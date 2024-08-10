「胸狠結他手」科大女神爆紅勁吸Like自爆做過最大膽嘅事
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IG上向來不乏美女曬美照派福利。日前就有一名外貌清純、身材又好的「低音結他手」成功彈出。不但每次更新IG都超級吸Like，更有網民發現原來此位女神由中學時期就已經超受網民喜愛。
「胸狠結他手」Evelyn爆紅勁吸Like
近日IG女神Evelyn在IG成功彈出，吸引到一班網民的關注。女神Evelyn除了外貌清純身材好之外，原來亦非常熱愛音樂，平時更與4位男成員夾Band。不過Evelyn就少有在IG上傳夾Band的片段，反而就經常上傳美照大派福利，成功掌控流量密碼！
科大女神夾Band 中學時期已經超出名
身材姣好的Evelyn，原來早在中學時期在IG發美圖派福利，深受一班網民的喜愛。Evelyn除了樣靚身材好之餘，讀書亦非常厲害，入讀香港科技大學，現時為Year 2學生。Evelyn早前在接受訪問時指小時候一直都是彈鋼琴，因為熱愛音樂，所以挑戰自己去學Bass，從中找到自我，並期待能夠早日寫到一首屬於自己的歌。
自爆做過最大膽嘅事
Evelyn在訪問中更大爆自己做過最大膽的事。Evelyn指從小都非常細膽，就連在家人面前唱歌唱K都唔敢，但Evelyn宜家可以在酒吧或街頭Busking，就連到商場或舞台上表演唱歌都不會手震，越來越大膽。
圖片來源：IG@hiuchinngg__