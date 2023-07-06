膠戰S3｜Jeffrey魏浚笙賽後內疚落淚 為打破約定向岑珈其道歉

《膠戰S3》昨晚（5日）的一集名為「膠人馬友大對決：奪回爺爺篇」，請來《男女自然觀察學會》的5位「馬友」包括P1X3L成員歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）以及許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）和何洛瑤（Sica）做嘉賓。「6膠」之一的魏浚笙（Jeffrey）玩到最後時情緒低落，仲突然流淚同岑珈其Say Sorry，唔通真係玩出火？