9ccb11b2-5b51-4fe8-881a-e27aaf3ee8c3

膠戰 S2｜劉沛蘅Hillary被欽點水著派福利 全是幕後團隊自肥企画

最新娛聞
撰文：東方新地

《膠戰》6膠中被封為「索膠」的30歲劉沛蘅Hillary是模界出身，入行時有「翻版薛凱琪」之稱，在節目中不時獲優待加花花及心心特效，在遊輪一集中更被欽點以水著示人大派福利，在長達五分鐘的片段中，Hillary每一個鏡頭都加上特效，原來一切安排都是幕後團隊的自肥企画 ﹗

文：東方新地｜圖：《膠戰 S2》截圖、[email protected]

劉沛蘅Hillary在《膠戰》中成為6膠之一，原來是人夫監製的私心之選，點名要揀無主持經驗的Hillary在其中﹗而每次玩遊戲，靚女永遠有著數，大家都唔忍心糟質Hillary，屢獲優待﹗嚟到《膠戰 S2》Hillary當然繼續成為顏值擔當，在遊輪一集最能突顯特別地位，冧盡幕後團隊男性工作人員，在長達5分鐘的fan cam片段中，幾乎每個畫面都加上花花和心心少女夢幻特效， Hillary更以白色水著出鏡，慢鏡、大頭、close up長腿應有盡有﹗

Hillary以低胸白色水著出鏡，近鏡對準心口，冇問題，對自己身材充滿信心﹗（圖片來源：《膠戰 S2》截圖）
Hillary以低胸白色水著出鏡，近鏡對準心口，冇問題，對自己身材充滿信心﹗（圖片來源：《膠戰 S2》截圖）
慢鏡上水逐格睇，滿足觀眾背後，原來是滿足幕後團隊﹗（圖片來源：《膠戰 S2》截圖）
慢鏡上水逐格睇，滿足觀眾背後，原來是滿足幕後團隊﹗（圖片來源：《膠戰 S2》截圖）
close up白滑長腿﹗（圖片來源：《膠戰 S2》截圖））
close up白滑長腿﹗（圖片來源：《膠戰 S2》截圖））

冧盡《膠戰》幕後

劉沛蘅Hillary在遊輪一集，不但有爺爺岑珈其為她影寫真，玩遊戲搶毛巾時，又獲Jeffrey讓賽，幕後團隊又爭住要佢張簽名相﹗Hillary雖然被安排首次以水著在電視機前出現，但模特兒出身的Hillary完全接受呢份差使，並挑選了最蝦人著的白色一件頭泳衣出鏡﹗Hillary其後亦有在社交網分享當日水著靚相，並感謝團隊的付出：「兩日的郵輪拍攝太開心，有藍天白雲，有夕陽,，有大海,，有美食，有機會畀我哋遠離一下城市 (電話收唔到😜)真係好似去咗度假咁﹗但就再一次辛苦膠戰團隊🙏🏻大家睇到我哋玩得好開心好盡興，其實每一次拍攝前團隊都有好多好多準備功夫，今次要摺咁多毛巾,，要set咁大個場，700條毛巾真係唔係講笑，Respect你哋次次都咁落力咁認真﹗」

Hillary拍攝當日影了不少美照﹗（圖片來源：IG@hillarylau ）
Hillary拍攝當日影了不少美照﹗（圖片來源：[email protected]
Hillary被欽點水著示人，模特兒出身的佢一啲都唔介意﹗（圖片來源：IG@hillarylau ）
Hillary被欽點水著示人，模特兒出身的佢一啲都唔介意﹗（圖片來源：[email protected]
膠戰 S2｜劉沛蘅Hillary被欽點水著派福利 全是幕後團隊自肥企画
Hillary和Jeffrey在《膠戰》成為顏值擔當﹗（圖片來源：[email protected]

相關文章：

劉沛蘅 熊黛林師妹

劉沛蘅（Hillary）八年主持ViuTV全新遊戲節目《膠戰》，之前曾主持香港開電視節目《美少女日本民宿》，已大受網民讚賞，原來她入行已十多年，曾被封為「翻版薛凱琪」，更是熊黛林和Angelababy的同公司的小師妹！現年30歲的劉沛蘅自2008年入行做模特兒，與 Angelababy、熊黛林、廖碧兒等屬同一模特兒公司旗下。去年主持ViuTV全新遊戲節目《膠戰》，其他主持包括呂爵安、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌及黃正宜組成6膠，在節目中大玩遊戲，Hillary從此入屋﹗

