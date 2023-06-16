《膠戰S3》7月承接《全民造星5》開播！ 幕後揭「6膠」選角原因
《膠戰S3》繼續由Edan（呂爵安）、岑珈其、Jeffrey（魏浚笙）、Hillary（劉沛蘅）、阿正（黃正宜）和肥腸（徐浩昌）合稱6膠，據知今季將有不少特別嘉賓，近月密密拍攝，由於團員好有歸屬感，即使完頭頭兩季已經大忙人，都特地安排時間拍攝，繼續每集分組玩遊戲，輸了接受懲罰，看似無聊的遊戲，每集都令人捧腹大笑﹗
《膠戰》首季成功在疫情下贏口碑，反映熱烈，第二輯《膠戰S2》2021年安排逢周日晚10點半播出，大受歡迎更創作了《膠on!》主題曲，幕後團隊當時曾經親爆湊夠6膠的原因，揭鮮為人知內幕，大談《膠戰》在低成本製作下受歡迎，全靠公司肯放手，不會墨守成規﹗
《膠戰S2》共有17集，當時安排，節目出街前，製作了「今世做電視」系列，《膠戰》繼承者團隊登場，全片約長12分鐘，團隊靈魂人物大講如何拍出膠味，6膠的鮮為人知的事，重點提到節目受歡迎可以開拍第二輯，全因公司肯放手，在公司自由度高的氛圍下，才能孕育出低成本高創意的節目﹗網民留言問「係咪寸緊老TVB？」、「又塞錢畀大台？」、「講埋成功原因TVB都做唔到啦﹗」
Edan同岑珈其係主打
編審文靜（林文靜）表示《膠戰》最初構思「因為大家困喺香港冇得出埠，希望做到啲嘢令香港人圍住睇，冇壓力又睇得開心，睇到留言話三歲小朋友同七十歲婆婆都睇得好開心，係我哋最想做到嘅事﹗」她又指揀角係經過精心安排：「一開頭人選係Edan同珈其，佢兩個一定係膽嚟，期間我哋覺得點都要有個肥仔喺度，肥腸加入堪稱喜感鐵三角﹗」
人夫監製自肥揀女神Hillary加入
編審文靜爆料指是監製要求有女主持，監製阿宏（李宏達）笑笑口：「如果六個都係仔，得佢（文靜）開心，都要其他觀眾都開心先得﹗」文靜搶答：「明明係佢自己想開心﹗Hillary係監製自己揀嘅﹗」阿宏轉移視線指有阿正的加入會令大家睇得好開心﹗
Jeffrey靚仔但夠膠
其後談及Jeffery原來係最後加入，編審文靜話：「我哋覺得一定要個靚仔，但一定要夠膠嘅，如果唔係會唔好睇，試鏡時發覺Jeffrey真係好膠，同埋佢有種天然呆﹗佢試玩啲無聊遊戲嗰時都好認真，係好想贏好認真去玩，夠晒膠﹗」
Edan諗計突出個性
團隊又大讚6膠為節目花了不少心機，又點名讚Edan，阿宏話：「鏡頭後，佢哋都會商量點去玩個game，又會好投入去玩，會好用心去度點樣將自己個性格突出啲，好似Edan成日對Hillary好變態，珈其好似爺爺咁，一嘢被辣㷫﹗」又讚因為6膠都認真對待製作組安排的無聊小遊戲，出來效果先咁好﹗
幕後試玩逾一百五十個遊戲
《膠戰》遊戲全部經過幕後團隊試玩才安排6膠去玩，為了達到理想效果，團隊共試玩超過一百五十個遊戲，最後只有四十五個遊戲能拍攝﹗編審指：「你唔試玩過，唔知遊戲好睇位喺邊，出嚟效果點﹗」監製阿宏承認都會失手，拍出來未如預期效果：「呢間公司好，肯畀你試畀你錯，之前衰過失敗過，先知點樣去微調去到個方向﹗」
高層放手自由度大成就《膠戰》
編審文靜話：「魯暉（魯庭暉）叫我去試吖嘛，我sell畀佢時，佢問我『製作組夠唔夠膠？啲game來來去去都係嗰啲嚟，不過睇你哋點去處理，如果你信得過你班製作組，咁你就去做啦﹗』我之前冇做過綜藝，除咗公司支持，業仔（導演吳繼業）教我要放手畀團隊去試，咁先可以行出一條路出嚟﹗我同阿宏都係傳承業仔，一代一代咁傳落去，去建立香港嘅電視業﹗」
阿宏自覺好幸運加入ViuTV：「呢間公司優點係自由度，佢可以畀你失敗，唔得就再試，失敗咗之後再做好啲﹗」又指視為師傅的導演業仔：「佢教我做呢行要冇大冇細，唔需要諗佢感受，除咗畀機會放手畀我哋啲細嘅去做，佢亦好有承擔，試過之前啲節目做得唔好，我問我係咪要引咎辭職，業仔話係都佢被解僱先，佢點都去撐住我哋成team﹗」
業仔（吳繼業）入行三十四年，由監製升做導演，帶領文靜及阿宏團隊，業仔話千祈唔好當自己係老前輩：「每一個行業一定有新人，新人有新思想，錯咪錯又唔係孭唔起，遇到乜障礙，我去處理，咁先可以令呢行更有生命力，我都要同年輕人學習，唔好當自己係老前輩，咁會唔進步﹗」
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