胡鴻鈞爆粉絲迷戀其外貌多於歌藝 網民更正：鍾意你夠孝順，冇乜人做到XXXX！

胡鴻鈞日前到電台為新歌宣傳，他指粉絲跟他一樣都是「外貌協會」，爆料指粉絲們迷戀他的外貌多於其歌藝，自覺顏值擔當，不過卻被網民指「鍾意胡鴻夠孝順至真」，以揶揄他出道初時方角大臉，跟現在對比的變化之大令人震驚﹗

文：東方新地｜圖：胡鴻鈞IG