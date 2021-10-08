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膠戰2｜幕後揭Edan等6膠揀角原因 爆人夫監製點名女神Hillary

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撰文：東方新地

ViuTV《膠戰》由Edan（呂爵安）、岑珈其、Jeffrey（魏浚笙）、Hillary（劉沛蘅）、阿正（黃正宜）和肥腸（徐浩昌）合稱6膠，每集分組玩遊戲，輸了接受懲罰，看似無聊的遊戲，每集都令人捧腹大笑﹗成功在疫情下贏口碑，反映熱烈，第二輯《膠戰S2》 即將推出﹗幕後團隊親爆湊夠6膠的原因，揭鮮為人知內幕，大談《膠戰》在低成本製作下受歡迎，全靠公司肯放手，不會墨守成規﹗
文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖

《膠戰S2》周日晚（10日）10點半播出，節目出街前製作了「今世做電視」系列，《膠戰》繼承者團隊登場，全片約長12分鐘，團隊靈魂人物大講如何拍出膠味，6膠的鮮為人知的事，重點提到節目受歡迎可以開拍第二輯，全因公司肯放手，在公司自由度高的氛圍下，才能孕育出低成本高創意的節目﹗網民留言問「係咪寸緊老TVB？」、「又塞錢畀大台？」、「講埋成功原因TVB都做唔到啦﹗」

《膠戰》在呂爵安Edan、岑珈其、Jeffery（魏浚笙）、Hilary（劉沛蘅）、阿正（黃正宜）合稱6膠，每集分組玩遊戲，輸了接受懲罰，看似無聊的遊戲，每集都令人棒腹大笑﹗成功在疫情下贏口碑，反映熱烈，第二輯《膠戰S2》 即將推出﹗幕後團隊親爆湊夠6膠的原因，揭鮮為人知內幕，大談《膠戰》在低成本高創作綜藝節目如何成功，全靠公司肯放手，不墨守成規﹗（圖片來源：ViuTV）
《膠戰》Edan、岑珈其、Jeffrey、Hillary、阿正和肥腸合稱6膠﹗今輯更會邀請嘉賓加入玩遊戲，Edan笑言希望《膠戰》能成為長壽節目，長做長有，並指拍攝時當去玩﹗（圖片來源：ViuTV）

Edan同岑珈其係主打

編審文靜（林文靜）表示《膠戰》最初構思「因為大家困喺香港冇得出埠，希望做到啲嘢令香港人圍住睇，冇壓力又睇得開心，睇到留言話三歲小朋友同七十歲婆婆都睇得好開心，係我哋最想做到嘅事﹗」她又指揀角係經過精心安排：「一開頭人選係Edan同珈其，佢兩個一定係膽嚟，期間我哋覺得點都要有個肥仔喺度，肥腸加入堪稱喜感鐵三角﹗」

日前《膠戰S2》記者會上，6膠一起玩傳波波快問快答遊戲﹗（圖片來源：ViuTV）
日前《膠戰S2》記者會上，6膠一起玩傳波波快問快答遊戲﹗（圖片來源：ViuTV）
加埋肥腸成了搞笑鐵三角﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Edan、岑珈其加埋肥腸成了喜感鐵三角﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）

人夫監製自肥揀女神Hillary加入

編審文靜爆料指是監製要求有女主持，監製阿宏（李宏達）笑笑口：「如果六個都係仔，得佢（文靜）開心，都要其他觀眾都開心先得﹗」文靜搶答：「明明係佢自己想開心﹗Hillary係監製自己揀嘅﹗」阿宏轉移視線指有阿正的加入會令大家睇得好開心﹗

編審文靜大爆女神Hillary是監製阿宏點名要的﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
編審文靜大爆加入女神Hillary是監製阿宏的意思﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
膠戰2｜揭Edan等6膠揀角原因 人夫監製點名女神Hillary
監製阿宏曾為Hillary安排生日驚喜，合照時卻被工作人員取笑他笑容僵硬﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
模特兒出身的Hillary是熊黛琳師妹，12年首度在微電影《最好的一直都在》當女主角，被指似薛凱琪﹗IG有17萬followers，有不少宅男粉絲﹗（圖片來源：Hillary@IG）
模特兒出身的Hillary是熊黛林師妹，12年首度在微電影《最好的一直都在》當女主角，有翻版薛凱琪之稱﹗IG有17萬followers，有不少宅男粉絲﹗（圖片來源：[email protected]

Jeffrey靚仔但夠膠

其後談及Jeffery原來係最後加入，編審文靜話：「我哋覺得一定要個靚仔，但一定要夠膠嘅，如果唔係會唔好睇，試鏡時發覺Jeffrey真係好膠，同埋佢有種天然呆﹗佢試玩啲無聊遊戲嗰時都好認真，係好想贏好認真去玩，夠晒膠﹗」

