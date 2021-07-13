胡鴻鈞爆粉絲迷戀其外貌多於歌藝 網民更正：鍾意你夠孝順，冇乜人做到XXXX！
胡鴻鈞日前到電台為新歌宣傳，他指粉絲跟他一樣都是「外貌協會」，爆料指粉絲們迷戀他的外貌多於其歌藝，自覺顏值擔當，不過卻被網民指「鍾意胡鴻夠孝順至真」，以揶揄他出道初時方角大臉，跟現在對比的變化之大令人震驚﹗
文：東方新地｜圖：胡鴻鈞IG
文：東方新地｜圖：胡鴻鈞IG
胡鴻鈞(Hubert)為宣傳新歌《整親》到電台做訪問，他指新歌點擊率超過一百萬，早前開Live以答謝歌迷。胡鴻鈞指在直播期間，發現粉絲喜歡他原來並非歌藝：「大部分粉絲鍾意我係因為我個樣，佢哋同我一樣係外貌協會會員，我仲係永遠榮譽會員㖭﹗」胡鴻鈞對粉絲讚賞其外貌相當受落，更為粉絲平反指此舉絕非膚淺﹗胡鴻鈞又指有一名兩歲小粉絲，追隨了他數年，現在大約5、6歲，證明自己粉絲層夠廣﹗
胡鴻鈞自認顏值擔當，有網民卻留言「削骨前都有顏值？」、「哪來的自信？」、「參加完《造美人》咩？」、「胡鴻鈞嘅優點係夠孝順，冇乜人做到削骨還父﹗」、「削骨還父真係冇人能及﹗」。
網民：削骨前都高顏值？
同時亦有網民指一直留在無綫的胡鴻鈞變得如井底蛙，更將胡鴻鈞與同是《巨聲》出身的許廷鏗比較，指許廷鏗離開大台後，眼界開闊了，不似得胡鴻鈞「自我感覺良好」，指他一直留在大台只會不停唱劇集主題曲，永遠搣唔走陣無綫味﹗又指因為許廷鏗當年不肯妥協拍劇，離開大台，歌手形象鮮明﹗
胡鴻鈞《超級巨星2》出道11年
胡鴻鈞（Hubert）喺2010年參加無綫歌唱比賽節目《超級巨星2》出道，簽約星夢後發展平平，人氣未及同公司的許廷鏗、鄭俊弘，直至2017年他參演劇集《降魔的》飾演石精靈「石敢當」而人氣急升，連帶他唱的主題曲《到此一遊》爆紅，在樂壇頒奬禮上奪得多個奬項。及後胡鴻鈞卻因被傳態度囂張，自誇勁過林峯，因而遭公司雪藏。直至2020年5月續集《降魔的2.0》開播，主題曲《十字路口》和插曲《凡人不懂愛》都由胡鴻鈞包辦，正式解凍！
胡鴻鈞跑步變刀削面
胡鴻鈞2010年於《超級巨聲2》奪得亞軍入行，向來賣歌喉唔賣樣嘅佢歌藝有冇進步就唔知，不過個樣就肯定唔同晒！
有網民就留言話如果跑步瘦到面，呢個世界就冇大面Bella(林穎彤) 啦！