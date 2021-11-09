膠戰 S2｜劉沛蘅Hillary被欽點水著派福利 全是幕後團隊自肥企画

《膠戰》6膠中被封為「索膠」的30歲劉沛蘅Hillary是模界出身，入行時有「翻版薛凱琪」之稱，在節目中不時獲優待加花花及心心特效，在遊輪一集中更被欽點以水著示人大派福利，在長達五分鐘的片段中，Hillary每一個鏡頭都加上特效，原來一切安排都是幕後團隊的自肥企画 ﹗

文：東方新地｜圖：《膠戰 S2》截圖、[email protected]