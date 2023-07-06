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膠戰S3｜Jeffrey魏浚笙賽後內疚落淚 為打破約定向岑珈其道歉

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《膠戰S3》昨晚（5日）的一集名為「膠人馬友大對決：奪回爺爺篇」，請來《男女自然觀察學會》的5位「馬友」包括P1X3L成員歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）以及許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）和何洛瑤（Sica）做嘉賓。「6膠」之一的魏浚笙（Jeffrey）玩到最後時情緒低落，仲突然流淚同岑珈其Say Sorry，唔通真係玩出火？

膠戰s3 jeffrey 「5膠」大戰《男女自然觀察學會》的5位「馬友」，而岑珈其就變成夾心餅。
「5膠」大戰《男女自然觀察學會》的5位「馬友」，而岑珈其就變成夾心餅。（圖片來源：ViuTV截圖）
膠戰s3 jeffrey 第一個遊戲測試眾人對珈其的熟悉度。
第一個遊戲測試眾人對珈其的熟悉度。（圖片來源：ViuTV截圖）

魏浚笙打破協議拍死珈其

岑珈其於昨晚的一集變成「夾心餅」，要在「5膠」以及「馬友」之間揀一邊入隊，並幫他們各自爭取分數。第一個遊戲測試眾人對珈其的熟悉度，第二個遊戲是考驗彈跳力，最後再上演一場「膠人」、「馬友」跟珈其三方角力的「捉迷藏」。他們要在限時內找到膠手套做武器，拍死對方才可勝出。去到遊戲中段，魏浚笙憑住假手套成功瞞過珈其，達成互不侵犯協議，珈其更承諾：「如果我殺咗你，我同你就唔係兄弟。」遊戲尾聲，「膠人」集齊手套圍攻珈其，珈其奮戰下拍死呂爵安與阿正，但最終仍被魏浚笙一掌拍死。

膠戰s3 jeffrey 魏浚笙、珈其達成互不侵犯協議，珈其更承諾：「如果我殺咗你，我同你就唔係兄弟。」
魏浚笙、珈其達成互不侵犯協議，珈其更承諾：「如果我殺咗你，我同你就唔係兄弟。」（圖片來源：ViuTV截圖）
膠戰s3 jeffrey 珈其最終仍被魏浚笙一掌拍死。
珈其最終仍被魏浚笙一掌拍死。（圖片來源：ViuTV截圖）

魏浚笙內疚落淚向珈其道歉

遊戲結束後，魏浚笙突然情緒低落向珈其say sorry，珈其安慰他：「唔使Sorry呀，真係冇嘢。你要記住玩嘅過程，嗰一刻投入係啱㗎。」魏浚笙原來是為打破協議拍死珈其而感到內疚，更傷心得在眾人面前流下真摯眼淚。珈其沒有怪責他，並不斷安慰對方，「5膠」亦圍着落淚的魏浚笙，安慰他說：「好兄弟嚟㗎，好小事！」阿正趁機攬住魏浚笙高呼：「你好可愛呀！」場面溫馨有愛。

膠戰s3 jeffrey 魏浚笙突然情緒低落哭着向珈其say sorry。
魏浚笙突然情緒低落哭着向珈其say sorry。（圖片來源：ViuTV截圖）
膠戰s3 jeffrey 珈其不斷安慰他。
珈其不斷安慰他。（圖片來源：ViuTV截圖）
膠戰s3 jeffrey 「5膠」圍着落淚的魏浚笙並安慰他，阿正趁機攬住魏浚笙高呼：「你好可愛呀！」
「5膠」圍着落淚的魏浚笙並安慰他，阿正趁機攬住魏浚笙高呼：「你好可愛呀！」（圖片來源：ViuTV截圖）

「5膠」輪流安慰 阿正趁機自肥

魏浚笙昨晚亦有在IG分享當時的情況寫上：「願膠戰一世情不變，all we have is now。因為好在乎，所以好內疚。」他鳴謝阿正拍低落淚一幕，又多謝「5膠」的安慰，呂爵安留言表示：「傻仔」，阿正亦隨即自肥安慰：「姐姐錫返OK？」

膠戰s3 jeffrey 魏浚笙原來是因為打破協議拍死珈其而感到內疚。
魏浚笙原來是因為打破協議拍死珈其而感到內疚。（圖片來源：ViuTV截圖）
膠戰s3 jeffrey 更傷心得在眾人面前流下真摯眼淚。
更傷心得在眾人面前流下真摯眼淚。（圖片來源：ViuTV截圖）
膠戰s3 jeffrey 魏浚笙表示：「因為好在乎，所以好內疚。」
魏浚笙表示：「因為好在乎，所以好內疚。」（圖片來源：ViuTV截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖

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