳若希澳門屋企廁所一用，順便黐餐。

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跑步變刀削面

胡鴻鈞2010年於《超級巨聲2》奪得亞軍入行，向來賣歌喉唔賣樣嘅佢歌藝有冇進步就唔知，不過個樣就肯定唔同晒！

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睇番初出道嘅相，當年佢個髪型遮住一隻眼，大家係咪覺得依家嘅胡鴻鈞靚仔咗好多！

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由2010年嘅 1.0方形面，進化到中段時嘅V煞面 6.0，被網民戲稱「削骨還父」，同哪吒一樣咁孝順！對此胡生曾經解釋話︰「其實係跑步嘅成果，運動同節食雙管齊下，所以形象有所改變！」

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變靚左，同許廷鏗感情愈來愈深厚，不過其後因蔡思貝而令二人疏遠。
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初出道時唔算肥，腮骨凸出，後來變刀削面的胡鴻鈞卻指因修身有助瘦面所致，理由牽強。

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網民也不信他指跑步令臉型變瘦變尖的解釋。

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有網民就留言話如果跑步瘦到面，呢個世界就冇大面Bella(林穎彤) 啦！

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Bella近年塊招牌包包面又好似真係尖咗喎！邊個敢講跑步冇用？

胡鴻鈞 帶密友做個唱嘉賓

《超級巨聲》出身嘅胡鴻鈞出道後多次為無綫劇集唱主題曲，昨晚喺會展舉辦演唱會，去年佢首洗腦歌《到此一遊》橫掃多個獎項，好似最受歡迎劇集歌曲、微博給力電視劇主題曲、勁歌金曲獎等都畀佢包攬晒。

去年胡鴻鈞在大熱劇集《降魔的》，劇中演精靈「石敢當」一角，又唱埋插曲同主題曲《到此一遊》、《到此一遊》，人氣急升。

個唱

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早排忙完拍攝劇集《救妻同學會》，Hubert就專心搞個唱。每次有男歌手開演唱會總會有歌迷想睇肌肉，Hubert講明唔會除衫騷肌，因為自知自己無嘢好曬。

早前好友許廷鏗同吳業坤開騷都有跳下舞，Hubert就話會加倍努力，坤哥做到嘅嘢畀咗好大信心佢！

《救妻同學會》 28歲胡鴻鈞擔正男一

而大台最新的愛情青春劇《救妻同學會》中，由胡鴻鈞和劉佩玥領銜主演，男主角胡鴻鈞在劇中飾演李恩朗，在聖誕前夕，他的妻子遭到綁架，「聖誕老人」要求他在72小時內把一億找回來，而他的唯一線索，就是與當年住過的青年宿舍有關。

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劇集加入平行時空的元素，主角的72小時救妻故事和一群年輕人在青年宿舍的生活互相交錯。

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劉佩玥（29歲）飾演趙卓穎（Jill）

《救妻同學會》播出後，網民反應兩極，因為一眾年近30的演員（平均年齡28歲），有人可能覺得佢哋扮青春，不過都有大批網民撐一班新演員，希望大家俾啲機會呢班新面孔喇！李恩朗的老婆，第一集遭到綁架，被犯人以此威脅胡鴻鈞找回一億。在青年宿舍生活時，經常帶著耳機聽歌就是她的特色。

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朱智賢（32歲）飾演唐美蘭

李恩朗在大學時期的暗戀對象，之後成為拍檔，一起營救他的老婆。年近32歲的她在劇中的造型，很多時綁住「孖鞭」，一副青春無敵的樣子，好彩智賢本身都keep得唔錯，你又覺得佢襯唔襯到呢個look呢？

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黃庭鋒（30歲）飾演張梓健

年有30歲的他曾經在nowTV 主持體育節目，2016年到無線電視，在《萬千星輝賀台慶2018》裡奪取「51萬元大獎」。是他在無線參與的第二部電視劇，劇中性格比較好色，有一點賤。

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黃美棋（29歲）飾演丁嘉敏

她早在1994年就已經加入無線電視，並且在《行運一條龍》中飾演「小芬女」而聞名，之後斷斷續續參與電視劇的拍攝，作為童星出身的她，相信在演技上可以給予很大的期待。在劇中，她是飾演暗戀Sun的叮噹，同時也是青年宿舍的樓主。

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美棋外型細細粒，其實都完全睇唔出佢已經年近30歲，都幾青春！

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譚永浩（31歲）飾演徐嘉偉

他在2004年被星探發掘，之後出演青春偶像劇《赤沙印記@四葉草.2》，飾演梁志平而為人熟悉。現在年過30歲，再次參與青春劇，究竟還能不能展現出當年得青春呢？這次他飾演Pat Pat，與胡彩芝不打不相識，最後成為男女朋友。

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李任燊（29歲）飾演羅諾信

他曾經在電影《沙漏愛情》（2015）和《藍天白雲》（2018）中擔任男主角，更是有著理大男神的稱號。這次在劇中飾演Jason ，是一名過於謹守規則的律師。

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劉溫馨（28歲）飾演胡彩芝

她曾經參與2013年香港小姐競選，並且成為大熱人選之一，在決賽中成為最上鏡小姐，雖然最後的名次只有第四，但是她的不斷努力，為她帶來《愛回家》的固定角色Amy。這次飾演的胡彩芝是一名腐女，看到男男互動會感到心動，之後與Pat Pat 成為男女朋友。

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簡淑兒（29歲）飾演余鳳婉

在劇中飾演的是婉婉，擁有一副迷人的身材，清純的外表，但是另一面則是向她人販毒。在第一集中，她的行為更讓眾人誤以為同房的唐美蘭是「Hall 雞」。

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蔚雨芯（25歲）飾演方少娜（神婆）

大家對她的熟悉，應該是在她拍攝J2的旅遊節目《去吧！墨西哥》期間與魔鬼魚大膽暢遊，而她傑出的身材更被坊間稱為「魔鬼胸」。

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伍富橋（24歲）飾演梁曉揚 （Sun）

成年之後成為商業罪案調查科的探員，從大學開始就已經全身肌肉，還懂得震波，被丁嘉敏暗戀。他與李恩朗有著一種亦敵亦友的關係，宿舍生活（第一集）還是正常朋友，但成年後卻不信任李恩朗。他的真實年齡在劇中是最貼近青春。

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有些網民就直批，一個不青春的陣容做青春劇，大嘆頂唔順！

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不過，都有網民話其實近年已經好少有新面孔拍劇，應該俾啲支持，同埋有好多演員都挨咗咁多年，好應該俾啲機會佢哋呀！

預告片：

 

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