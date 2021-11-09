膠戰 S2｜劉沛蘅Hillary被欽點水著派福利 全是幕後團隊自肥企画
文：東方新地｜圖：《膠戰 S2》截圖、[email protected]
劉沛蘅Hillary在《膠戰》中成為6膠之一，原來是人夫監製的私心之選，點名要揀無主持經驗的Hillary在其中﹗而每次玩遊戲，靚女永遠有著數，大家都唔忍心糟質Hillary，屢獲優待﹗嚟到《膠戰 S2》Hillary當然繼續成為顏值擔當，在遊輪一集最能突顯特別地位，冧盡幕後團隊男性工作人員，在長達5分鐘的fan cam片段中，幾乎每個畫面都加上花花和心心少女夢幻特效， Hillary更以白色水著出鏡，慢鏡、大頭、close up長腿應有盡有﹗
冧盡《膠戰》幕後
劉沛蘅Hillary在遊輪一集，不但有爺爺岑珈其為她影寫真，玩遊戲搶毛巾時，又獲Jeffrey讓賽，幕後團隊又爭住要佢張簽名相﹗Hillary雖然被安排首次以水著在電視機前出現，但模特兒出身的Hillary完全接受呢份差使，並挑選了最蝦人著的白色一件頭泳衣出鏡﹗Hillary其後亦有在社交網分享當日水著靚相，並感謝團隊的付出：「兩日的郵輪拍攝太開心，有藍天白雲，有夕陽,，有大海,，有美食，有機會畀我哋遠離一下城市 (電話收唔到😜)真係好似去咗度假咁﹗但就再一次辛苦膠戰團隊🙏🏻大家睇到我哋玩得好開心好盡興，其實每一次拍攝前團隊都有好多好多準備功夫，今次要摺咁多毛巾,，要set咁大個場，700條毛巾真係唔係講笑，Respect你哋次次都咁落力咁認真﹗」
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劉沛蘅 熊黛林師妹
劉沛蘅（Hillary）八年主持ViuTV全新遊戲節目《膠戰》，之前曾主持香港開電視節目《美少女日本民宿》，已大受網民讚賞，原來她入行已十多年，曾被封為「翻版薛凱琪」，更是熊黛林和Angelababy的同公司的小師妹！現年30歲的劉沛蘅自2008年入行做模特兒，與 Angelababy、熊黛林、廖碧兒等屬同一模特兒公司旗下。去年主持ViuTV全新遊戲節目《膠戰》，其他主持包括呂爵安、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌及黃正宜組成6膠，在節目中大玩遊戲，Hillary從此入屋﹗
劉沛蘅被封為「 模界薛凱琪」 介紹日本民宿大受好評
劉沛蘅是模特兒出身，被模界封為「 模界薛凱琪 」，曾與狄以達拍拖四年，到2014年分手。劉沛蘅曾拍過微電影，還參演過電影 《蝕日風暴》 、 《十二金鴨》 及 《八個女人一台戲》 ，其中 《八》 的角色更是她經過試鏡取得，她表示：「做完之後我真係好有滿足感，殺青嘅時候導演仲話我做得好，真係好開心！」
外表夠sweet被封「翻版薛凱琪」
劉沛蘅笑言自己的賣點是擁有一張Baby face，以及比較真性情和大癲大肺，但她亦直言甜美的面孔成為了她演戲的障礙：「外表畀人嘅第一印象影響深遠，試過有幾次試鏡都因為我個樣畀人感覺太甜太幸福，唔適合個角色而冇被取錄。」
搣甩「狄易達前女友」標籤、水著大解放
Hillary還是模特兒的年代，曾以狄易達（2017年改名狄以達）「正印女友」身份出現於娛樂版，二人關係長達五年，2010年到2011年屬「地下情」，去到11年因為狄易達被指撻着33C師妹蔚雨芯（Rainky），劉沛蘅於網上發表愛的宣言：「因為愛，明知不是事實也會不高興……」當時狄易達亦公開留言：「因為你，我知道愛。」戀情更因緋聞而浮面，但最終在2014年9月正式對外宣布分手，期後劉沛蘅較多嘗試不同造型，也有更多福利照派街收兵：