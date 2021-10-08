膠戰2｜幕後揭Edan等6膠揀角原因 爆人夫監製點名女神Hillary

ViuTV《膠戰》由Edan（呂爵安）、岑珈其、Jeffrey（魏浚笙）、Hillary（劉沛蘅）、阿正（黃正宜）和肥腸（徐浩昌）合稱6膠，每集分組玩遊戲，輸了接受懲罰，看似無聊的遊戲，每集都令人捧腹大笑﹗成功在疫情下贏口碑，反映熱烈，第二輯《膠戰S2》 即將推出﹗幕後團隊親爆湊夠6膠的原因，揭鮮為人知內幕，大談《膠戰》在低成本製作下受歡迎，全靠公司肯放手，不會墨守成規﹗

文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