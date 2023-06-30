膠戰S3｜6膠輪流爆料 Edan狂講粗口Hillary郁手郁腳打到珈其內傷？

《膠戰S3》下星期一（3日）將緊接《全民造星5》播出，6膠成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）繼續派膠之外，每集主題、嘉賓及場地亦有不少驚喜，同大家率先劇透首集內容，6膠仲喺製作花絮大爆拍攝趣事！