1f7273d4-de2a-4b45-9489-ef9dc2c59bb5

胡鴻鈞爆粉絲迷戀其外貌多於歌藝 網民更正：鍾意你夠孝順，冇乜人做到XXXX！

東方新地 - 娛聞

胡鴻鈞日前到電台為新歌宣傳，他指粉絲跟他一樣都是「外貌協會」，爆料指粉絲們迷戀他的外貌多於其歌藝，自覺顏值擔當，不過卻被網民指「鍾意胡鴻夠孝順至真」，以揶揄他出道初時方角大臉，跟現在對比的變化之大令人震驚﹗
文：東方新地｜圖：胡鴻鈞IG

胡鴻鈞(Hubert)為宣傳新歌《整親》到電台做訪問，他指新歌點擊率超過一百萬，早前開Live以答謝歌迷。胡鴻鈞指在直播期間，發現粉絲喜歡他原來並非歌藝：「大部分粉絲鍾意我係因為我個樣，佢哋同我一樣係外貌協會會員，我仲係永遠榮譽會員㖭﹗」胡鴻鈞對粉絲讚賞其外貌相當受落，更為粉絲平反指此舉絕非膚淺﹗胡鴻鈞又指有一名兩歲小粉絲，追隨了他數年，現在大約5、6歲，證明自己粉絲層夠廣﹗

（圖片來源：胡鴻鈞IG）
胡鴻鈞被網民指同內地歌手李宇春撞樣﹗（圖片來源：胡鴻鈞IG）

胡鴻鈞自認顏值擔當，有網民卻留言「削骨前都有顏值？」、「哪來的自信？」、「參加完《造美人》咩？」、「胡鴻鈞嘅優點係夠孝順，冇乜人做到削骨還父﹗」、「削骨還父真係冇人能及﹗」。

網民：唔係外貌協會係盲人協會至真

胡鴻鈞爆粉絲迷戀其外貌多於歌藝 網民更正：鍾意你夠孝順﹗

網民：鍾意你嘅孝心，將自己啲骨還畀父親

胡鴻鈞爆粉絲迷戀其外貌多於歌藝 網民更正：鍾意你夠孝順﹗

胡鴻鈞指粉絲跟佢一樣係外貌協會，自信心十足﹗（圖片來源：胡鴻鈞IG）
胡鴻鈞指粉絲跟佢一樣係外貌協會，自信心十足﹗（圖片來源：胡鴻鈞IG）

網民：我細個睇方塊酥廣告就好鍾意胡鴻鈞

胡鴻鈞爆粉絲迷戀其外貌多於歌藝 網民更正：鍾意你夠孝順﹗

網民：削骨前都高顏值？

胡鴻鈞爆粉絲迷戀其外貌多於歌藝 網民更正：鍾意你夠孝順﹗
同時亦有網民指一直留在無綫的胡鴻鈞變得如井底蛙，更將胡鴻鈞與同是《巨聲》出身的許廷鏗比較，指許廷鏗離開大台後，眼界開闊了，不似得胡鴻鈞「自我感覺良好」，指他一直留在大台只會不停唱劇集主題曲，永遠搣唔走陣無綫味﹗又指因為許廷鏗當年不肯妥協拍劇，離開大台，歌手形象鮮明﹗

有網民用許廷鏗同胡鴻鈞作比較，指幸好許廷鏗選擇離開大台，不然會像胡鴻鈞般變井底之蛙﹗（圖片來源：許廷鏗IG）
有網民用許廷鏗同胡鴻鈞作比較，指幸好許廷鏗選擇離開大台，不然會像胡鴻鈞般變井底之蛙﹗（圖片來源：許廷鏗IG）

胡鴻鈞《超級巨星2》出道11年

胡鴻鈞（Hubert）喺2010年參加無綫歌唱比賽節目《超級巨星2》出道，簽約星夢後發展平平，人氣未及同公司的許廷鏗、鄭俊弘，直至2017年他參演劇集《降魔的》飾演石精靈「石敢當」而人氣急升，連帶他唱的主題曲《到此一遊》爆紅，在樂壇頒奬禮上奪得多個奬項。及後胡鴻鈞卻因被傳態度囂張，自誇勁過林峯，因而遭公司雪藏。直至2020年5月續集《降魔的2.0》開播，主題曲《十字路口》和插曲《凡人不懂愛》都由胡鴻鈞包辦，正式解凍！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！
胡鴻鈞同許廷鏗曾經好老友，近年自從蔡思貝出現，友情不再﹗（圖片來源：胡鴻鈞IG）

胡鴻鈞跑步變刀削面

胡鴻鈞2010年於《超級巨聲2》奪得亞軍入行，向來賣歌喉唔賣樣嘅佢歌藝有冇進步就唔知，不過個樣就肯定唔同晒！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！

睇番8年前嘅相，當年佢個髪型遮住一隻眼，大家係咪覺得依家嘅胡鴻鈞靚仔咗好多！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！

由2010年嘅 1.0方形面，進化到今時今日嘅V煞面 6.0，被網民戲稱「削骨還父」，同哪吒一樣咁孝順！對此胡生曾經解釋話︰「其實係跑步嘅成果，運動同節食雙管齊下，所以形象有所改變！」

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！
方面胡鴻鈞與羅孝勇。（圖片來源：東方新地）

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！

有網民就留言話如果跑步瘦到面，呢個世界就冇大面Bella(林穎彤) 啦！

《降魔的2.0》胡鴻鈞傳囂爆2020終獲星夢「解凍」 網民：睇嚟已經削骨求饒！
Bella近年塊招牌包包面又好似真係尖咗喎！邊個敢講跑步冇用？

讀者留言

熱門文章

 