模特兒出身的顏值擔當Jeffery被《膠戰》幕後團隊讚「夠膠」﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
模特兒出身的顏值擔當Jeffery被《膠戰》幕後團隊讚「夠膠」，成功成為6膠之一﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Jeffrey玩遊戲時不時中二病上身，又經常自認是能力者，但卻不時「派膠」，反差大成功製造喜感﹗（圖片來源：ViuTV）
Jeffrey玩遊戲時不時中二病上身，又經常自認是能力者，但卻不時「派膠」，反差大，成功製造喜感﹗（圖片來源：ViuTV）

Edan諗計突出個性

團隊又大讚6膠為節目花了不少心機，又點名讚Edan，阿宏話：「鏡頭後，佢哋都會商量點去玩個game，又會好投入去玩，會好用心去度點樣將自己個性格突出啲，好似Edan成日對Hillary好變態，珈其好似爺爺咁，一嘢被辣㷫﹗」又讚因為6膠都認真對待製作組安排的無聊小遊戲，出來效果先咁好﹗

Edan是變態擔當，喺女神Hillary前現真本性，好有火花﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Edan是變態擔當，喺女神Hillary前現真本性，爆笑連場﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Hillary當然是女神擔當，原來是監製自肥之作﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Hillary當然是女神擔當，原來是監製阿宏自肥之作﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
阿正（左三）擔當花癡角色，癡戀男神Jeffrey的地步可以唔介意自己輸，相當搞笑﹗（圖片來源：阿正IG）
阿正（左三）擔當花癡角色，癡戀男神Jeffrey的地步可以唔介意自己輸，相當搞笑﹗（圖片來源：阿正IG）

幕後試玩逾一百五十個遊戲

《膠戰》遊戲全部經過幕後團隊試玩才安排6膠去玩，為了達到理想效果，團隊共試玩超過一百五十個遊戲，最後只有四十五個遊戲能拍攝﹗編審指：「你唔試玩過，唔知遊戲好睇位喺邊，出嚟效果點﹗」監製阿宏承認都會失手，拍出來未如預期效果：「呢間公司好，肯畀你試畀你錯，之前衰過失敗過，先知點樣去微調去到個方向﹗」

為了節目，幕後團隊會先試玩每一個遊戲，節目出街約四十多個遊戲，但團隊試玩了超過一百五十個遊戲去篩選，一共試玩了兩、三個月才正式拍板拍攝﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
為了節目，幕後團隊會先試玩每一個遊戲，節目出街約四十多個遊戲，但團隊試玩了超過一百五十個遊戲去篩選，一共試玩了兩、三個月才正式拍板拍攝，相當認真﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
6膠拍攝前完全唔知會玩咩遊戲﹗大家的反應及效果夠真實﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
6膠拍攝前完全唔知會玩咩遊戲﹗大家的反應及效果夠真實﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）

高層放手自由度大成就《膠戰》

編審文靜話：「魯暉（魯庭暉）叫我去試吖嘛，我sell畀佢時，佢問我『製作組夠唔夠膠？啲game來來去去都係嗰啲嚟，不過睇你哋點去處理，如果你信得過你班製作組，咁你就去做啦﹗』我之前冇做過綜藝，除咗公司支持，業仔（導演吳繼業）教我要放手畀團隊去試，咁先可以行出一條路出嚟﹗我同阿宏都係傳承業仔，一代一代咁傳落去，去建立香港嘅電視業﹗」

編審文靜指是老闆魯庭暉叫大家去試，給予信心支持讓大家實現想製作的節目﹗（圖片來源：ViuTv影片截圖）
編審文靜指是老闆魯庭暉叫大家去試，給予信心支持讓大家實現想製作的節目﹗（圖片來源：ViuTv影片截圖）

阿宏自覺好幸運加入ViuTV：「呢間公司優點係自由度，佢可以畀你失敗，唔得就再試，失敗咗之後再做好啲﹗」又指視為師傅的導演業仔：「佢教我做呢行要冇大冇細，唔需要諗佢感受，除咗畀機會放手畀我哋啲細嘅去做，佢亦好有承擔，試過之前啲節目做得唔好，我問我係咪要引咎辭職，業仔話係都佢被解僱先，佢點都去撐住我哋成team﹗」

由PA升做監製的阿宏指公司最好是夠自由度﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
由PA升做監製的阿宏指公司優點是自由度，他指在公司內算是比較年輕的監製，所以自覺好幸運﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
業仔（吳繼業）入行三十四年，由監製升做導演，帶領文靜及阿宏團隊，業仔話千祈唔好當自己係老前輩：「每一個行業一定有新人，新人有新思想，錯咪錯又唔係孭唔起，遇到乜障礙，我去處理，咁先可以令呢行更有生命力，我都要同年輕人學習，唔好當自己係老前輩，咁會唔進步﹗」

膠戰2｜幕後揭Edan等6膠揀角原因 爆人夫監製點名女神Hillary
入行三十四年的業仔（行內人尊稱九叔）話唔好當自己係老前輩，要給予年輕人的創作空間，他做後盾支持，為他們解決困難﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）
《膠戰》台前幕後合作愉快﹗（圖片來源：ViuTV截圖）
《膠戰》台前幕後合作愉快﹗（圖片來源：ViuTV截圖）

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