圖片來源：節目截圖。
圖片來源：節目截圖。

劉沛蘅被封為「 模界薛凱琪」 介紹日本民宿大受好評

劉沛蘅是模特兒出身，被模界封為「 模界薛凱琪 」，曾與狄以達拍拖四年，到2014年分手。劉沛蘅曾拍過微電影，還參演過電影 《蝕日風暴》 、 《十二金鴨》 及 《八個女人一台戲》 ，其中 《八》 的角色更是她經過試鏡取得，她表示：「做完之後我真係好有滿足感，殺青嘅時候導演仲話我做得好，真係好開心！」

《膠戰》劉沛蘅入行12年童顏阻戲路 Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」
有翻版薛凱琪之稱﹗（圖片來源：[email protected]
Hillary任全職模特兒時做過內衣代言﹗（圖片來源：IG@hillarylau）
Hillary任全職模特兒時做過內衣代言﹗（圖片來源：[email protected]
大晒S身材﹗（圖片來源：IG@hillarylau）
大晒S身材﹗（圖片來源：[email protected]
劉沛蘅福利小背心
劉沛蘅福利小背心（圖片來源：[email protected]
劉沛蘅在《 美少女日本民宿 》中介紹橫濱、川越市等日本不同地方的民宿，大受好評。
劉沛蘅在《 美少女日本民宿 》中介紹橫濱、川越市等日本不同地方的民宿，大受好評。
劉沛蘅去年曾在 ViuTV 劇集《 詭探前傳 》飾演「 珠女 」一角，與前輩鄭少秋和陶大宇合作，今年她亦有份演出另一套 ViuTV 劇《 地產仔 》。
劉沛蘅曾在 ViuTV 劇集《 詭探前傳 》飾演「 珠女 」一角，與前輩鄭少秋和陶大宇合作，今年她亦有份演出另一套 ViuTV 劇《 地產仔 》。
劉沛蘅去年曾飛到日本山形縣，擔任洪卓立歌曲〈數寄屋橋次郎 〉的 MV 女主角。
劉沛蘅之前曾飛到日本山形縣，擔任洪卓立歌曲〈數寄屋橋次郎 〉的 MV 女主角。
劉沛蘅直言希望嘗試演出更多類型的角色：「 最想做紀律部隊，因為現實生活中冇機會嘗試，希望喺演戲時可以體驗吓！」
劉沛蘅直言希望嘗試演出更多類型的角色：「 最想做紀律部隊，因為現實生活中冇機會嘗試，希望喺演戲時可以體驗吓！」

外表夠sweet被封「翻版薛凱琪」

劉沛蘅笑言自己的賣點是擁有一張Baby face，以及比較真性情和大癲大肺，但她亦直言甜美的面孔成為了她演戲的障礙：「外表畀人嘅第一印象影響深遠，試過有幾次試鏡都因為我個樣畀人感覺太甜太幸福，唔適合個角色而冇被取錄。」

劉沛蘅自爆曾在街上被人誤認為薛凱琪而要求合照，但她笑言一直以來都不覺得自己像薛凱琪。
劉沛蘅自爆曾在街上被人誤認為薛凱琪而要求合照，但她笑言一直以來都不覺得自己像薛凱琪。

Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路

搣甩「狄易達前女友」標籤、水著大解放

Hillary還是模特兒的年代，曾以狄易達（2017年改名狄以達）「正印女友」身份出現於娛樂版，二人關係長達五年，2010年到2011年屬「地下情」，去到11年因為狄易達被指撻着33C師妹蔚雨芯（Rainky），劉沛蘅於網上發表愛的宣言：「因為愛，明知不是事實也會不高興……」當時狄易達亦公開留言：「因為你，我知道愛。」戀情更因緋聞而浮面，但最終在2014年9月正式對外宣布分手，期後劉沛蘅較多嘗試不同造型，也有更多福利照派街收兵：

Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
（圖片來源：[email protected]
Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
（圖片來源：[email protected]
Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
（圖片來源：[email protected]
偶爾也會在IG派派福利。
偶爾也會在IG派派福利。（圖片來源：[email protected]
Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
（圖片來源：[email protected]
Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
（圖片來源：[email protected]
Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
（圖片來源：[email protected]
Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
（圖片來源：[email protected]
Angelababy小師妹被封「翻版薛凱琪」 28歲劉沛蘅入行12年童顏阻戲路
6月8日生日的劉沛蘅，今年即將踏入29歲。（圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 