膠戰S3｜Jeffrey魏浚笙賽後內疚落淚 為打破約定向岑珈其道歉
魏浚笙打破協議拍死珈其
岑珈其於昨晚的一集變成「夾心餅」，要在「5膠」以及「馬友」之間揀一邊入隊，並幫他們各自爭取分數。第一個遊戲測試眾人對珈其的熟悉度，第二個遊戲是考驗彈跳力，最後再上演一場「膠人」、「馬友」跟珈其三方角力的「捉迷藏」。他們要在限時內找到膠手套做武器，拍死對方才可勝出。去到遊戲中段，魏浚笙憑住假手套成功瞞過珈其，達成互不侵犯協議，珈其更承諾：「如果我殺咗你，我同你就唔係兄弟。」遊戲尾聲，「膠人」集齊手套圍攻珈其，珈其奮戰下拍死呂爵安與阿正，但最終仍被魏浚笙一掌拍死。
魏浚笙內疚落淚向珈其道歉
遊戲結束後，魏浚笙突然情緒低落向珈其say sorry，珈其安慰他：「唔使Sorry呀，真係冇嘢。你要記住玩嘅過程，嗰一刻投入係啱㗎。」魏浚笙原來是為打破協議拍死珈其而感到內疚，更傷心得在眾人面前流下真摯眼淚。珈其沒有怪責他，並不斷安慰對方，「5膠」亦圍着落淚的魏浚笙，安慰他說：「好兄弟嚟㗎，好小事！」阿正趁機攬住魏浚笙高呼：「你好可愛呀！」場面溫馨有愛。
「5膠」輪流安慰 阿正趁機自肥
魏浚笙昨晚亦有在IG分享當時的情況寫上：「願膠戰一世情不變，all we have is now。因為好在乎，所以好內疚。」他鳴謝阿正拍低落淚一幕，又多謝「5膠」的安慰，呂爵安留言表示：「傻仔」，阿正亦隨即自肥安慰：「姐姐錫返OK？」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！