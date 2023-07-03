膠戰S3｜幕後團隊親爆揀選「6膠」原因 Edan珈其肥腸堪稱喜感鐵三角
幕後團隊親揭湊夠「6膠」原因
早在《膠戰S2》播出前，《膠戰》繼承者團隊曾現身《今世做電視》揭開湊夠「6膠」的原因。編審文靜（林文靜）表示《膠戰》選角是經過精心安排：「一開頭人選係Edan同珈其，佢兩個一定係膽嚟，期間我哋覺得點都要有個肥仔喺度，肥腸加入堪稱喜感鐵三角﹗」
人夫監製自肥揀女神Hillary加入
她更大爆是監製要求有女主持，監製阿宏（李宏達）笑笑口說：「如果六個都係仔，得佢（文靜）開心，都要其他觀眾都開心先得﹗」文靜搶答：「明明係佢自己想開心，Hillary係監製自己揀嘅﹗」阿宏轉移視線指有阿正的加入會令大家睇得好開心。
Jeffrey靚仔夠膠
Jeffrey原來是最後加入的成員，文靜話：「我哋覺得一定要個靚仔，但一定要夠膠嘅，如果唔係會唔好睇，試鏡時發覺Jeffrey真係好膠，同埋佢有種天然呆﹗佢試玩啲無聊遊戲嗰時都好認真，係好想贏好認真去玩，夠晒膠﹗」
Edan諗計突出個性
團隊又大讚「6膠」為節目花了不少心機，又點名讚Edan有諗法，阿宏話：「鏡頭後，佢哋都會商量點去玩個game，又會好投入去玩，會好用心去度點樣將自己個性格突出啲，好似Edan成日對Hillary好變態，珈其好似爺爺咁，一嘢被辣㷫﹗」又讚因為6膠都認真對待製作組安排的無聊小遊戲，出來效果先咁好。
率先劇透首集內容Edan及Jeffrey被神秘大佬擄走
第一集6膠就已經面對重重難關，Edan及Jeffrey被神秘大佬擄走，阿正、珈其、Hillary和肥腸為了營救兩位膠人，兵分兩路在限時內挑戰各項指定任務，以獲取藏參地點的線索。6膠之後成功集合，神秘大佬的真正身份亦被揭曉，他隨即邀請6膠大玩遊戲「無賴大戰真心膠」，當中飾演「無賴」及「真心膠」的人需根據題目輪流解說，而只有一人擔任的「高手」則要從眾人的解說中，選出知道真正答案的「真心膠」。
甫一開局阿正便抽中「高手」牌，眾人不斷說服阿正相信自己，Edan更落足嘴頭，七情上面地解說。雖然阿正曾在《膠戰S2》被Edan欺騙後，揚言以後不再相信他，但今次面對Edan看似誠懇的樣子，阿正會否動搖呢？
6膠煞科勁不捨
官方日前在YouTube上載「《膠戰S3》煞科日生態紀錄！」曝光更多拍攝細節，節目於今年2月26日煞科，6膠繼續賣力玩遊戲，Edan仲瞓身趴地食棉花糖。談到煞科的心情，他們直言不捨但又期待第四季，珈其大爆：「我哋啱啱都各自喺廁所喊咗幾次，（Jeffrey：隻眼都紅晒）因為一諗到完啦就喊囉。」阿正笑言：「但係我哋又會準備咗Season4，所以都唔需要太擔心嘅。」
珈其爆Jeffrey唔記得帶身份證
被問到「今季有幾膠」時，珈其在不劇透的情況下指「都玩得好癲」，再補充拍攝趣事：「有一次要去機場拍，咁就要入禁區拍。劇組提我哋一定要記得帶身份證，嗰時我收到個訊息就覺得，『吓，身份證邊個要提呀…邊個會唔記得帶呀…』跟住去到拍嗰日準備入禁區時，Jeffrey就話『Sorry，我唔記得帶身份證』，呢個都幾得意。」
至於今季值得期待的地方，阿正大爆：「家姐（Hillary）打人」。Hillary立即反駁：「我俾人欺凌呀。（阿正：睇下真相囉。）」珈其續指：「Hillary開始動手動腳…而家鏡頭前就扮晒嘢，拍緊嘅時候佢係兜錘打埋嚟。我睇咗兩次醫生，睇咗骨科同內藏科，佢話我有兩條肋骨係有啲裂，我俾佢打到內傷…醫生話我個胃同肺有啲震盪、震擊過…我哋唔排除真係會告佢囉，講真，哈哈。」
Edan笑指「好多嘢唔出得街」
Edan以「今季真係好癲」來形容《膠戰S3》：「我哋而家太熟，好多嘢都出唔到街，唔知剪到出街會係點。」阿正表示原定一小時的節目，可能最終因太多嘢唔出得街而變成半小時節目：「最多係Edan哥講粗口…就冇嘅呢件事係。（Edan：成日講嘅…）幫你兜一兜啦。」
https://www.youtube.com/watch?v=l_orWsfkUw8&ab_channel=ViuTV
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