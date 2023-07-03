膠戰S3｜幕後團隊親爆揀選「6膠」原因 Edan珈其肥腸堪稱喜感鐵三角

《膠戰S3》今晚（3日）緊接《全民造星5》九點半時段播出，「6膠」呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）繼續派膠喪玩。從預告片中可見，每集主題、嘉賓及場地亦有不少驚喜。《膠戰》成功令「6膠」入屋兼人氣急升，第三季的首集播出前，率先重溫幕後團隊湊夠「6膠」的原因。