胡鴻鈞搵《造星3》John拍跳舞片 網民驚呼撞樣：胡鴻鈞4sVS胡鴻鈞12pro max

胡鴻鈞早前「跨台」邀請 ViuTV《全民造星3》十強止步、有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John) 拍跳舞片，引來網民熱話，不但是因倒戈撐友台之舉被指大膽，網民指方面型的John跟初出道時胡鴻鈞如餅印，多年來被指面型不斷進化的胡鴻鈞，曾自嘲進化至12代，網民笑指二人iPhone型號來形容二人是「胡鴻鈞4sVS胡鴻鈞12Pro Max」。

文：東方新地 ｜圖：胡鴻鈞IG、東方新地